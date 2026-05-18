«Могут убить человека»: куски штукатурки размером с ботинок обрушились с дома в центре Ярославля

В Ярославле с крыши жилого дома обрушиваются каменные глыбы Источник: Жесть Ярославль / vk.com

С жилого дома в Ярославе обваливается фасад. Да так, что вопрос момента — попадет он кому-нибудь на голову или нет. Куски размером с ботинок на днях отвалились от здания на улице Чкалова, 24. Это четырехэтажка послевоенной застройки.

Жительница дома призвала администрацию обратить внимание на проблему. Свое видеообращение она опубликовала в сообществе «Жесть Ярославля».

— Прошу предать огласке ситуацию с многократными обрушениями элементов фасада. Всё это падает с четвертого этажа, с гигантской высоты. Огромные куски штукатурки, которые могут убить человека. Надо ремонтировать фасад, мы под угрозой. Нужно делать его безопасным, — рассказала ярославна.

Ярославна призвала обратить внимание на опасную ситуацию с отслойкой штукатурки на крыше Источник: Жесть Ярославль / vk.com

Что говорят власти

В администрации Кировского и Ленинского района рассказали, что АО «Управдом Ленинского района» 18 мая проведет работы по восстановлению штукатурного слоя крыши.

Чиновники также добавили, что подробную информацию о выполнении работ можно уточнить по телефону диспетчерской службы: 67-18-18.