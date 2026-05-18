Получат разные суммы: в Ярославле предложили ввести выплату погорельцам со Стачек — сколько

Мэр города Артем Молчанов рассказал схему расчета

1 189
В Ярославле предложили ввести единоразовую выплату пострадавшим от пожара на улице Стачек, 61. Об этом 18 мая сообщил мэр Артем Молчанов в своих соцсетях.

Социальную помощь, по словам мэра, ярославцы смогут потратить на покупку или строительство нового жилья взамен сгоревшего. Проект выплаты планируют реализовать не позднее 1 июля 2027 года, сейчас он на рассмотрении муниципалитетом.

«Расчет стоимости исходит из общей площади утраченного жилого помещения в указанном доме, умноженной на размер средней рыночной стоимости 1 кв. метра по Ярославской области», — рассказал схему вычислений мэр Артем Молчанов.

Кроме того, также предложили ввести выплату в виде оплаты расходов за съемное жилье.

«Оплата за наем будет предоставляться в отношении утраченного жилого помещения как собственникам жилых помещений в доме № 61 по улице Стачек, так и гражданам, не являющимся собственниками, но имеющим регистрацию по месту жительства в указанном доме, начиная с 30 марта 2026 года», — объяснил мэр в своих соцсетях.

Ночью 29 марта 2026 года в Ярославле начался пожар на улице Стачек, 61. К утру здание практически полностью выгорело, пострадали три человека.

Спасатели работали на месте два дня: в здании постоянно возникали возгорания. Полностью справиться с огнем удалось лишь на второй день. Эксперты до сих пор не установили причину пожара.

Известно, что девять жильцов сгоревшего дома получили комнаты из маневренного фонда на улицах Труфанова, Жукова и Индустриальной. Также всем жильцам сгоревшего дома выдали вещи и наборы продуктов на первое время.

Всё о пожаре на Стачек мы рассказывали в онлайн-трансляции. Там мы сообщали, куда можно отнести помощь для жителей сгоревшего дома и что известно про здание, построенное в 1918 году.

Алёна Троицкая
19 мая, 00:28
мэр рассказал свою мутную схему
Гость
18 мая, 22:13
а имущество?! а вот на братском Кавказе дэнги поручают сразу и в полном объеме чтобы не обижать гордых , очень бедных и горячих жителей
