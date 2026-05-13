«Даже заплакала»: в Ярославле известная телеведущая ушла с должности

В Ярославле с канала «ЯПервый» ушла известная в городе ведущая Юлия Тихомирова. Ярославцы помнят её по проекту «Итоги недели с Юлией Тихомировой», который она вела в течение нескольких лет.
Многих удивила новость об увольнении. Сама Юлия рассказала, что ее профессиональная история на телевидении завершена. В сфере она проработала 28 лет: начинала на «Городском телеканале» с программы «Вас поздравляют».
«По собственному желанию и с легким сердцем», — написала она в соцсетях.
Учредителем телеканала «ЯПервый» является автономная некоммерческая организация информационное агентство «Верхняя Волга Медиа», ведущая деятельность в области телевещания. Агентство полностью принадлежит правительству Ярославской области.
Генеральным директором ИА «Верхняя Волга Медиа» является Мария Николаева, которая также занимает пост главного редактора «ЯПервого».
В 2025 году выручка агентства составила 35,8 млн рублей, а чистая прибыль после всех расходов — 3,5 млн.
В активы холдинга «Верхняя Волга Медиа» входят сайт и телеканал «ЯПервый», сайт «Ярославский регион» и газета «Северный край».
Бывшая телеведущая рассказала, что количество сообщений с вопросами об ее уходе с «ЯПервого» столь велико, что она посчитала важным объясниться.
«Во-первых, мне безумно приятно всё, что вы пишете! Это ценно, это дорого, это важно! Возможно, нескромно с моей стороны, но считаю, такие слова надо заслужить! Собственно говоря, репутация и строится годами, если не десятилетиями. Решение мое не сиюминутное, не „на эмоциях“. Оно взвешенное, обдуманное, пережитое большим количеством размышлений и ответов на вопросы, которые я ставила сама перед собой», — рассказала Юлия Тихомирова.
Юлия призналась, что ей немного грустно завершать эту историю.
«Признаться, даже заплакала, отъезжая от телекомпании. Но грусть эта светлая, философская, что ли… Всё-таки 28 лет — цифра серьезная», — написала экс-телеведущая.
Я не буду выносить сор из избы, никогда этого и не делала. В телевизионных кругах всем всё известно и понятно.
«Хочу лишь поблагодарить моих прекрасных, дорогих сердцу, уважаемых коллег, потрясающих профессионалов за годы совместной работы. Это огромная часть моей жизни, моя зона комфорта, мой рост и опыт, моя большая любовь! С ней и останусь, с ней и пойду дальше», — написала она.
Юлия Тихомирова — телеведущая, руководитель шоу-группы «Грация» (сотрудничает с ХК «Локомотив» с 1998 года). О себе она рассказывала, что тренировать в группу поддержки пришла после училища культуры. Именно там её заметили и пригласили на телевидение. Много лет была бессменной ведущей программы «Вас поздравляют» на «Городском телеканале» Ярославля. Участвовала в съемках клипа Little Big и Руки Вверх «Слэмятся пацаны». Пережила измену мужа и откровенно рассказывала об этом опыте, чтобы дать понять другим, как можно выйти из сложной ситуации и продолжить жить счастливо.
В разговоре с 76.RU бывшая телеведущая уточнила, что у нее много проектов, которым она посвящает энергию и знания. Например, она является основателем и руководителем чирлидерской группы поддержки «Грация», выступающей на матчах «Локомотива» и городских мероприятиях.
«Безусловно, „Грация“ — это любимое детище, которому нужны моя энергия и мое постоянное присутствие. Я активно провожу мастер-классы по этикету. Мечтаю еще поучиться в этом направлении. И буквально недавно стартовал наш со Светланой Петровой проект — канал интервью „Сёстры“, где женщины поддерживают женщин. Первые интервью уже записаны, так что мой профессиональный опыт обязательно найдет применение», — рассказала Юлия Тихомирова.
Могу творить только в дружеской атмосфере добра и любви. Чего и всем желаю!
А вы смотрели выпуски новостей с участием Юлии?