В центре Ярославля транслируют матчи «Локомотива». Проверяем, удобно ли там следить за игрой, — видео

Удобно ли следить за играми «Локомотива» в фан-зоне на площади Труда — рассказываем в видео Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Близится начало серии полуфинальных матчей плей-офф КХЛ. Первая игра (6+) ярославского «Локомотива» пройдет 24 апреля на домашнем льду — на «Арене-2000». Соперником железнодорожников станет омский «Авангард».

Интерес к играм оказался высоким. Билеты болельщики раскупили буквально за считаные часы. Онлайн-очередь за местами на трибуны выстроилась в несколько тысяч человек.

Ранее в разговоре с 76.RU фанаты хоккея делились, что, когда у них не получается урвать билеты на арену, они приходят поболеть за любимую команду на площадь Труда. Там на телеэкране транслируются все хоккейные матчи (6+) «Локомотива».

К слову, в текстовым формате трансляции матчей «Локомотива» выходят у нас в соцсетях. Подписывайтесь, где вам удобно, чтобы не пропустить самые яркие моменты игры железнодорожников. Мы во «ВКонтакте», в Telegram и Max.

Экран начали устанавливать летом 2025 года Источник: читатель 76.RU

Напомним, телеэкран на площади появился летом 2025-го, а трансляции хоккейных матчей запустили осенью этого же года. Благоустройством территории занималась компания «Ярдормост». На площади обновили плитку, установили скамейки и урны. Стоимость контракта составила 65,8 миллиона рублей.

Медиаэкран работает в режиме 24/7 с соблюдением режима тишины (без звука) в период с 21:00 до 09:00. В случае если прямая трансляция хоккея накладывается на этот временной промежуток, то начало режима тишины сдвигается до окончания матча.

Редакция 76.RU решила протестировать, удобно ли там следить за играми «Локомотива». Результаты нашей проверки смотрите в видео выше.