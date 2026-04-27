Ярославские власти будут по-новому оповещать население об опасности БПЛА

Ярославские власти создали чат, в котором обещают оповещать жителей региона об опасностях. Об этом стало известно днем 27 апреля 2026 года.
«В канале „РСЧС Ярославская область“ публикуется информация об угрозе применения в террористических целях беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), авиационной или ракетной опасности, а также об опасных (неблагоприятных) гидрометеорологических явлениях», — уточнили в правительстве Ярославской области.
СМС-уведомления от РСЧС останутся, просто теперь еще дополнительно будут дублироваться в «Максе».
«Это позволяет преодолеть задержки операторов сотовой связи, неизбежные при массовых рассылках в кризисных ситуациях», — объяснили свое решение о создании чата в региональном правительстве.
Ранее ярославцы жаловались, что СМС-уведомления, например, об опасности БПЛА, приходят с большой задержкой.
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