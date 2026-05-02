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Город Мобильный интернет в Ярославле ограничивают второй день. В чем причина

Мобильный интернет в Ярославле ограничивают второй день. В чем причина

В правительстве поделились подробностями

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В Ярославле второй день не работает мобильный интернет | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUВ Ярославле второй день не работает мобильный интернет | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В Ярославле второй день не работает мобильный интернет

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Утром 2 мая жители Ярославля пожаловались на сбои в работе мобильного интернета. По словам читателей 76.RU, в центре города со смартфонов не прогружаются даже приложения из «белого списка».

«Интернета в том районе (рядом с аэропортом в Туношне. — Прим. ред.) не было уже с ночи 30-го», — прокомментировал пост про закрытие ярославского аэропорта в телеграм-канале 76.RU Антон Иванов.

Также в нашем опросе 74 читателя пожаловались на мобильный интернет. Только девять человек отметили, что у них таких проблем не возникло.

Напомним, работу мобильного интернета ограничили еще 1 мая. Тогда в Министерстве региональной безопасности сообщили 76.RU, что ограничения связаны с угрозой БПЛА. 2 мая в правительстве Ярославской области подтвердили редакции, что информация остается актуальной.

«В регионе действуют ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА.

Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона — главный приоритет», — прокомментировали ранее нашему порталу в МРБ.

Следить за новостями в период отключения мобильного интернета можно в нашем MAX-канале. Получать оперативные новости о жизни Ярославля и Ярославской области также можно:

Ранее в «белый список» внесли приложение для отслеживания транспорта в Ярославской области. Мы также рассказывали, где отслеживать информацию об угрозах БПЛА.

Работает ли у вас мобильный интернет?

Нет, с 1 мая так и не заработал
Да, все в порядке
Сижу с вайфая
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Екатерина Тарыгина
корреспондент
Мобильный интернет Сбой Правительство Угроза БПЛА
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Комментарии
44
Гость
4 мая, 09:39
В Иваново приезжайте, у нас с июня нету мобильного интернета. Поэтому если где-то отключают на пару часов или сутки - это ещё по божески
Гость
3 мая, 21:30
Телевизор смотрите товарищи!
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Гость
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