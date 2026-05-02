Мобильный интернет в Ярославле ограничивают второй день. В чем причина

В Ярославле второй день не работает мобильный интернет Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Утром 2 мая жители Ярославля пожаловались на сбои в работе мобильного интернета. По словам читателей 76.RU, в центре города со смартфонов не прогружаются даже приложения из «белого списка».

«Интернета в том районе (рядом с аэропортом в Туношне. — Прим. ред.) не было уже с ночи 30-го», — прокомментировал пост про закрытие ярославского аэропорта в телеграм-канале 76.RU Антон Иванов.

Также в нашем опросе 74 читателя пожаловались на мобильный интернет. Только девять человек отметили, что у них таких проблем не возникло.

Напомним, работу мобильного интернета ограничили еще 1 мая. Тогда в Министерстве региональной безопасности сообщили 76.RU, что ограничения связаны с угрозой БПЛА. 2 мая в правительстве Ярославской области подтвердили редакции, что информация остается актуальной.

«В регионе действуют ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА.

Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона — главный приоритет», — прокомментировали ранее нашему порталу в МРБ.

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Ранее в «белый список» внесли приложение для отслеживания транспорта в Ярославской области. Мы также рассказывали, где отслеживать информацию об угрозах БПЛА.