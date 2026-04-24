Московская компания построит амфитеатр на Стрелке в Ярославле

В Ярославле заключили муниципальный контракт на благоустройство Стрелки. Подрядчиком стала организация «ГК Сдл» из Москвы. Контракт был подписан 23 апреля. Цена работ, согласно документу, составит 62,4 миллиона рублей.
«Летом подрядчик приступит к первому этапу благоустройства — созданию амфитеатра. Здесь появятся новые ступени из бетона с деревянным настилом, а покрытие перед ними будет вымощено гранитной плиткой», — рассказал мэр Ярославля Артем Молчанов.
Предполагается, что эти работы завершатся до 15 августа 2026 года.
В мэрии добавили, что обновление Стрелки станет частью федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». За благоустройство этого пространства в Ярославле проголосовали около 65 тысяч горожан.
ООО «ГК Сдл» образовано 10 августа 2020 года, зарегистрировано в Москве. Владелец компании — Сергей Цуканов. По данным сервиса «Контур. Фокус», разрешенные для компании виды деятельности — выращивание и продажа растений, цветоводство, благоустройство ландшафта, торговля автомобилями и другие. В 2025 году организация была подрядчиком по устройству и замене покрытия детских и спортивных площадок в нескольких районах столицы. За год она получила чистую прибыль в размере 1,3 миллиона рублей. Сергей Цуканов также является генеральным директором (в прошлом владельцем) московской компании «Сапир», которая занимается продажей автомобилей и запчастей (чистая прибыль за 2025 год — 22,6 млн. рублей).
Напомним, торги на поиск подрядчика по благоустройству Стрелки проводятся повторно. В первый раз желающих взяться за работы не нашлось. Ранее Центр развития городских территорий подготовил концепцию благоустройства Стрелки. Непосредственно проект благоустройства выполнила московская компания «Новые технологии». За работу ей заплатили почти 15 млн рублей. Проектом предусмотрены работы по мощению дорожек тротуарной плиткой, установка лавочек с навесом и оборудование сцены. Полная стоимость описываемых работ выльется, по расчетам властей, примерно в 300 миллионов рублей. Также оговаривалось, что проект будет двухгодичным.