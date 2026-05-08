Где в Ярославской области сделали фан-зоны для показа игр «Локомотива»: список адресов

В Ярославле и округах области продлили работу фан-зон на финальную серию игр за Кубок Гагарина.
Возрастное ограничение на все хоккейные матчи в плей-офф КХЛ — (6+)
Первые матчи «Локомотива» и казанского «Ак Барса» запланированы на 11 и 13 мая в Ярославле. Затем две игры пройдут в Казани — 15 и 17 мая. При необходимости следующие матчи состоятся 19 мая (Ярославль), 21 мая (Казань) и 23 мая (Ярославль).
В Ярославле трансляции игр пройдут в фан-зоне на Советской площади (вход осуществляется через рамки металлоискателей), а также на медиаэкране на площади Труда.
В Рыбинске показы организуют во Дворце молодежи (улица Луговая, 17).
Где будут размещены фан-зоны в округах Ярославской области:
Переславль-Залесский — Народная площадь. В случае неблагоприятных погодных условий трансляция будет перенесена в кинозал Дома культуры;
Тутаев — Центральный парк (в границах улиц Комсомольской, Дементьева, Соборной);
Углич — молодежный центр «Солнечный», Ленинское шоссе, 1 (до 70 человек);
поселок Борисоглебский — парк «Солнечный»;
Ростов Великий — Городской сад, Советская площадь, 20б;
Пошехонье — кинотеатр «Юбилейный», улица Советская, 13/23 (до 100 человек);
поселок Некрасовское — площадь перед ДК, улица Пролетарская, 2;
Рыбинский округ — поселок Каменники, улица Заводская, рядом с домом № 7;
Первомайский округ — Центральный парк поселка Пречистое, улица Ярославская, земельный участок № 75а (60 человек);
Ярославский округ — хоккейный корт в деревне Кузнечихе, парк «Березки» в поселке Красные Ткачи;
Данилов — Советская площадь;
село Брейтово — Дом культуры округа, улица Республиканская, 23 (до 100 человек);
Некоузский округ — экран у хоккейного корта, улица Советская, 23;
Любим — парк «Большое сердце маленького города», Советская площадь;
Мышкин — Успенская площадь;
Большое Село — стадион на улице Сурикова.
Напомним, 8 мая ярославцы выстроились в многотысячную онлайн-очередь за билетами на игры финальной серии Кубка Гагарина. Сколько стоят билеты на домашние матчи — читайте в этом материале.
Где вы следите за играми «Локомотива»?