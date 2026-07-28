АЗС смягчают лимиты на продажу бензина: где и насколько

Ситуация с топливом понемногу стабилизируется Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

На российских автозаправках постепенно снимают ограничения на продажу топлива. Так, в Москве и ряде регионов сети АЗС либо полностью отменили лимиты, либо увеличили максимальный объём отпуска — с 30 до 50 литров.

Где уже сняли ограничения

В Москве, Санкт‑Петербурге и Ленинградской области лимиты сняты на АЗС «Лукойла» и Teboil. На трассах и в отдельных регионах смягчают правила и другие крупные сети. Например, «Роснефть» и «Башнефть» тоже подняли планку до 50 литров на автомобиль.

При этом правила на разных станциях могут отличаться. На многих московских АЗС «Газпром нефти» лимит в 30 литров сохраняется только при оплате через мобильное приложение. На кассе можно заправить бак полностью — решение остаётся за конкретной станцией. В сети «Нефтьмагистраль» по‑прежнему действует ограничение в 50 литров, но только на АИ‑100 (в том числе в канистры), остальные виды топлива отпускаются свободно, передают «Известия».

Как дела с топливом в регионах

На АЗС «Газпрома» лимиты полностью отменили в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также на трассе М‑4 «Дон». В то же время во Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Орловской и Тульской областях ограничения остаются:

на бензин (АИ‑92, АИ‑95) — от 30 до 50 литров;

на дизель — от 60 до 100 литров.

«Татнефть» устанавливает свои рамки: в городах — не более 30 литров бензина и до 60 литров дизеля, на трассах — до 200 литров дизтоплива. В Teboil отмечают, что за пределами Московского региона лимиты сохраняются и определяются индивидуально для каждой заправки.

Большинство крупных сетей («Лукойл», «Татнефть», «Роснефть», «Газпром») по‑прежнему не отпускают топливо в канистры. Под исключение попадают только АЗС «Газпром нефти», там продают топливо в больших объёмах, но не везде.

Что говорят власти

В Минэнерго подтверждают стабилизацию ситуации. В некоторых регионах растёт число работающих АЗС и сокращаются очереди. Лучше всего изменения видно в Забайкальском крае, Калининградской, Иркутской, Архангельской, Саратовской областях, на Кубани и в Татарстане.

По словам министра энергетики Сергея Цивилёва, улучшить положение помогли правительственные меры: запрет на экспорт нефтепродуктов, максимальная загрузка нефтеперерабатывающих мощностей и перенастройка логистики поставок.

Когда ждать полной отмены лимитов

Эксперты сходятся во мнении, что до окончания сезона повышенного спроса (не раньше октября) полностью снимать ограничения не нужно. Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надёжный партнёр» Дмитрий Гусев отметил, что лимиты не создают серьёзных неудобств. По его словам, при необходимости водитель может заправиться несколько раз или выбрать другую АЗС.

Наиболее оптимистичные прогнозы — по дизельному топливу. Из‑за экспортных ограничений внутренний рынок дизеля может насытиться быстрее, чем рынок бензина. По оценке гендиректора маркетплейса Open Oil Market Сергея Терешкина, именно в этом сегменте АЗС начнут первыми отказываться от любых лимитов.