«В шоке»: как ярославцы переживали ночную атаку БПЛА

Отразили атаку БПЛА на подлете к Ярославлю Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ночь на 3 мая на подлете к Ярославлю была отражена атака БПЛА. В 00:22 губернатор объявил беспилотную опасность, в 00:27 в городе включили сирены, оповещающие о необходимости укрыться.

Пока работала система оповещения, ярославцы в чате 76.RU в Telegram делились тем, как переживают происходящее. Для многих тревога стала неожиданностью.

«Я музыку слушала, когда прочитала ваш комментарий, сразу открыла окно», — написала Ирина.

Громкие звуки и сирены не давали уснуть.

«Как тут можно спать, грохоты такие стоят?» — отметила пользователь под ником MsNadyaTaran.

Кого-то тревога застала вне дома.

«Шел после прогулки с девушкой», — рассказал Семен.

Сильнее всего, судя по сообщениям, растерялись те, кто оказался в городе впервые.

«Я из Москвы в Ярославль приехала на три дня погулять… А тут такое, первый раз в жизни слышу сирену», — поделилась Маша.

«Тоже из Москвы. Приехала в Ярославль и в шоке», — написал пользователь с ником Утка.

Главный вопрос, который повторялся в обсуждении, — что делать и можно ли спать.

Ответ на него власти дали почти сразу. Губернатор призвал не игнорировать сигнал тревоги и ждать официального отбоя.

«Если вы находитесь на улице, покиньте открытые участки и укройтесь в ближайшем здании. В помещении зашторьте окна, отойдите от них на безопасное расстояние и по возможности оставайтесь в комнатах с несущими стенами. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — сообщил глава региона.

Что делать, если услышали сирену

Уйдите с улицы, постарайтесь укрыться в ближайшем здании. Зашторьте дома окна, отойдите от них. Постарайтесь находиться в комнатах со сплошными, несущими стенами.

Где получать информацию о ситуации

Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений;

аккаунты губернатора Ярославской области. Посмотреть информацию можно на официальных страничках Михаила Евраева в MAX, «ВКонтакте» и Telegram. Также об опасности в социальных сетях уведомляют Министерство региональной безопасности Ярославской области, администрации органов местного самоуправления;

федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»);

канал 76.RU в MAX, Telegram.