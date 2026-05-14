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Город Где гулять в Ярославле Фоторепортаж Пустыри и лавочки: гуляем по популярному парку Ярославля после двухлетнего благоустройства

Пустыри и лавочки: гуляем по популярному парку Ярославля после двухлетнего благоустройства

В обзоре — Дзержинский район

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Парк в Брагине благоустраивали-благоустраивали, но к нему вопросы остались | Источник: Александр Куренной / 76.RUПарк в Брагине благоустраивали-благоустраивали, но к нему вопросы остались | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Парк в Брагине благоустраивали-благоустраивали, но к нему вопросы остались

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы пожаловались на разруху в парке 30-летия Победы в Ярославле. Отремонтированный два года назад, весной 2026-го он встречает гуляющих перекопанными газонами и неухоженной территорией.

В мэрии Ярославля объяснили, почему так произошло.

«Необходима технологическая пауза для просыхания земли. Почва в данный момент перенасыщена влагой, и вывод техники на объект приведет к образованию глубокой колейности», — объяснили в пресс-службе городской администрации.

На данный момент власти ищут подрядчика для обновления газона в парке. Несмотря на газоны, жители Брагина любят здесь гулять. Вместе с фотографом 76.RU показываем, как сейчас выглядит парк: его обустроенные и не очень места.

На входе в парк встречает роскошная стела | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа входе в парк встречает роскошная стела | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На входе в парк встречает роскошная стела

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Пройдем дальше и увидим зону для игры в шахматы. И раскуроченный газон | Источник: Александр Куренной / 76.RUПройдем дальше и увидим зону для игры в шахматы. И раскуроченный газон | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пройдем дальше и увидим зону для игры в шахматы. И раскуроченный газон

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На главной улице, идущей от центрального входа, нас встречают одноэтажные ларьки. Сейчас здесь открыты кафе, фотосалон и кофейня | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа главной улице, идущей от центрального входа, нас встречают одноэтажные ларьки. Сейчас здесь открыты кафе, фотосалон и кофейня | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На главной улице, идущей от центрального входа, нас встречают одноэтажные ларьки. Сейчас здесь открыты кафе, фотосалон и кофейня

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Напомним, парк 30-летия Победы в Брагине начали благоустраивать еще в 2023 году. Работы планировали завершить в августе 2024 года, но скандально известный подрядчик «Ярдоремстрой» не уложился в сроки. На замену плитки и освещения, установку детской площадки и обновление газонов выделяли 64 млн рублей. Осенью 2025 года парк перекопали для укладки кабелей под новое освещение. В нем обустраивали систему видеонаблюдения и устанавливали громкоговорители. В декабре 2025 года здесь снесли здание, в котором меньше года проработало кафе «Много рыбы». Власти сообщили, что постройка была самовольной.

А это виды места, где стояло кафе «Много рыбы». Его здание признали самовольно возведенным, зато пустырь здесь теперь законный | Источник: Александр Куренной / 76.RUА это виды места, где стояло кафе «Много рыбы». Его здание признали самовольно возведенным, зато пустырь здесь теперь законный | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А это виды места, где стояло кафе «Много рыбы». Его здание признали самовольно возведенным, зато пустырь здесь теперь законный

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Шахматные столы используются по назначению не так часто | Источник: Александр Куренной / 76.RUШахматные столы используются по назначению не так часто | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Шахматные столы используются по назначению не так часто

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Зато лавки и сиденья от шахматных столов&nbsp;— то, что нужно местным | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗато лавки и сиденья от шахматных столов&nbsp;— то, что нужно местным | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Зато лавки и сиденья от шахматных столов — то, что нужно местным

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Столы для настольного тенниса пользуются популярностью | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтолы для настольного тенниса пользуются популярностью | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Столы для настольного тенниса пользуются популярностью

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На центральной площади парка у елки целая клумба | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа центральной площади парка у елки целая клумба | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На центральной площади парка у елки целая клумба

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

По обе стороны пруда в парке&nbsp;— детские площадки (ярославцы назвали их лучшими в городе) | Источник: Александр Куренной / 76.RUПо обе стороны пруда в парке&nbsp;— детские площадки (ярославцы назвали их лучшими в городе) | Источник: Александр Куренной / 76.RU

По обе стороны пруда в парке — детские площадки (ярославцы назвали их лучшими в городе)

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Несколько досок уже оторваны | Источник: Александр Куренной / 76.RUНесколько досок уже оторваны | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Несколько досок уже оторваны

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Так выглядит газон в дальней части парка, где не было земляных работ | Источник: Александр Куренной / 76.RUТак выглядит газон в дальней части парка, где не было земляных работ | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Так выглядит газон в дальней части парка, где не было земляных работ

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Так вышло, что в самом центре прудов «Очки»&nbsp;— большое здание частной клиники. Раньше здесь красовалась скульптура | Источник: Александр Куренной / 76.RUТак вышло, что в самом центре прудов «Очки»&nbsp;— большое здание частной клиники. Раньше здесь красовалась скульптура | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Так вышло, что в самом центре прудов «Очки» — большое здание частной клиники. Раньше здесь красовалась скульптура

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Один из берегов пока выглядит удручающе | Источник: Александр Куренной / 76.RUОдин из берегов пока выглядит удручающе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Один из берегов пока выглядит удручающе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Чуть подальше вдоль воды идет ограждение | Источник: Александр Куренной / 76.RUЧуть подальше вдоль воды идет ограждение | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Чуть подальше вдоль воды идет ограждение

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Хорошо, что есть места, где можно насладиться отдыхом у воды на лавочке | Источник: Александр Куренной / 76.RUХорошо, что есть места, где можно насладиться отдыхом у воды на лавочке | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Хорошо, что есть места, где можно насладиться отдыхом у воды на лавочке

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Скамеек в парке теперь много | Источник: Александр Куренной / 76.RUСкамеек в парке теперь много | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Скамеек в парке теперь много

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В парке много детских площадок | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ парке много детских площадок | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В парке много детских площадок

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А еще есть аттракционы | Источник: Александр Куренной / 76.RUА еще есть аттракционы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А еще есть аттракционы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Одно из любимых развлечений родителей с детьми&nbsp;— кормить уток на пруду | Источник: Александр Куренной / 76.RUОдно из любимых развлечений родителей с детьми&nbsp;— кормить уток на пруду | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Одно из любимых развлечений родителей с детьми — кормить уток на пруду

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

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Комментарии
96
Гость
15 мая, 09:15
С парками у мэрии полный капец... Разруха, расторгнутые договоры, недобросовестные подрядчики... Только мэрия хорошо работает.
Гость
15 мая, 09:13
Комментарии не пропускают...
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Гость
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