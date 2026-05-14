Пустыри и лавочки: гуляем по популярному парку Ярославля после двухлетнего благоустройства

Ярославцы пожаловались на разруху в парке 30-летия Победы в Ярославле. Отремонтированный два года назад, весной 2026-го он встречает гуляющих перекопанными газонами и неухоженной территорией.
В мэрии Ярославля объяснили, почему так произошло.
«Необходима технологическая пауза для просыхания земли. Почва в данный момент перенасыщена влагой, и вывод техники на объект приведет к образованию глубокой колейности», — объяснили в пресс-службе городской администрации.
На данный момент власти ищут подрядчика для обновления газона в парке. Несмотря на газоны, жители Брагина любят здесь гулять. Вместе с фотографом 76.RU показываем, как сейчас выглядит парк: его обустроенные и не очень места.
Напомним, парк 30-летия Победы в Брагине начали благоустраивать еще в 2023 году. Работы планировали завершить в августе 2024 года, но скандально известный подрядчик «Ярдоремстрой» не уложился в сроки. На замену плитки и освещения, установку детской площадки и обновление газонов выделяли 64 млн рублей. Осенью 2025 года парк перекопали для укладки кабелей под новое освещение. В нем обустраивали систему видеонаблюдения и устанавливали громкоговорители. В декабре 2025 года здесь снесли здание, в котором меньше года проработало кафе «Много рыбы». Власти сообщили, что постройка была самовольной.