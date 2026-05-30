Танцы, трюки и много музыки: как Ярославль празднует День города — яркие фото

30 мая Ярославль празднует 1016-летие! В городе развернуты десятки площадок с концертами, мастер-классами, фотозонами, фестивалями и не только. Погода поддерживает настроение: в городе солнечно, небольшие облачка.
Окунемся в праздничную атмосферу вместе в нашем фоторепортаже? Ищите себя на фото!
Кстати, мы ведем онлайн-репортаж, где собираем полезную информацию и разные городские детали.
Торжественные мероприятия начались на Советской площади в полдень. Традиционно десятки школьников вышли с танцевальными и спортивными номерами. Горожан поздравили губернатор Михаил Евраев, мэр Артем Молчанов и депутат Госдумы Анатолий Лисицын.
«Поздравляю Ярославль с 1016-летием! Желаю всем провести этот день интересно и с пользой. Весь день жителей и гостей столицы Золотого кольца ждут концерты, творческие программы, фестивали, выставки, спортивные мероприятия и площадки для семейного отдыха. Завершится День города ярким фейерверком на Стрелке в 23:00. Хорошего настроения и ярких впечатлений!» — советует губернатор Михаил Евраев.
Вечером ждем выступление звездной группы «Интонация» (6+), а затем — праздничный салют над Стрелкой.