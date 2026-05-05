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Город Атака БПЛА на Ярославль Действовала почти трое суток: в Ярославской области объявили отбой беспилотной опасности

Действовала почти трое суток: в Ярославской области объявили отбой беспилотной опасности

Заявление губернатора

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В Ярославской области объявлен отбой беспилотной опасности | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославской области объявлен отбой беспилотной опасности | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области объявлен отбой беспилотной опасности

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области объявлен отбой беспилотной опасности. Об этом 5 мая в 21:11 сообщил губернатор региона Михаила Евраев.

Напомним, режим беспилотной опасности действовал в Ярославской области с 3 мая. О нем предупредил глава региона в 00:22. Примерно в это же время в Ярославле включили сирены, оповещающие о необходимости укрыться.

Ярославцы в чате 76.RU в Telegram делились тем, как переживают происходящее. Гости из Москвы, оказавшиеся в Ярославле, признались, что впервые слышат сирену.

Губернатор призвал не игнорировать сигнал тревоги и ждать официального отбоя.

«Если вы находитесь на улице, покиньте открытые участки и укройтесь в ближайшем здании. В помещении зашторьте окна, отойдите от них на безопасное расстояние и по возможности оставайтесь в комнатах с несущими стенами. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — отмечал глава региона.

Утром 3 мая Михаил Евраев сообщил, что на подлете к Ярославлю была отражена атака БПЛА. По данным губернатора, пострадавших в регионе не было.

При этом в Ярославле временно закрывался аэропорт. Из-за этого хоккейные команды «Локомотив» и «Авангард» смогли прилететь в столицу Золотого кольца позже, чем планировали. Матч с их участием назначен на 6 мая.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
БПЛА Отбой тревоги Беспилотная опасность
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Комментарии
31
Гость
7 мая, 17:15
Сбили на подлёте к Ярославлю ещё 3 мая, а потом, забыли смс прислать об отмене. Иначе пишите, что было сбито за эти 3 дня
Гость
6 мая, 08:55
Это что...а вот в Джанкое погибли 5 человек..а мы без инета стонем
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Гость
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