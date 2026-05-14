Пустыри и лавочки: гуляем по популярному парку Ярославля после двухлетнего благоустройства

Парк в Брагине благоустраивали-благоустраивали, но к нему вопросы остались Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы пожаловались на разруху в парке 30-летия Победы в Ярославле. Отремонтированный два года назад, весной 2026-го он встречает гуляющих перекопанными газонами и неухоженной территорией.

В мэрии Ярославля объяснили, почему так произошло.

«Необходима технологическая пауза для просыхания земли. Почва в данный момент перенасыщена влагой, и вывод техники на объект приведет к образованию глубокой колейности», — объяснили в пресс-службе городской администрации.

На данный момент власти ищут подрядчика для обновления газона в парке. Несмотря на газоны, жители Брагина любят здесь гулять. Вместе с фотографом 76.RU показываем, как сейчас выглядит парк: его обустроенные и не очень места.

На входе в парк встречает роскошная стела Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пройдем дальше и увидим зону для игры в шахматы. И раскуроченный газон Источник: Александр Куренной / 76.RU

На главной улице, идущей от центрального входа, нас встречают одноэтажные ларьки. Сейчас здесь открыты кафе, фотосалон и кофейня Источник: Александр Куренной / 76.RU

Напомним, парк 30-летия Победы в Брагине начали благоустраивать еще в 2023 году. Работы планировали завершить в августе 2024 года, но скандально известный подрядчик «Ярдоремстрой» не уложился в сроки. На замену плитки и освещения, установку детской площадки и обновление газонов выделяли 64 млн рублей. Осенью 2025 года парк перекопали для укладки кабелей под новое освещение. В нем обустраивали систему видеонаблюдения и устанавливали громкоговорители. В декабре 2025 года здесь снесли здание, в котором меньше года проработало кафе «Много рыбы». Власти сообщили, что постройка была самовольной.

А это виды места, где стояло кафе «Много рыбы». Его здание признали самовольно возведенным, зато пустырь здесь теперь законный Источник: Александр Куренной / 76.RU

Шахматные столы используются по назначению не так часто Источник: Александр Куренной / 76.RU

Зато лавки и сиденья от шахматных столов — то, что нужно местным Источник: Александр Куренной / 76.RU

Столы для настольного тенниса пользуются популярностью Источник: Александр Куренной / 76.RU

На центральной площади парка у елки целая клумба Источник: Александр Куренной / 76.RU

По обе стороны пруда в парке — детские площадки (ярославцы назвали их лучшими в городе) Источник: Александр Куренной / 76.RU

Несколько досок уже оторваны Источник: Александр Куренной / 76.RU

Так выглядит газон в дальней части парка, где не было земляных работ Источник: Александр Куренной / 76.RU

Так вышло, что в самом центре прудов «Очки» — большое здание частной клиники. Раньше здесь красовалась скульптура Источник: Александр Куренной / 76.RU

Один из берегов пока выглядит удручающе Источник: Александр Куренной / 76.RU

Чуть подальше вдоль воды идет ограждение Источник: Александр Куренной / 76.RU

Хорошо, что есть места, где можно насладиться отдыхом у воды на лавочке Источник: Александр Куренной / 76.RU

Скамеек в парке теперь много Источник: Александр Куренной / 76.RU

В парке много детских площадок Источник: Александр Куренной / 76.RU

А еще есть аттракционы Источник: Александр Куренной / 76.RU

Одно из любимых развлечений родителей с детьми — кормить уток на пруду Источник: Александр Куренной / 76.RU