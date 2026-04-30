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Город Обновление за 45 дней: власти объявили поиск подрядчика для благоустройства популярного парка Ярославля

Обновление за 45 дней: власти объявили поиск подрядчика для благоустройства популярного парка Ярославля

Сколько денег планируют выделить на работы

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В Ярославле отремонтируют Парк 1000-летия | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле отремонтируют Парк 1000-летия | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле отремонтируют Парк 1000-летия

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти хотят благоустроить Парк 1000-летия Ярославля в Кировском районе. Объявление об этом появилось на сайте госзакупок 29 апреля.

Заказчиком выступает МБУ «Дирекция городских парков культуры и отдыха». Организация готова выделить на работы 23 миллиона 336 тысяч 511 рублей. Пока что это максимальная цена контракта.

В аукционе победит подрядчик, который предложит минимальную цену и будет соответствовать требованиям. Итоги подведут 7 мая.

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Что планируют обновить в парке:

  • наружное электрическое освещение — 7,6 миллиона рублей;

  • электроснабжение — 280 тысяч рублей;

  • система охранного телевидения (строительные работы) — 4,6 миллиона рублей;

  • система охранного телевидения — 4,1 миллиона рублей;

  • система аудиотрансляции — 1,4 миллиона рублей;

  • система беспроводного доступа к сети (Wi-Fi) — 604 тысячи рублей.

Кроме того, в контракте учитываются непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения (2%) — 375 тысяч рублей, и НДС (22%) — 4,2 тысячи рублей.

«В случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается», — указали в документе.

Согласно описанию объекта закупки, цель работы — формирование комфортной городской среды. На это дается 45 дней с даты заключения контракта. Причем каждый этап ограничен по времени. Так, подготовительные работы могут занять только пять дней. Столько же дают на установку оборудования. Все строительные и земляные работы необходимо закончить за 15 дней. Также подрядчику предстоит обустроить кабельную канализацию и установить опоры для освещения, на это дается 20 дней.

Напомним, в 2024 году в парке уже проводили ремонт. Тогда в апреле стали устанавливать бетонный скейт-парк.

«Новый скейт-парк будет соответствовать всем современным стандартам качества и спортивной архитектуры. Кроме того, благоустроят пешеходные дорожки, установят дополнительное освещение и лавочки», — сообщали тогда в мэрии.

Также в 2025 году ярославцы заметили, что в парке стали демонтировать детские площадки. Власти объяснили, что это делается в связи с их аварийностью. После в зоне отдыха появилась новая современная площадка для деток.

Ранее студенты-архитекторы придумали проект для озеленения Парка 1000-летия. Кроме того, по территории предложили разместить голограммы церквей.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Парк Благоустройство Контракт
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Комментарии
16
Гость
30 апреля, 21:40
Любимое занятие,снимать плитку дорогую и класть новую,которая через 2 года пойдет волнами.Когда это закоечится, пока не будет умноно и бережливоно хозяина города.Хоть бы на клсдбищах ссрой плиткой выложили дороги и дорожки. ,например в ЧурилковоПоказали столицу,настолько все чисто,дороги выложены,а тут что,пропасть ,прорва,трата денег бесконечная
Гость
30 апреля, 15:55
Этот парк и так в приличном состоянии, там не надо ничего менять. В Ярославле полно неухоженных мест. Займитесь ими! Но похоже, кому-то в этом парке приглянулись фонари и плитка, которые решили украсть. Что не раз уже было в Ярославле при ремонте улиц. Только власти и силовики этого упорно не замечают.
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