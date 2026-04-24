Московская компания построит амфитеатр на Стрелке в Ярославле

На Стрелке сделают амфитеатр Источник: Центр развития городских территорий

В Ярославле заключили муниципальный контракт на благоустройство Стрелки. Подрядчиком стала организация «ГК Сдл» из Москвы. Контракт был подписан 23 апреля. Цена работ, согласно документу, составит 62,4 миллиона рублей.

«Летом подрядчик приступит к первому этапу благоустройства — созданию амфитеатра. Здесь появятся новые ступени из бетона с деревянным настилом, а покрытие перед ними будет вымощено гранитной плиткой», — рассказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Предполагается, что эти работы завершатся до 15 августа 2026 года.

В мэрии добавили, что обновление Стрелки станет частью федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». За благоустройство этого пространства в Ярославле проголосовали около 65 тысяч горожан.

ООО «ГК Сдл» образовано 10 августа 2020 года, зарегистрировано в Москве. Владелец компании — Сергей Цуканов. По данным сервиса «Контур. Фокус», разрешенные для компании виды деятельности — выращивание и продажа растений, цветоводство, благоустройство ландшафта, торговля автомобилями и другие. В 2025 году организация была подрядчиком по устройству и замене покрытия детских и спортивных площадок в нескольких районах столицы. За год она получила чистую прибыль в размере 1,3 миллиона рублей. Сергей Цуканов также является генеральным директором (в прошлом владельцем) московской компании «Сапир», которая занимается продажей автомобилей и запчастей (чистая прибыль за 2025 год — 22,6 млн. рублей).