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Город «Интернета нет». Почему ярославцам ограничили доступ к сети

«Интернета нет». Почему ярославцам ограничили доступ к сети

Публикуем объяснение властей

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В МРБ объяснили ограничение в работе мобильного интернета | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUВ МРБ объяснили ограничение в работе мобильного интернета | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В МРБ объяснили ограничение в работе мобильного интернета

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Днем 1 мая жители Ярославля пожаловались на сбои в работе мобильного интернета. По словам читателей 76.RU, в центре города со смартфонов прогружаются только приложения из «белого списка».

«В центре мобильного интернета нет со вчерашнего дня, работают только приложения типа „Вконтакте“», — написал в редакцию Андрей К.

Как сообщили 76.RU в Министерстве региональной безопасности, ограничения в работе мобильного интернета связаны с угрозой БПЛА.

«В регионе действуют ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА.
Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона — главный приоритет», — прокомментировали нашему порталу в МРБ.

Напомним, следить за новостями в период отключения мобильного интернета можно в нашем MAX-канале. Получать оперативные новости о жизни Ярославля и Ярославской области также можно:

Напомним, ранее в «белый список» внесли приложение для отслеживания транспорта в Ярославской области. Мы также рассказывали, где отслеживать информацию об угрозах БПЛА.

А у вас работает мобильный интернет?

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Мобильный интернет Угроза атаки БПЛА
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Комментарии
76
Гость
9 июня, 09:19
нет не только нормального интернета, но и нормальной сотовой связи "билайн"и "мтс". либо нет входящих или исходящих.
Гость
2 мая, 07:25
Уверенно и четко строят стены чтоб люди меж собой не общались,видать к выборам готовятся?😡
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Гость
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