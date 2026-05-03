«В шоке»: как ярославцы переживали ночную атаку БПЛА

В ночь на 3 мая на подлете к Ярославлю была отражена атака БПЛА. В 00:22 губернатор объявил беспилотную опасность, в 00:27 в городе включили сирены, оповещающие о необходимости укрыться.
Пока работала система оповещения, ярославцы в чате 76.RU в Telegram делились тем, как переживают происходящее. Для многих тревога стала неожиданностью.
«Я музыку слушала, когда прочитала ваш комментарий, сразу открыла окно», — написала Ирина.
Громкие звуки и сирены не давали уснуть.
«Как тут можно спать, грохоты такие стоят?» — отметила пользователь под ником MsNadyaTaran.
Кого-то тревога застала вне дома.
«Шел после прогулки с девушкой», — рассказал Семен.
Сильнее всего, судя по сообщениям, растерялись те, кто оказался в городе впервые.
«Я из Москвы в Ярославль приехала на три дня погулять… А тут такое, первый раз в жизни слышу сирену», — поделилась Маша.
«Тоже из Москвы. Приехала в Ярославль и в шоке», — написал пользователь с ником Утка.
Главный вопрос, который повторялся в обсуждении, — что делать и можно ли спать.
Ответ на него власти дали почти сразу. Губернатор призвал не игнорировать сигнал тревоги и ждать официального отбоя.
«Если вы находитесь на улице, покиньте открытые участки и укройтесь в ближайшем здании. В помещении зашторьте окна, отойдите от них на безопасное расстояние и по возможности оставайтесь в комнатах с несущими стенами. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — сообщил глава региона.
Что делать, если услышали сирену
Уйдите с улицы, постарайтесь укрыться в ближайшем здании.
Зашторьте дома окна, отойдите от них.
Постарайтесь находиться в комнатах со сплошными, несущими стенами.
Где получать информацию о ситуации
Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений;
аккаунты губернатора Ярославской области. Посмотреть информацию можно на официальных страничках Михаила Евраева в MAX, «ВКонтакте» и Telegram. Также об опасности в социальных сетях уведомляют Министерство региональной безопасности Ярославской области, администрации органов местного самоуправления;
федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»);
канал 76.RU в MAX, Telegram.
Если вы обнаружили обломки беспилотника, не приближайтесь к ним, позвоните по номеру 122.