Город В Ярославской области завыли сирены. Что происходит

В регионе объявили беспилотную опасность

9 112
В Ярославской области объявили беспилотную опасность

Источник:

Анна Ёлкина / 76.RU

В Ярославской области 14 мая около полуночи завыли сирены. В 23:55 губернатор Михаил Евраев объявил в регионе беспилотную опасность.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — сообщил Михаил Евраев.

Губернатор также добавил, что учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Что делать, если услышали сирену

  1. Уйдите с улицы, постарайтесь укрыться в ближайшем здании.

  2. Зашторьте дома окна, отойдите от них.

  3. Постарайтесь находиться в комнатах со сплошными, несущими стенами.

Где получать информацию о ситуации

  • Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений;

  • аккаунты губернатора Ярославской области. Посмотреть информацию можно на официальных страничках Михаила Евраева в MAX, «ВКонтакте» и Telegram. Также об опасности в социальных сетях уведомляют Министерство региональной безопасности Ярославской области, администрации органов местного самоуправления;

  • федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»);

  • канал 76.RU в MAX, Telegram.

Если вы обнаружили обломки беспилотника, не приближайтесь к ним, позвоните по номеру 122.

Алёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Беспилотная опасность Михаил Евраев
Комментарии

56
56
Гость
15 мая, 01:30
Люди постоянно в стрессе живут психологи не справляются)))
Гость
15 мая, 00:28
Спать сегодня можно, или продолжать искать укрытие и прятаться?
Гость
