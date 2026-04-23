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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 В центре Ярославля транслируют матчи «Локомотива». Проверяем, удобно ли там следить за игрой, — видео

В центре Ярославля транслируют матчи «Локомотива». Проверяем, удобно ли там следить за игрой, — видео

Тестируем фан-зону на площади Труда

2 979

Удобно ли следить за играми «Локомотива» в фан-зоне на площади Труда — рассказываем в видео

Источник:

Ксения Ткаченко / 76.RU

Близится начало серии полуфинальных матчей плей-офф КХЛ. Первая игра (6+) ярославского «Локомотива» пройдет 24 апреля на домашнем льду — на «Арене-2000». Соперником железнодорожников станет омский «Авангард».

Интерес к играм оказался высоким. Билеты болельщики раскупили буквально за считаные часы. Онлайн-очередь за местами на трибуны выстроилась в несколько тысяч человек.

Ранее в разговоре с 76.RU фанаты хоккея делились, что, когда у них не получается урвать билеты на арену, они приходят поболеть за любимую команду на площадь Труда. Там на телеэкране транслируются все хоккейные матчи (6+) «Локомотива».

К слову, в текстовым формате трансляции матчей «Локомотива» выходят у нас в соцсетях. Подписывайтесь, где вам удобно, чтобы не пропустить самые яркие моменты игры железнодорожников. Мы во «ВКонтакте», в Telegram и Max.

Экран начали устанавливать летом 2025 года | Источник: читатель 76.RUЭкран начали устанавливать летом 2025 года | Источник: читатель 76.RU

Экран начали устанавливать летом 2025 года

Источник:

читатель 76.RU

Напомним, телеэкран на площади появился летом 2025-го, а трансляции хоккейных матчей запустили осенью этого же года. Благоустройством территории занималась компания «Ярдормост». На площади обновили плитку, установили скамейки и урны. Стоимость контракта составила 65,8 миллиона рублей.

Медиаэкран работает в режиме 24/7 с соблюдением режима тишины (без звука) в период с 21:00 до 09:00. В случае если прямая трансляция хоккея накладывается на этот временной промежуток, то начало режима тишины сдвигается до окончания матча.

Редакция 76.RU решила протестировать, удобно ли там следить за играми «Локомотива». Результаты нашей проверки смотрите в видео выше.

А где вы смотрите матчи «Локомотива»?

На арене
Дома
На площади Труда
На сайте и в соцсетях 76.RU
Не смотрю сами игры, слежу только за счетом
Напишу в комментариях
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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Фан-зона ХК Локомотив
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Комментарии
33
Гость
23 апреля, 23:06
До сих пор не понимаю, как в голове у проектировщиков вообще сложилось, что на одной площади должны быть: стадион, бизне-центр, цирк и вот эта непонятная конструкция с китайских барахолок. В городе мало зон для развития?
Гость
23 апреля, 23:02
Где вариант "Мне плевать на хоккей"?
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Гость
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