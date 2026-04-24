Ярославль может стать культурной столицей России. В чем нюанс

Ярославль участвует в конкурсе «Культурная столица 2028 года» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославль участвует в конкурсе на звание культурной столицы России в 2028 году. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

«Наша страна обладает богатым наследием и многовековыми духовными традициями. У каждого города свой неповторимый облик, своя история и уникальный творческий потенциал, который благодаря инициативе получает новые возможности для реализации», — сказала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Санкт-Петербург традиционно считается неформальной культурной столицей России. При этом в последние годы таким статусом наделяют города по итогам федерального конкурса «Культурная столица года». В 2026 году культурной столицей стал Омск, в 2027-м — Челябинск. Конкурс проводится с 2023 года и направлен на развитие культурного потенциала российских городов, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным на 22 апреля, помимо Ярославля, на конкурс заявились 16 городов:

Великий Новгород, Новгородская область;

Владикавказ, Республика Северная Осетия — Алания;

Владимир, Владимирская область;

Гатчина, Ленинградская область;

Калуга, Калужская область;

Кемерово, Кемеровская область — Кузбасс;

Липецк, Липецкая область;

Магас, Республика Ингушетия;

Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика;

Петрозаводск, Республика Карелия;

Ростов-на-Дону, Ростовская область;

Рязань, Рязанская область;

Тамбов, Тамбовская область;

Тула, Тульская область;

Южно-Сахалинск, Сахалинская область.

Голосование проходит на портале «Госуслуги», оно начнется 1 мая и продлится до конца июня 2026 года.