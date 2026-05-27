НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +5

5 м/c,

зап.

 737мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 71,67
EUR 83,30
Почему не строят ТЦ
Цены на Даманском
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Массовое ДТП
Как отметить свадьбу в Ярославле
Что с третьим мостом
История учениц спецшколы
Афиша на День города
Винит врачей в смерти жены
Город «Представлявшее опасность»: в Ярославле снесли здание бывшего продуктового магазина

«Представлявшее опасность»: в Ярославле снесли здание бывшего продуктового магазина

Туда постоянно лазали дети, из-за чего беспокоились жители соседних домов

102
В Ярославле снесли здание заброшенного магазина | Источник: Игорь Пятковский / Vk.comВ Ярославле снесли здание заброшенного магазина | Источник: Игорь Пятковский / Vk.com

В Ярославле снесли здание заброшенного магазина

Источник:

Игорь Пятковский / Vk.com

В Ярославле снесли здание заброшенного продуктового магазина во Фрунзенском районе. Он располагался на Суздальской улице, 180Б неподалеку от жилых домов и детского сада.

Депутат муниципалитета Ярославля Игорь Пятковский рассказал, что местные жители часто жаловались на опасную заброшку: дети заходили внутрь, били стекла. Здание пустовало около полугода.

«Как депутат, я отреагировал на жалобы жителей моего избирательного округа, организовав выезд на заброшенное здание, представлявшее опасность. Дети и подростки регулярно проникали внутрь, подвергая себя риску травм и несчастных случаев. Здание долгое время находилось в заброшенном состоянии, вызывая беспокойство у местных жителей», — рассказал Игорь Пятковский.

Опасную заброшку было решено снести | Источник: Игорь Пятковский / Vk.comОпасную заброшку было решено снести | Источник: Игорь Пятковский / Vk.com

Опасную заброшку было решено снести

Источник:

Игорь Пятковский / Vk.com

По слова депутата, он не один раз способствовал предотвращению проникновений в заброшку и минимизации рисков. Но ситуация оставалась критической. Потому, от опасной заброшки было решено избавиться.

Оказалось, что магазин был самовольной постройкой.

«В связи с этим, департамент градостроительства мэрии города Ярославля обратился в суд с иском о сносе самовольной постройки», — рассказал Игорь Пятковский.

Здание полностью разрушено | Источник: Игорь Пятковский / Vk.comЗдание полностью разрушено | Источник: Игорь Пятковский / Vk.com

Здание полностью разрушено

Источник:

Игорь Пятковский / Vk.com

Суд встал на сторону властей, заброшку было решено снести. Рабочие начали рушить здание в выходные. Сейчас от него ничего не осталось.

По данным публичной кадастровой карты, вид разрешенного использования участка — для эксплуатации временного мини-магазина. Кадастровая стоимость земли оценивается в 2,8 миллиона рублей.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Заброшка Магазин Снос Самовольная постройка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
5 минут
Т.е. школа не смогла привить детям уважение к чужому имуществу? Не смогли воспитать в них конституционный дух уважения к частной собственности? А раз школа не смогла, то родители нашли выход в виде жалобы на «заброшенное имущество» и его уничтожили? Собственника хоть в известность поставили? Кстати, а в отношении имущества депутата дети не хотят также развлечься типа стекол и прочего?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Рекомендуем