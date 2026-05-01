«Интернета нет». Почему ярославцам ограничили доступ к сети

В МРБ объяснили ограничение в работе мобильного интернета Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Днем 1 мая жители Ярославля пожаловались на сбои в работе мобильного интернета. По словам читателей 76.RU, в центре города со смартфонов прогружаются только приложения из «белого списка».

«В центре мобильного интернета нет со вчерашнего дня, работают только приложения типа „Вконтакте“», — написал в редакцию Андрей К.

Как сообщили 76.RU в Министерстве региональной безопасности, ограничения в работе мобильного интернета связаны с угрозой БПЛА.

«В регионе действуют ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА.

Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона — главный приоритет», — прокомментировали нашему порталу в МРБ.

Напомним, следить за новостями в период отключения мобильного интернета можно в нашем MAX-канале. Получать оперативные новости о жизни Ярославля и Ярославской области также можно:

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Напомним, ранее в «белый список» внесли приложение для отслеживания транспорта в Ярославской области. Мы также рассказывали, где отслеживать информацию об угрозах БПЛА.