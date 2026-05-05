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Организатор чартеров прокомментировал задержку «Локомотива» в Омске

Кадры с ярославскими хоккеистами опубликовали из аэропорта

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Ярославские хоккеисты на предполетном досмотре в Омске | Источник: SKY Group / TelegramЯрославские хоккеисты на предполетном досмотре в Омске | Источник: SKY Group / Telegram

Ярославские хоккеисты на предполетном досмотре в Омске

Источник:

SKY Group / Telegram

Хоккеисты ярославского «Локомотива», наконец, вылетели из Омска в Ярославль. Рейс отправился днем 5 мая.

«Они уже летят», — сообщили в компании SKY Group, которая занимается организацией чартерных рейсов для ярославского хоккейного клуба.

В телеграм-канале компании опубликовали кадры, как команда выстроилась на оформление багажа и прохождение предполетного досмотра.

В SKY Group уточнили, что спортсмены должны были вылететь домой еще 4 мая. Но из-за закрытия ярославского аэропорта рейс был отложен.

По информации SKY Group, в Ярославль вылетел также самолет с омским «Авангардом».

Оформление багажа в аэропорту

Источник:

SKY Group / Telegram

Напомним, 5 мая в Омске прошла шестая встреча полуфинала плей-офф Кубка Гагарина между местным «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Железнодорожники одержали оглушительную победу, когда, казалось, исход матча предрешен. Счет в серии встреч стал 3:3. Финальная решающая игра должна пройти в Ярославле 6 июня.

Однако переместиться в Ярославль командам помешали ограничения, введенные в ярославском аэропорту «Золотое кольцо». Они действовали с вечера 4 мая и примерно до полудня 5 мая. На фоне временного запрета из Ярославля не смог вылететь рейс в Казань.

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Комментарии
15
Гость
5 мая, 21:58
Все даты напутали 🙈😁
Гость
5 мая, 21:24
Омск напоминаю что вы играете с чемпионом.
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Гость
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