Ярославские власти будут по-новому оповещать население об опасности БПЛА

В новом чате будут публиковать оповещения о различных опасностях в регионе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославские власти создали чат, в котором обещают оповещать жителей региона об опасностях. Об этом стало известно днем 27 апреля 2026 года.

«В канале „РСЧС Ярославская область“ публикуется информация об угрозе применения в террористических целях беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), авиационной или ракетной опасности, а также об опасных (неблагоприятных) гидрометеорологических явлениях», — уточнили в правительстве Ярославской области.

СМС-уведомления от РСЧС останутся, просто теперь еще дополнительно будут дублироваться в «Максе».

«Это позволяет преодолеть задержки операторов сотовой связи, неизбежные при массовых рассылках в кризисных ситуациях», — объяснили свое решение о создании чата в региональном правительстве.

Ранее ярославцы жаловались, что СМС-уведомления, например, об опасности БПЛА, приходят с большой задержкой.