«Даже заплакала»: в Ярославле известная телеведущая ушла с должности

Юлия Тихомирова ушла с телеканала «ЯПервый» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Юлия Тихомирова / Vk.com

В Ярославле с канала «ЯПервый» ушла известная в городе ведущая Юлия Тихомирова. Ярославцы помнят её по проекту «Итоги недели с Юлией Тихомировой», который она вела в течение нескольких лет.

Многих удивила новость об увольнении. Сама Юлия рассказала, что ее профессиональная история на телевидении завершена. В сфере она проработала 28 лет: начинала на «Городском телеканале» с программы «Вас поздравляют».

«По собственному желанию и с легким сердцем», — написала она в соцсетях.

Учредителем телеканала «ЯПервый» является автономная некоммерческая организация информационное агентство «Верхняя Волга Медиа», ведущая деятельность в области телевещания. Агентство полностью принадлежит правительству Ярославской области. Генеральным директором ИА «Верхняя Волга Медиа» является Мария Николаева, которая также занимает пост главного редактора «ЯПервого». В 2025 году выручка агентства составила 35,8 млн рублей, а чистая прибыль после всех расходов — 3,5 млн. В активы холдинга «Верхняя Волга Медиа» входят сайт и телеканал «ЯПервый», сайт «Ярославский регион» и газета «Северный край».

Бывшая телеведущая рассказала, что количество сообщений с вопросами об ее уходе с «ЯПервого» столь велико, что она посчитала важным объясниться.

«Во-первых, мне безумно приятно всё, что вы пишете! Это ценно, это дорого, это важно! Возможно, нескромно с моей стороны, но считаю, такие слова надо заслужить! Собственно говоря, репутация и строится годами, если не десятилетиями. Решение мое не сиюминутное, не „на эмоциях“. Оно взвешенное, обдуманное, пережитое большим количеством размышлений и ответов на вопросы, которые я ставила сама перед собой», — рассказала Юлия Тихомирова.

Юлия призналась, что ей немного грустно завершать эту историю.

«Признаться, даже заплакала, отъезжая от телекомпании. Но грусть эта светлая, философская, что ли… Всё-таки 28 лет — цифра серьезная», — написала экс-телеведущая.

Я не буду выносить сор из избы, никогда этого и не делала. В телевизионных кругах всем всё известно и понятно. Юлия Тихомирова бывшая телеведущая канала «ЯПервый»

«Хочу лишь поблагодарить моих прекрасных, дорогих сердцу, уважаемых коллег, потрясающих профессионалов за годы совместной работы. Это огромная часть моей жизни, моя зона комфорта, мой рост и опыт, моя большая любовь! С ней и останусь, с ней и пойду дальше», — написала она.

Юлия Тихомирова — телеведущая, руководитель шоу-группы «Грация» (сотрудничает с ХК «Локомотив» с 1998 года). О себе она рассказывала, что тренировать в группу поддержки пришла после училища культуры. Именно там её заметили и пригласили на телевидение. Много лет была бессменной ведущей программы «Вас поздравляют» на «Городском телеканале» Ярославля. Участвовала в съемках клипа Little Big и Руки Вверх «Слэмятся пацаны». Пережила измену мужа и откровенно рассказывала об этом опыте, чтобы дать понять другим, как можно выйти из сложной ситуации и продолжить жить счастливо.

В разговоре с 76.RU бывшая телеведущая уточнила, что у нее много проектов, которым она посвящает энергию и знания. Например, она является основателем и руководителем чирлидерской группы поддержки «Грация», выступающей на матчах «Локомотива» и городских мероприятиях.

«Безусловно, „Грация“ — это любимое детище, которому нужны моя энергия и мое постоянное присутствие. Я активно провожу мастер-классы по этикету. Мечтаю еще поучиться в этом направлении. И буквально недавно стартовал наш со Светланой Петровой проект — канал интервью „Сёстры“, где женщины поддерживают женщин. Первые интервью уже записаны, так что мой профессиональный опыт обязательно найдет применение», — рассказала Юлия Тихомирова.

Могу творить только в дружеской атмосфере добра и любви. Чего и всем желаю! Юлия Тихомирова бывшая телеведущая канала «ЯПервый»