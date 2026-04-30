Обновление за 45 дней: власти объявили поиск подрядчика для благоустройства популярного парка Ярославля

В Ярославле отремонтируют Парк 1000-летия Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти хотят благоустроить Парк 1000-летия Ярославля в Кировском районе. Объявление об этом появилось на сайте госзакупок 29 апреля.

Заказчиком выступает МБУ «Дирекция городских парков культуры и отдыха». Организация готова выделить на работы 23 миллиона 336 тысяч 511 рублей. Пока что это максимальная цена контракта.

В аукционе победит подрядчик, который предложит минимальную цену и будет соответствовать требованиям. Итоги подведут 7 мая.

Что планируют обновить в парке:

наружное электрическое освещение — 7,6 миллиона рублей;

электроснабжение — 280 тысяч рублей;

система охранного телевидения (строительные работы) — 4,6 миллиона рублей;

система охранного телевидения — 4,1 миллиона рублей;

система аудиотрансляции — 1,4 миллиона рублей;

система беспроводного доступа к сети (Wi-Fi) — 604 тысячи рублей.

Кроме того, в контракте учитываются непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения (2%) — 375 тысяч рублей, и НДС (22%) — 4,2 тысячи рублей.

«В случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается», — указали в документе.

Согласно описанию объекта закупки, цель работы — формирование комфортной городской среды. На это дается 45 дней с даты заключения контракта. Причем каждый этап ограничен по времени. Так, подготовительные работы могут занять только пять дней. Столько же дают на установку оборудования. Все строительные и земляные работы необходимо закончить за 15 дней. Также подрядчику предстоит обустроить кабельную канализацию и установить опоры для освещения, на это дается 20 дней.

Напомним, в 2024 году в парке уже проводили ремонт. Тогда в апреле стали устанавливать бетонный скейт-парк.

«Новый скейт-парк будет соответствовать всем современным стандартам качества и спортивной архитектуры. Кроме того, благоустроят пешеходные дорожки, установят дополнительное освещение и лавочки», — сообщали тогда в мэрии.

Также в 2025 году ярославцы заметили, что в парке стали демонтировать детские площадки. Власти объяснили, что это делается в связи с их аварийностью. После в зоне отдыха появилась новая современная площадка для деток.