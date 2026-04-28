«Над городом пошумело»: депутат высказал властям за информирование людей при атаках БПЛА

Депутат потребовал от властей лучше информировать население по линии гражданской обороны Источник: Александр Куренной / 76.RU, Ярославская областная Дума

Ярославский депутат Василий Бобков потребовал от властей отчета об информировании населения по линии гражданской обороны. По этой теме он выступил 28 апреля на заседании региональной думы.

«Что мы делаем, чтобы населению разъяснить и подготовить? — задал он вопрос. — Могу сказать только одно: слава Богу, стала звучать сирена. Но вопросами, связанными с информированием, обучением, соответствующей подготовкой убежищ и так далее мы не владеем. Люди очень много об этом спрашивают».

Депутат призвал правительство подготовить доклад на эту тему.

«Чтобы понимать хотя бы в процентном соотношении, насколько мы готовы и какая работа проводится именно по информированию, по обучению населения по вопросам гражданской обороны. Потому что я не скажу, что я великий специалист, но мне до сих пор не понятно, что значит беспилотная опасность, что значит ракетная», — отметил Василий Бобков.

По его мнению, жителям надо все это разъяснять и информировать о том, что произошло.

«После последних субботних событий, когда над городом очень хорошо пошумело, была слышна работа системы ПВО, в информационном потоке — ничего. На федеральных каналах мы уже отходим от истории „упали какие-то обломки“. Просто говорят: да, есть соответствующее попадание в промышленное предприятие, миссия выполнена — все потушено, пострадавших нет», — отметил Василий Бобков.

Наш портал давал разъяснения о том, что такое беспилотная, ракетная и авиационная опасность.

Что говорят власти

В Министерстве региональной безопасности Ярославской области назвали мнение депутата «недостаточно объективным».

«Официальная информация об угрозах и действиях населения при их наступлении публикуется посредством широкого круга ресурсов. В том числе это аккаунты губернатора, министерства региональной безопасности Ярославской области и Правительства региона, администраций органов местного самоуправления области. Также ведется оповещение через СМС-рассылку, через мобильное приложение „МЧС России“. В необходимых случаях предусмотрено извещение населения посредством 10 каналов федеральной цифровой эфирной наземной сети телерадиовещания и 28 радиоканалов FM-диапазона», — указали там.

Также мы информировали о способах оповещения жителей об этих видах опасности. 27 апреля в правительстве сообщили, что появился еще один — канал «РСЧС Ярославская область» в мессенджере «Мах».

За последний месяц Ярославль пережил два крупных налета беспилотников. Во время одного из них погиб ребенок, пострадали его родители.