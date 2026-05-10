«Груды земли и пустота»: почему ярославский популярный парк оказался в запустении. Причина

Как сейчас выглядит парк 30-летия Победы в Ярославле Источник: Александр Куренной / 76.RU

Жители Ярославля обратили внимание на запущенный вид парка 30-летия Победы, который находится в Брагине. Ярославцы удивились, почему в период весны популярный городской сквер остается перекопанным и неухоженным.

«Пока везде высаживают клумбы — здесь груды земли и пустота», — заметила главный редактор 76.RU Анна Елкина.

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Парк с народным названием «Очки», которое пошло из-за формы находящегося там пруда, не раз становился объектом бурных обсуждений.

Напомним, парк 30-летия Победы в Брагине начали благоустраивать еще в 2023 году. Работы планировали завершить в августе 2024 года, но скандально известный подрядчик «Ярдоремстрой» не уложился в сроки. На замену плитки и освещения, установку детской площадки и обновление газонов было выделено 64 млн рублей.

Помимо незаконченного благоустройства, жители получили опасную карусель и запах от костра, который разожгли рабочие. Весной 2025 года мэр Ярославля Артем Молчанов получил представление от прокуратуры после срывов сроков работ в городских парках.

Что говорят власти

На запрос 76.RU в мэрии Ярославля ответили, что говорить о сроках начала предварительной планировки парка пока рано. Главный фактор, из-за которого не могут начать работы — это состояние грунта.

«Необходима технологическая пауза для просыхания земли. Почва в данный момент перенасыщена влагой, и вывод техники на объект приведет к образованию глубокой колейности. Это нарушит структуры верхних слоев и потребует дополнительного восстановления», — объяснили в пресс-службе.

На данный момент власти ищут подрядчика для реконструкции газона в парке.