В Ярославской области приложения по оплате проезда в транспорте внесли в «белый список». Что это значит

Приложения для оплаты проезда в общественном транспорте теперь будут работать при ограничениях мобильного интернета Источник: Артем Бауман / 76.RU

Приложения для оплаты проезда в общественном транспорте Ярославской области включили в «белый список». Это значит, что теперь они будут работать даже при ограничениях работы мобильного интернета. Об этом стало известно 4 февраля.

«С 1 апреля переходим полностью на безналичный расчет. Принимать деньги в общественном транспорте на всей территории области больше не будут. Поэтому самым надежным и удобным способом оплаты являются мобильные приложения „Ярославская область. Транспорт“ и „Яндекс Go“. Они включены в „белый список“ и работают стабильно даже при возможных ограничениях мобильного интернета», — сообщил губернатор Михаил Евраев.

По словам главы региона, оплата банковской картой тоже возможна, но в этом случае могут возникать задержки или сбои из-за требований безопасности.

С 1 января 2026 года в Ярославле подорожал проезд в общественном транспорте с 38 до 42 рублей.

Как менялась стоимость проезда в Ярославле с 2015 по 2025 год Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Напомним, в Ярославле с 1 января 2025 года в автобусах не принимают оплату наличными. Тогда это нововведение вызвало волну недовольства среди местных жителей. Адвокат Андрей Алешкин в беседе с 76.RU рассказал, что это нарушает права пассажиров. Омбудсмен по правам человека Сергей Бабуркин тоже выступал за возврат возможности оплаты наличными.

В дело даже вмешалась прокуратура Ярославской области. Правоохранители направили в областное правительство рекомендации по дальнейшей работе. Был сделан вывод о том, что инициатива не противоречит требованиям закона при сохранении возможности оплатить проезд не только картой, но и наличными, например, на остановке. За наличные можно приобрести транспортную карту в «Универсальной кассе».

Ранее стало известно, что в четырех городах Ярославской области запустили систему проездных билетов. Пластиковые карточки выдадут жителям Переславля-Залесского, Ростова Великого, Углича и Данилове. Стоимость проездного на месяц в этих городах составит 1700 рублей. К слову, ранее проездные действовали только в Ярославле и Рыбинске.