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Город Плей-офф КХЛ 2026 Где в Ярославской области сделали фан-зоны для показа игр «Локомотива»: список адресов

Где в Ярославской области сделали фан-зоны для показа игр «Локомотива»: список адресов

Готовимся смотреть матчи финальной серии за Кубок Гагарина

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В округах Ярославской области будут транслировать матчи «Локомотива» | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ округах Ярославской области будут транслировать матчи «Локомотива» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В округах Ярославской области будут транслировать матчи «Локомотива»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле и округах области продлили работу фан-зон на финальную серию игр за Кубок Гагарина.

Возрастное ограничение на все хоккейные матчи в плей-офф КХЛ — (6+)

Первые матчи «Локомотива» и казанского «Ак Барса» запланированы на 11 и 13 мая в Ярославле. Затем две игры пройдут в Казани — 15 и 17 мая. При необходимости следующие матчи состоятся 19 мая (Ярославль), 21 мая (Казань) и 23 мая (Ярославль).

В Ярославле трансляции игр пройдут в фан-зоне на Советской площади (вход осуществляется через рамки металлоискателей), а также на медиаэкране на площади Труда.

В Рыбинске показы организуют во Дворце молодежи (улица Луговая, 17).

Где будут размещены фан-зоны в округах Ярославской области:

  • Переславль-Залесский — Народная площадь. В случае неблагоприятных погодных условий трансляция будет перенесена в кинозал Дома культуры;

  • Тутаев — Центральный парк (в границах улиц Комсомольской, Дементьева, Соборной);

  • Углич — молодежный центр «Солнечный», Ленинское шоссе, 1 (до 70 человек);

  • поселок Борисоглебский — парк «Солнечный»;

  • Ростов Великий — Городской сад, Советская площадь, 20б;

  • Пошехонье — кинотеатр «Юбилейный», улица Советская, 13/23 (до 100 человек);

  • поселок Некрасовское — площадь перед ДК, улица Пролетарская, 2;

  • Рыбинский округ — поселок Каменники, улица Заводская, рядом с домом № 7;

  • Первомайский округ — Центральный парк поселка Пречистое, улица Ярославская, земельный участок № 75а (60 человек);

  • Ярославский округ — хоккейный корт в деревне Кузнечихе, парк «Березки» в поселке Красные Ткачи;

  • Данилов — Советская площадь;

  • село Брейтово — Дом культуры округа, улица Республиканская, 23 (до 100 человек);

  • Некоузский округ — экран у хоккейного корта, улица Советская, 23;

  • Любим — парк «Большое сердце маленького города», Советская площадь;

  • Мышкин — Успенская площадь;

  • Большое Село — стадион на улице Сурикова.

Напомним, 8 мая ярославцы выстроились в многотысячную онлайн-очередь за билетами на игры финальной серии Кубка Гагарина. Сколько стоят билеты на домашние матчи — читайте в этом материале.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ХК Локомотив ХК Ак Барс Фан-зона
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Комментарии
2
Гость
9 мая, 07:31
На даче смотрим с соседями.
Гость
9 мая, 02:06
коматозники, вы опоздали слегка
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Гость
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