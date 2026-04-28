НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

сев.

 756мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,93
EUR 93,19
12 лет ждал квартиру
Где помогают вернуть здоровье
На кого можно охотиться
Ставят декорации для съемок
Где поймать настоящее лето
Как добиться ремонта двора
Продают бывшую больницу
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Что со складом WB под Ярославлем
Город Атака БПЛА на Ярославль «Над городом пошумело»: депутат высказал властям за информирование людей при атаках БПЛА

«Над городом пошумело»: депутат высказал властям за информирование людей при атаках БПЛА

Василий Бобков выступил на заседании ярославской думы

3 609
Депутат потребовал от властей лучше информировать население по линии гражданской обороны | Источник: Александр Куренной / 76.RU, Ярославская областная ДумаДепутат потребовал от властей лучше информировать население по линии гражданской обороны | Источник: Александр Куренной / 76.RU, Ярославская областная Дума

Депутат потребовал от властей лучше информировать население по линии гражданской обороны

Источник:

Александр Куренной / 76.RU, Ярославская областная Дума

Ярославский депутат Василий Бобков потребовал от властей отчета об информировании населения по линии гражданской обороны. По этой теме он выступил 28 апреля на заседании региональной думы.

«Что мы делаем, чтобы населению разъяснить и подготовить? — задал он вопрос. — Могу сказать только одно: слава Богу, стала звучать сирена. Но вопросами, связанными с информированием, обучением, соответствующей подготовкой убежищ и так далее мы не владеем. Люди очень много об этом спрашивают».

Депутат призвал правительство подготовить доклад на эту тему.

«Чтобы понимать хотя бы в процентном соотношении, насколько мы готовы и какая работа проводится именно по информированию, по обучению населения по вопросам гражданской обороны. Потому что я не скажу, что я великий специалист, но мне до сих пор не понятно, что значит беспилотная опасность, что значит ракетная», — отметил Василий Бобков.

По его мнению, жителям надо все это разъяснять и информировать о том, что произошло.

«После последних субботних событий, когда над городом очень хорошо пошумело, была слышна работа системы ПВО, в информационном потоке — ничего. На федеральных каналах мы уже отходим от истории „упали какие-то обломки“. Просто говорят: да, есть соответствующее попадание в промышленное предприятие, миссия выполнена — все потушено, пострадавших нет», — отметил Василий Бобков.

Наш портал давал разъяснения о том, что такое беспилотная, ракетная и авиационная опасность.

Что говорят власти

В Министерстве региональной безопасности Ярославской области назвали мнение депутата «недостаточно объективным».

«Официальная информация об угрозах и действиях населения при их наступлении публикуется посредством широкого круга ресурсов. В том числе это аккаунты губернатора, министерства региональной безопасности Ярославской области и Правительства региона, администраций органов местного самоуправления области. Также ведется оповещение через СМС-рассылку, через мобильное приложение „МЧС России“. В необходимых случаях предусмотрено извещение населения посредством 10 каналов федеральной цифровой эфирной наземной сети телерадиовещания и 28 радиоканалов FM-диапазона», — указали там.

Также мы информировали о способах оповещения жителей об этих видах опасности. 27 апреля в правительстве сообщили, что появился еще один — канал «РСЧС Ярославская область» в мессенджере «Мах».

За последний месяц Ярославль пережил два крупных налета беспилотников. Во время одного из них погиб ребенок, пострадали его родители.

А вы считаете достаточным информирование о налетах беспилотников?

Да, я сразу получаю СМС или уведомление из перечисленных аккаунтов
В последний раз понял, когда включили сирены
Получаю СМС с задержкой, интернет может не работать. Мне не хватает оперативного информирования
Выскажусь в комментариях на этот счет
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Беспилотная опасность БПЛА Депутат
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY4
Печаль
TYPE_SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
49
Гость
29 апреля, 10:39
Обозначивают себя..
Гость
29 апреля, 06:41
Василий! Объясните населению почему у нас такие высокие тарифы ЖКХ. ????????
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем