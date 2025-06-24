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Город Проектированием благоустройства Стрелки займется столичная компания — что о ней известно

Проектированием благоустройства Стрелки займется столичная компания — что о ней известно

Публикуем эскизы

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35 комментариев
Как изменят парк «Стрелка» в Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUКак изменят парк «Стрелка» в Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Как изменят парк «Стрелка» в Ярославле

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле определили подрядчика, который займется проектированием благоустройства Стрелки. Победителем конкурса стала московская компаний ООО «Новые технологии». Контракт с ней был подписан 23 июня 2025 года. За проект город заплатит 14 млн 971 тысячу рублей.

К слову, за работу местные власти готовы были заплатить более 15 млн. В конкурсе победила та компания, которая предложила наименьшую стоимость за подготовку проекта.

«Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 1 октября 2025-го в соответствии с графиком выполнения», — указано в документах на госзакупках.

Подрядчику предстоит выполнить проект по благоустройству территории, взяв за основу утвержденные эскизы от Центра развития городских территорий Ярославля.

По эскизному проекту, на Стрелке должны появиться новые зоны отдыха | Источник: эскизный проект Центра развития городских территорий ЯрославляПо эскизному проекту, на Стрелке должны появиться новые зоны отдыха | Источник: эскизный проект Центра развития городских территорий Ярославля
В парке установят качели | Источник: эскизный проект Центра развития городских территорий ЯрославляВ парке установят качели | Источник: эскизный проект Центра развития городских территорий Ярославля
Все сидячие места сделают так, чтобы вид был на реки | Источник: эскизный проект Центра развития городских территорий ЯрославляВсе сидячие места сделают так, чтобы вид был на реки | Источник: эскизный проект Центра развития городских территорий Ярославля
Вид на Стрелку сверху | Источник: эскизный проект Центра развития городских территорий ЯрославляВид на Стрелку сверху | Источник: эскизный проект Центра развития городских территорий Ярославля
В парке высадят новые кусты | Источник: эскизный проект Центра развития городских территорий ЯрославляВ парке высадят новые кусты | Источник: эскизный проект Центра развития городских территорий Ярославля
Кроме того, планируется установка сцены | Источник: эскизный проект Центра развития городских территорий ЯрославляКроме того, планируется установка сцены | Источник: эскизный проект Центра развития городских территорий Ярославля
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А зимой на нее месте расположется елка | Источник: эскизный проект Центра развития городских территорий ЯрославляА зимой на нее месте расположется елка | Источник: эскизный проект Центра развития городских территорий Ярославля
Так Стрелка будет выглядить зимой | Источник: эскизный проект Центра развития городских территорий ЯрославляТак Стрелка будет выглядить зимой | Источник: эскизный проект Центра развития городских территорий Ярославля

Как уточняется в документах на госзакупках, в настоящее время территория парка «Стрелка» по функциональному назначению не отвечает потребностям общества.

«Не учтены пешеходные трафики, велосипедное движение, отсутствуют доступные подходы до прогулочных зон, проходящих по периметру территории; отсутствует покрытие для комфортного передвижения людей; ощущается недостаточность освещения», — отмечается в эскизном проекте Центра развития городской территории Ярославля.

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Кроме того, в документах говорится, что фонтаны в парке нуждаются в косметическом ремонте.

«Мощение парадной зоны находится в аварийном состоянии, износ ее составляет около 70%. Бордюрный камень отходит от общей линии, западает. Лестницы на площадке у памятника 1000-я города также подлежат ремонту», — добавили в Центре развития городской территории Ярославля.

Учитывая все эти нюансы подрядчик должен спроектировать благоустройство Стрелки. Запланирован ремонт покрытия, фонтанов, лестницы у памятника 1000-летия города. Там также должна появится зона уличного амфитеатра для концертов и театральных представлений.

Что известно о подрядчике

Весной 2025 года город уже заключал контракт с Новгородской компанией ООО «Фидсол», которая за 8,08 млн рублей должна была подготовить проект благоустройства Стрелки. Правда к работам фирма так и не приступила. 25 мая Министерство конкурентной политики Ярославской области повторно объявило конкурс на выбор подрядчика.

ООО «Фидсол» была образована в 2009 году. Зарегистрирована в деревне Новая Мельница Новгородской области. Среди ее видов деятельности — разработка строительных проектов, строительство жилых и нежилых зданий, оптовая торговля необработанным табаком, семенами, кормами для сельскохозяйственных животных и другие. Учредитель и директор компании — Григорий Эрвиц.

Заявки на участие в конкурсе принимались до 9 июня. А 23 июня был определен подрядчик. Победила компания из Москвы — ООО «Новые технологии».

ООО «Новые технологии» было зарегистрировано в Москве в 2018 году. Генеральным директором является Наталья Зазулина. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2024 году фирма заработала 123,9 млн рублей, выйдя в плюс на 23,8 млн.

Ранее компания «Новые технологии» проектировала капитальный ремонт помещений управы района Северное Медведково в Москве, подготавливала документы для разработки проекта организации дорожного движения, а также занималась благоустройством дворов различных жилых кварталов в столице.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Парк Благоустройство Центр города
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Комментарии
35
Гость
6 часов
Опять двадцать пять. Вы спросите нам, ярославцам. это надо? Езжайте к себе на малые родины и там все переделывайте хоть по пять раз на день.
Гость
6 часов
чем нынешнее состояние Стрелки не устраивает Мэрию ?? Надо только содержать Её в надлежащем состоянии !
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