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Город Ярославские власти будут по-новому оповещать население об опасности БПЛА

Ярославские власти будут по-новому оповещать население об опасности БПЛА

Рассказываем, где искать информацию

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В новом чате будут публиковать оповещения о различных опасностях в регионе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ новом чате будут публиковать оповещения о различных опасностях в регионе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В новом чате будут публиковать оповещения о различных опасностях в регионе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославские власти создали чат, в котором обещают оповещать жителей региона об опасностях. Об этом стало известно днем 27 апреля 2026 года.

«В канале „РСЧС Ярославская область“ публикуется информация об угрозе применения в террористических целях беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), авиационной или ракетной опасности, а также об опасных (неблагоприятных) гидрометеорологических явлениях», — уточнили в правительстве Ярославской области.

СМС-уведомления от РСЧС останутся, просто теперь еще дополнительно будут дублироваться в «Максе».

«Это позволяет преодолеть задержки операторов сотовой связи, неизбежные при массовых рассылках в кризисных ситуациях», — объяснили свое решение о создании чата в региональном правительстве.

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Ранее ярославцы жаловались, что СМС-уведомления, например, об опасности БПЛА, приходят с большой задержкой.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Беспилотная опасность Оповещение населения
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Комментарии
95
Гость
15 июля, 06:59
А в Макси на всех каналах одно и то же пишут вообще ничего не поймёшь всё одно и то же на всех каналах
Гость
29 апреля, 22:30
Постоянно приходит информация по костромской области, а я ,вообще то, в ярославле живу.
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Гость
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