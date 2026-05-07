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Город Камень Дружбы собираются убрать с центральной площади Ярославля

Камень Дружбы собираются убрать с центральной площади Ярославля

Об этом сообщили в мэрии

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Камень Дружбы появился на площади Волкова в 1992 году | Источник: Александр Куренной / 76.RUКамень Дружбы появился на площади Волкова в 1992 году | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Камень Дружбы появился на площади Волкова в 1992 году

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле так называемый Камень Дружбы собираются убрать с площади Волкова. Об этом в ответе на обращение ярославского активиста Сергея Казанского сообщил заместитель мэра Вячеслав Гаврилов. Камень планируют переместить в парк «Дружба» у Октябрьской площади.

«В настоящий момент идет разработка новой концепции парка „Дружба“, в которой размещение „Камня Дружбы“ на территории парка разработчиком уже предусмотрено. Однако „Камень Дружбы“ будет перемещен на новое место только после выполнения всех необходимых подготовительных и строительных работ и работ по благоустройству, то есть не ранее 2027 года», — говорится в ответе из мэрии от 29 апреля 2026 года за подписью Гаврилова.

Сергей Казанский давно настаивает на том, что объект необходимо убрать с одной из центральных площадей города. На камне золотыми буквами нанесены названия бывших городов-побратимов Ярославля — Йювяскюля (Финляндия), Берлингтон (США), Кассель и Ханау (Германия), Эксетер (Великобритания), Коимбра (Португалия), Пуатье (Франция) и других. Активист указывает, что теперь в условиях происходящих сейчас внешнеполитических событий эти города можно назвать друзьями только в кавычках.

Сергей Казанский отправлял свое предожение на прямую линию президента в декабре 2025 года, а также мэру Ярославля. В июле 2025 года из городской администрации ответили, что не видят причин демонтировать камень. Но сейчас решение поменяли.

Камень Дружбы был установлен на площади Волкова в Ярославле 30 мая 1992 года по инициативе руководителя ярославского киноклуба «Юность» Рэма Юстинова. Затем в мае 1996 года его переместили в бывший сад моторного завода. Там он находился до июля 2009 года. Затем камень вновь вернули к Знаменской башне.

На глыбе нанесены назхвания бывших городов-побратимов Ярославля | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа глыбе нанесены назхвания бывших городов-побратимов Ярославля | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На глыбе нанесены назхвания бывших городов-побратимов Ярославля

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Сергей Казанский добавил, что на прямую линию с президентом он также обращался с вопросом по ограде у Ротонды в Ярославле. Чугунный забор с пятиконечными звездами и лавровыми венками, как отметил активист, был установлен здесь в 1956 году в ознаменование Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

«Мэрия Ярославля демонтировала его в 2021 году и восстанавливать не хочет», — отметил Сергей Казанский.

Власти отвечали активисту, что теперь это зона ответственности собственника здания Ротонды. Так или иначе, но забор обратно пока не поставили. Такая же ограда пропадала со стороны Центробанка (улицы Комсомольской), однако здесь в 2020-м году раритетный чугун восстановили.

Кстати, в 2023 году площадка у Камня Дружбы стала одной из локаций съемок сюжета британского журналиста BBC Стива Розенберга о том, как живут ярославцы в условиях СВО. Кстати, Сергей Казанский был одним из собеседников журналиста. Уже тогда он озвучивал, что камень нужно убрать.

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Комментарии
40
Гость
8 мая, 04:59
Ну конечно других забот нет , теперь будут эту историю про камень пиарить
Гость
7 мая, 21:48
Мир убрали, дружбы нет 🤔
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Гость
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