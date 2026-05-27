«Представлявшее опасность»: в Ярославле снесли здание бывшего продуктового магазина

В Ярославле снесли здание заброшенного продуктового магазина во Фрунзенском районе. Он располагался на Суздальской улице, 180Б неподалеку от жилых домов и детского сада.

Депутат муниципалитета Ярославля Игорь Пятковский рассказал, что местные жители часто жаловались на опасную заброшку: дети заходили внутрь, били стекла. Здание пустовало около полугода.

«Как депутат, я отреагировал на жалобы жителей моего избирательного округа, организовав выезд на заброшенное здание, представлявшее опасность. Дети и подростки регулярно проникали внутрь, подвергая себя риску травм и несчастных случаев. Здание долгое время находилось в заброшенном состоянии, вызывая беспокойство у местных жителей», — рассказал Игорь Пятковский.

По слова депутата, он не один раз способствовал предотвращению проникновений в заброшку и минимизации рисков. Но ситуация оставалась критической. Потому, от опасной заброшки было решено избавиться.

Оказалось, что магазин был самовольной постройкой.

«В связи с этим, департамент градостроительства мэрии города Ярославля обратился в суд с иском о сносе самовольной постройки», — рассказал Игорь Пятковский.

Суд встал на сторону властей, заброшку было решено снести. Рабочие начали рушить здание в выходные. Сейчас от него ничего не осталось.