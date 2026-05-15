«Парк 30-летнему ремонту»: ярославцы предложили переименовать популярное место отдыха

Ярославцы устали от бесконечного благоустройства брагинских «Очков»

Ярославцы высказались по поводу долгого благоустройства в парке 30-летия Победы. Сквер с народным названием «Очки» ремонтируют уже несколько лет.

Благоустраивать его начали еще в 2023 году. Работы планировали завершить в августе 2024 года, но скандально известный подрядчик «Ярдоремстрой» не уложился в сроки. На замену плитки и освещения, установку детской площадки и обновление газонов было выделено 64 млн рублей.

Помимо незаконченного благоустройства, жители получили опасную карусель, из-за которой возбуждали уголовное дело. Весной 2025 года мэр Ярославля Артем Молчанов получил представление от прокуратуры после срывов сроков работ в городских парках.

К маю 2026 года парк всё еще не доделали — на территории перерыты газоны, местами еще идут работы. В мэрии объяснили, что не могут заняться озеленением и клумбами из-за сырости земли после зимы.

Благоустройство — это хорошо, только нужно его довести до конца

Мы публиковали фоторепортаж, как парк 30-летия Победы выглядит на данный момент. В комментариях под ним ярославцы эмоционально начали обсуждать его состояние. Приводим мнения жителей.

«Парк 30-летнему ремонту»

Некоторые жители отметили, что «Очки» находятся напротив администрации Дзержинского района. Однако парк от этого чище не становится.

«В администрации немало людей, пусть выйдут на субботник и приведут в порядок территорию хотя бы рядом… 12–15 лет тому назад там были клумбы. А сейчас что? Парк вымучивают который год, а результата ноль!» — эмоционально высказался один из комментаторов.

Один из жителей города в связи с многолетним благоустройством предложил дать парку 30-летия Победы новое название.

Парк, безусловно, стал краше, но атмосфера неухоженности в нем остается

«Его же не так давно делали, лет 5–6 назад, потом еще лавки кто-то топил ночью. Городок был, в 2023-м опять всё снесли, и столько лет осваивают бюджетные средства. Вся эта деревянная дорожка вокруг пруда сгниет через пару лет, и парк опять начнут ремонтировать. Бесконечный ремонт будет, так его можно и переименовать, парк 30-летнему ремонту», — написать Гость на сайте 76.RU.

Недовольство вызывает и вид пруда.

«Вот изначально думал, что благоустройство этого парка начнут с „озера“, точнее с его берегов. Не в мрамор и гранит, конечно, обкладывать, а сделать многоярусный спуск к воде там, где еще земляной берег, чтобы просто посидеть у воды. Но делается всё наоборот, еще и забором дорожным огородили», — добавил другой читатель.

На одном из берегов пруда благоустройством и не пахнет

В 2026 году в парке планируют открыть пункт проката катамаранов и лодок.

«Может произойти трагедия»

Некоторые комментаторы опасаются, что в парке до сих пор остались аварийные деревья. Более того, под ними поставили новые лавочки.

«Стоят сухие аварийные деревья, и их много. Эти деревья опасны, при ветре они могут упасть, и может произойти трагедия, а мэрия не реагирует, такого никогда не было ранее», — высказался ярославец.

«Зачем поставили круговую лавочку вокруг старого аварийного дерева? Уму непостижимо! В первую очередь надо заменять старые аварийные деревья на новые! Около пруда растет старая ива, треснутая пополам. Почему это опасное дерево не убрали и не посадили молодую иву?» — задался вопросом один из комментаторов.

«Был нормальный в целом парк. Потратили десятки миллионов, чтобы сделать парк только хуже. Зачем-то спилили красивые здоровые ивы. Строители, как истинные варвары, убили посаженную ранее живую ель. Сейчас посадили новую, приживется ли?» — размышляет читатель 76.RU.

«Парк нужен району»

Жители Брагина больше всех ждут, когда парк уже окончательно приведут в порядок. Многие надеются, что в скором времени это произойдет.

Грустно, что парк так и не стал уютным, удобным, ухоженным. Последние работы по электрике полностью привели ту часть парка в сплошной раздрай. читатель 76.RU

«Ведь можно же было проложить траншеи под кабель аккуратно, без использования такой мощной техники. Всего-то на глубину 70 см надо копать под кабель, вполне и руками бы выкопали», — считает пользователь.

«На самом деле, в парке сейчас приятно гулять. Но местами действительно идут работы, делают ограждения, прокладывают кабельную трассу», — рассказал гость.

«Парк очень нужен району. Поскорее бы доделали», — с надеждой написал один из ярославцев.

Кто-то ударился в воспоминания и предложил расширить парковую зону.

«Мы от школы в этом парке сажали деревья у ост. „Ул. Панина“. К сожалению, часть погибла от инфекции. Еще на физкультуре бегали вокруг прудов на время. Когда-то там был интересный детский городок с деревянными фигурками на тему доктора Айболита. Мостик деревянный, корабль пиратский, мои дети весь облазили. Сейчас хороший платный парк с аттракционами, чистый, ухоженный, удобный для малышей. Вообще бы надо сделать парковую зону вокруг нового храма, соединить всё это с аллеей Ткаченко», — подытожила читательница под ником Гость.

