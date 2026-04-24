Ярославль может стать культурной столицей России. В чем нюанс

Ярославль участвует в конкурсе на звание культурной столицы России в 2028 году. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.
«Наша страна обладает богатым наследием и многовековыми духовными традициями. У каждого города свой неповторимый облик, своя история и уникальный творческий потенциал, который благодаря инициативе получает новые возможности для реализации», — сказала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.
Санкт-Петербург традиционно считается неформальной культурной столицей России. При этом в последние годы таким статусом наделяют города по итогам федерального конкурса «Культурная столица года». В 2026 году культурной столицей стал Омск, в 2027-м — Челябинск. Конкурс проводится с 2023 года и направлен на развитие культурного потенциала российских городов, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.
По данным на 22 апреля, помимо Ярославля, на конкурс заявились 16 городов:
Великий Новгород, Новгородская область;
Владикавказ, Республика Северная Осетия — Алания;
Владимир, Владимирская область;
Гатчина, Ленинградская область;
Калуга, Калужская область;
Кемерово, Кемеровская область — Кузбасс;
Липецк, Липецкая область;
Магас, Республика Ингушетия;
Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика;
Петрозаводск, Республика Карелия;
Ростов-на-Дону, Ростовская область;
Рязань, Рязанская область;
Тамбов, Тамбовская область;
Тула, Тульская область;
Южно-Сахалинск, Сахалинская область.
Голосование проходит на портале «Госуслуги», оно начнется 1 мая и продлится до конца июня 2026 года.
Как считаете, заслуживает ли Ярославль звания культурной столицы России?
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