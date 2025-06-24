Проектированием благоустройства Стрелки займется столичная компания — что о ней известно

Как изменят парк «Стрелка» в Ярославле Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле определили подрядчика, который займется проектированием благоустройства Стрелки. Победителем конкурса стала московская компаний ООО «Новые технологии». Контракт с ней был подписан 23 июня 2025 года. За проект город заплатит 14 млн 971 тысячу рублей.

К слову, за работу местные власти готовы были заплатить более 15 млн. В конкурсе победила та компания, которая предложила наименьшую стоимость за подготовку проекта.

«Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 1 октября 2025-го в соответствии с графиком выполнения», — указано в документах на госзакупках.

Подрядчику предстоит выполнить проект по благоустройству территории, взяв за основу утвержденные эскизы от Центра развития городских территорий Ярославля.

+2

Как уточняется в документах на госзакупках, в настоящее время территория парка «Стрелка» по функциональному назначению не отвечает потребностям общества.

«Не учтены пешеходные трафики, велосипедное движение, отсутствуют доступные подходы до прогулочных зон, проходящих по периметру территории; отсутствует покрытие для комфортного передвижения людей; ощущается недостаточность освещения», — отмечается в эскизном проекте Центра развития городской территории Ярославля.

Кроме того, в документах говорится, что фонтаны в парке нуждаются в косметическом ремонте.

«Мощение парадной зоны находится в аварийном состоянии, износ ее составляет около 70%. Бордюрный камень отходит от общей линии, западает. Лестницы на площадке у памятника 1000-я города также подлежат ремонту», — добавили в Центре развития городской территории Ярославля.

Учитывая все эти нюансы подрядчик должен спроектировать благоустройство Стрелки. Запланирован ремонт покрытия, фонтанов, лестницы у памятника 1000-летия города. Там также должна появится зона уличного амфитеатра для концертов и театральных представлений.

Что известно о подрядчике

Весной 2025 года город уже заключал контракт с Новгородской компанией ООО «Фидсол», которая за 8,08 млн рублей должна была подготовить проект благоустройства Стрелки. Правда к работам фирма так и не приступила. 25 мая Министерство конкурентной политики Ярославской области повторно объявило конкурс на выбор подрядчика.

ООО «Фидсол» была образована в 2009 году. Зарегистрирована в деревне Новая Мельница Новгородской области. Среди ее видов деятельности — разработка строительных проектов, строительство жилых и нежилых зданий, оптовая торговля необработанным табаком, семенами, кормами для сельскохозяйственных животных и другие. Учредитель и директор компании — Григорий Эрвиц.

Заявки на участие в конкурсе принимались до 9 июня. А 23 июня был определен подрядчик. Победила компания из Москвы — ООО «Новые технологии».