НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

2 м/c,

ю-з.

 750мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 84,54
EUR 97,51
Боб Хартли в Ярославле
Смешные мемы с котами
Смертельное ДТП
Гид подготовки к учебному году
Сгорел автомобиль
Карантин из-за смертельного вируса
Погода на выходные
Афиша на выходные
Город «Груды земли и пустота»: почему ярославский популярный парк оказался в запустении. Причина

«Груды земли и пустота»: почему ярославский популярный парк оказался в запустении. Причина

Показываем, как сейчас выглядят «Очки»

5 133
Как сейчас выглядит парк 30-летия Победы в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RUКак сейчас выглядит парк 30-летия Победы в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Как сейчас выглядит парк 30-летия Победы в Ярославле

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Жители Ярославля обратили внимание на запущенный вид парка 30-летия Победы, который находится в Брагине. Ярославцы удивились, почему в период весны популярный городской сквер остается перекопанным и неухоженным.

«Пока везде высаживают клумбы — здесь груды земли и пустота», — заметила главный редактор 76.RU Анна Елкина.

В городе весна, а ухаживать за парком 30-летия Победы пока не торопятся | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ городе весна, а ухаживать за парком 30-летия Победы пока не торопятся | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Везде грязь и разбросанные вещи | Источник: Александр Куренной / 76.RUВезде грязь и разбросанные вещи | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Парк, который не раз благоустраивали, выглядит как заброшенный пустырь | Источник: Александр Куренной / 76.RUПарк, который не раз благоустраивали, выглядит как заброшенный пустырь | Источник: Александр Куренной / 76.RU
+2
Для чего перекопана земля&nbsp;— непонятно | Источник: Александр Куренной / 76.RUДля чего перекопана земля&nbsp;— непонятно | Источник: Александр Куренной / 76.RU
В мэрии ответили, почему популярный парк выглядит так депрессивно | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ мэрии ответили, почему популярный парк выглядит так депрессивно | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Парк с народным названием «Очки», которое пошло из-за формы находящегося там пруда, не раз становился объектом бурных обсуждений.

Напомним, парк 30-летия Победы в Брагине начали благоустраивать еще в 2023 году. Работы планировали завершить в августе 2024 года, но скандально известный подрядчик «Ярдоремстрой» не уложился в сроки. На замену плитки и освещения, установку детской площадки и обновление газонов было выделено 64 млн рублей.

Помимо незаконченного благоустройства, жители получили опасную карусель и запах от костра, который разожгли рабочие. Весной 2025 года мэр Ярославля Артем Молчанов получил представление от прокуратуры после срывов сроков работ в городских парках.

Что говорят власти

На запрос 76.RU в мэрии Ярославля ответили, что говорить о сроках начала предварительной планировки парка пока рано. Главный фактор, из-за которого не могут начать работы — это состояние грунта.

«Необходима технологическая пауза для просыхания земли. Почва в данный момент перенасыщена влагой, и вывод техники на объект приведет к образованию глубокой колейности. Это нарушит структуры верхних слоев и потребует дополнительного восстановления», — объяснили в пресс-службе.

На данный момент власти ищут подрядчика для реконструкции газона в парке.

Кстати, ранее мы рассказывали, сколько потратят на благоустройство Парка 1000-летия Ярославля в Кировском районе.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Парк 30-летия Победы Мэрия Поиск подрядчика Брагино
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY4
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY4
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
81
Гость
14 мая, 12:14
Пусть Погосян так перекопает все у мэрии.
Гость
13 мая, 11:11
Поставили детскую площадку в парке ближе к пр. Дзержинского. Вроде , хорошо. Но...зачем поставили круговую лавочку вокруг старого аварийного дерева,- уму не постижимо! В первую очередь надо заменять старые аварийные деревья на новые! Около пруда растет старая ива, треснутая пополам. Почему это опасное дерево не убрали и не посадили молодую иву?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Как обесценивается ЕГЭ. Эксперт — о скандале с приемной кампанией в вузах
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«И покатился я по жизни босяцкой»: как Колобка превратили в уголовника — отзыв на обсуждаемый фильм
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Мнение
Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?
Анатолий Кузнецов
Мнение
До Китая — на своем авто, внутрь — на автобусе: водитель рассказал о хитром путешествии в Поднебесную и тратах на поездку
Андрей Ермоленко
историк
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Рекомендуем