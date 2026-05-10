«Груды земли и пустота»: почему ярославский популярный парк оказался в запустении. Причина

Жители Ярославля обратили внимание на запущенный вид парка 30-летия Победы, который находится в Брагине. Ярославцы удивились, почему в период весны популярный городской сквер остается перекопанным и неухоженным.
«Пока везде высаживают клумбы — здесь груды земли и пустота», — заметила главный редактор 76.RU Анна Елкина.
Парк с народным названием «Очки», которое пошло из-за формы находящегося там пруда, не раз становился объектом бурных обсуждений.
Напомним, парк 30-летия Победы в Брагине начали благоустраивать еще в 2023 году. Работы планировали завершить в августе 2024 года, но скандально известный подрядчик «Ярдоремстрой» не уложился в сроки. На замену плитки и освещения, установку детской площадки и обновление газонов было выделено 64 млн рублей.
Помимо незаконченного благоустройства, жители получили опасную карусель и запах от костра, который разожгли рабочие. Весной 2025 года мэр Ярославля Артем Молчанов получил представление от прокуратуры после срывов сроков работ в городских парках.
Что говорят власти
На запрос 76.RU в мэрии Ярославля ответили, что говорить о сроках начала предварительной планировки парка пока рано. Главный фактор, из-за которого не могут начать работы — это состояние грунта.
«Необходима технологическая пауза для просыхания земли. Почва в данный момент перенасыщена влагой, и вывод техники на объект приведет к образованию глубокой колейности. Это нарушит структуры верхних слоев и потребует дополнительного восстановления», — объяснили в пресс-службе.
На данный момент власти ищут подрядчика для реконструкции газона в парке.
Кстати, ранее мы рассказывали, сколько потратят на благоустройство Парка 1000-летия Ярославля в Кировском районе.