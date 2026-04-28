«С этим надо заканчивать»: ярославский депутат — об обломках БПЛА в Ярославской области

В Ярославле подняли вопрос об уборке обломков БПЛА Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Депутат Ярославской областной Думы на заседании 28 апреля поднял вопрос об уборке обломков БПЛА. По его мнению, делается это не так тщательно, как хотелось бы.

«Никого не хочу обидеть, но есть такая история и тенденция — это мне вообще не нравится — что убираются какие-то фрагменты, остальное валяется. Говорят: давайте, берите дворников, убирайте и так далее. Детишки бегают с этим пенопластом. С этим надо заканчивать», — высказался депутат.

Он рассказал, что сам сталкивался с подобным.

«Мне приходится вызывать повторно управление Росгвардии, делать звонок на 112, потому что я нахожу детали с маркировкой», — сообщил он.

По мнению Василия Бобкова, уборкой в таких ситуациях должна заниматься соответствующая организация.

«Я понимаю, что все эти пылинки не собрать, но фрагментов не должно лежать. После того, как Росгвардия и соответствующие структуры, саперка-инженерка все прошли, МВД оцепление сняло, значит, должна приезжать специализированная, не знаю, „Газель“ или ЗИЛ, но люди должны быть подготовлены для утилизации соответствующей обломков БПЛА. Это, наверное, надо на уровень исполнительной власти донести. Потому что за такие моменты я реально переживаю. А вдруг чем-то обработано. Надо действовать», — призвал он.

Напомним, власти региона не раз информировали, что после отбоя беспилотной опасности на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении жителям рекомендуется отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить о местонахождении фрагментов по телефону 112.

Также на этом заседании Бобков поднял тему информирования ярославцев во время и после атак: объяснение разницы беспилотной и ракетной опасности, ситуации с укрытиями.

Наш портал давал разъяснения о том, что такое беспилотная, ракетная и авиационная опасность. Также мы информировали о способах оповещения жителей об этих видах опасности. 27 апреля в правительстве сообщили, что появился еще один — канал «РСЧС Ярославская область» в мессенджере «Мах».

Что ответили власти

В Министерстве региональной безопасности Ярославской области поспешили ответить на высказывания депутата.

«Касательно ликвидации обломков БПЛА. Обследованием, нейтрализацией и вывозом сбитых БПЛА и их фрагментов на территории региона занимаются специализированные службы, определенные решениями комиссий по чрезвычайным ситуациям муниципальных образований. Уборка безопасных мелкофракционных частиц БПЛА осуществляется в том же порядке, что и уборка ТБО», — объяснили порядок действий в Министерстве.

На упрек депутата о недостаточной информированности населения о последствиях атак БПЛА в областном правительстве сослались на ФСБ и Минобороны, указав, что это их задача.

«Вопросы информирования населения о результатах атак находятся в компетенции Министерства обороны РФ и Федеральной службы безопасности. Представители депутатского корпуса региона, заинтересованные в подобных сведениях, могут запросить соответствующую информацию в указанных органах. Здесь важно понять, с какой целью этой информацией так интересуются, а также где и как намерены ее использовать», — ответили в Министерстве региональной безопасности.

Также в областном ведомстве напомнили, что в регионе действует локальный запрет на публикацию информации о применении беспилотников, включая их тип, место нахождения (падения), запуска, траекторию полета, место атаки и характер повреждений. Также нельзя показывать в СМИ и соцсетях данные о последствиях применения средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, местах положения военных.