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Город Ярославль может стать культурной столицей России. В чем нюанс

Ярославль может стать культурной столицей России. В чем нюанс

Всего в конкурсе участвуют 16 городов

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Ярославль участвует в конкурсе «Культурная столица 2028 года» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославль участвует в конкурсе «Культурная столица 2028 года» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославль участвует в конкурсе «Культурная столица 2028 года»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославль участвует в конкурсе на звание культурной столицы России в 2028 году. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

«Наша страна обладает богатым наследием и многовековыми духовными традициями. У каждого города свой неповторимый облик, своя история и уникальный творческий потенциал, который благодаря инициативе получает новые возможности для реализации», — сказала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Санкт-Петербург традиционно считается неформальной культурной столицей России. При этом в последние годы таким статусом наделяют города по итогам федерального конкурса «Культурная столица года». В 2026 году культурной столицей стал Омск, в 2027-м — Челябинск. Конкурс проводится с 2023 года и направлен на развитие культурного потенциала российских городов, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным на 22 апреля, помимо Ярославля, на конкурс заявились 16 городов:

  • Великий Новгород, Новгородская область;

  • Владикавказ, Республика Северная Осетия — Алания;

  • Владимир, Владимирская область;

  • Гатчина, Ленинградская область;

  • Калуга, Калужская область;

  • Кемерово, Кемеровская область — Кузбасс;

  • Липецк, Липецкая область;

  • Магас, Республика Ингушетия;

  • Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика;

  • Петрозаводск, Республика Карелия;

  • Ростов-на-Дону, Ростовская область;

  • Рязань, Рязанская область;

  • Тамбов, Тамбовская область;

  • Тула, Тульская область;

  • Южно-Сахалинск, Сахалинская область.

Голосование проходит на портале «Госуслуги», оно начнется 1 мая и продлится до конца июня 2026 года.

Как считаете, заслуживает ли Ярославль звания культурной столицы России?

Конечно!
Есть потенциал, но недотягивает
Нет, есть более достойные города
Мне всё равно
Свое мнение напишу в комментариях
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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Культурная столица Конкурс
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Комментарии
51
Гость
25 апреля, 17:48
Среда формирует личность, сознание, ценности и поведение человека, оказывая более сильное влияние, чем генетика.
Сергей А.В.

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Написать 10 комментариев

25 апреля, 10:41
даже интересно, столько коментов о том, что город запущен, в грязи весь, в мусоре.... А молчано ой!🫢 а Васька слушает, да ест...
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Гость
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