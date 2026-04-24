Проект оценили в Париже: что сейчас с историческим домом в Ярославле, который отстояли от сноса

Что сейчас с историческим домом на улице Семашко в Ярославле Источник: Александр Куренной / 76.RU

Жители Ярославля поинтересовались судьбой бывшего жилого дома на улице Семашко, 13 в Красноперекопском районе. Больше десяти лет назад здание из красного кирпича признали аварийным, но градозащитники выступали категорически против его сноса. В итоге, дом удалось сохранить.

«Его года два как отремонтировали, и он так стоит незаселенный», — сообщила ярославская градозащитница Ольга Мазанова.

В этом тексте рассказываем, что известно о судьбе объекта культурного наследия.

Проект отметили в Париже

Трехэтажный дом на улице Семашко, 13 был построен в начале XIX века. Объект культурного наследия «Дом служащих 1890-х» входит в исторический «Комплекс жилых зданий Ярославской большой мануфактуры».

История появился жилых корпусов на Перекопе — видео Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Жилые дома, построенные для рабочих предприятия, в свое время обрели, можно сказать, мировую известность. В 1906 году на Всемирной выставке в Париже комплекс был удостоен Гран-при за социальную заботу о рабочих.

Здания долгое время использовались как жилые даже после того, как мануфактура прекратила свою работу. Время их не щадило — строения ветшали от года к году. В итоге дошло до того, что жить в домах стало невозможно, в 2009 году их признали аварийными.

Правда, жителям пришлось провести в разрушающемся доме еще около трех лет. В мэрии рассказали, что трехэтажка полностью была расселена лишь в 2012 году.

Дома. входящие в комплекс объектов культурного наследия, удалось спасти от сноса Источник: Александр Куренной / 76.RU

«На момент расселения 23-квартирного дома в частной собственности находилось шесть жилых помещений», — рассказали в городской администрации.

То есть, остальные квартиры принадлежали городу.

Сейчас территория рядом с домом облагорожена Источник: Александр Куренной / 76.RU

Градозищитники отстояли дома

Пустующие корпуса Ярославской большой мануфактуры, в том числе, дом на улице Семашко, после расселения хотели снести. Но градозащитники были против. Им удалось отбить исторические здания на улицах Калмыковых и Семашко. Здания признали объектами культурного наследия регионального значения.

Правда, охранный статус не всегда защищал старинные дома на Перекопе. Ольга Мазанова рассказала, что в здания наведывались мародеры.

В 2012 году мэрия Ярославля выпустила постановление, согласно которому, видом разрешенного использования дома № 13 стал «объект бытового обслуживания». То есть, дом перестал быть жилым. Зато теперь в нем было разрешено открывать, например, салоны, парикмахерские, мастерские, химчистки, прачечные или ремонтные мастерские.

Мог вписаться в реконструкцию района

Власти не планировали оставлять трехэтажку на балансе города. В 2014 году ее продали с аукциона юридическому лицу. Какому именно — не уточнили. В городской администрации лишь упомянули о том, что реставрация за счет бюджета не проводилась. То есть, собственник сам финансировал все работы по восстановлению здания.

Так бывший жилой дом выглядел в 2023 году Источник: Яндекс. Карты

В 2023 году у трехэтажки на улице Семашко появилась возможность стать вписанной в масштабный проект реконструкции Красноперекопского района и части Кировского на площади в 62 гектара.

Планировалось, что на участке между берегом Которосли, Комсомольской площадью, улицами Будкина, Семашко, 8 Марта, Красноперекопской, Калмыковых, Бахвалова Магистральной построят новые здания и восстановят существующие. По задумке это бы увеличило население территории на 2113 человек.

Исторические корпуса на Колмыковых, например, хотели использовать под гостиницу, административные здания и жилой дом. Дома на улице Стачек планировалось переоборудовать под магазины, выставочные залы, дом творчества и научно-исследовательские организации. Также власти пообещали благоустроить дворы существующих домов по ул. Красноперекопской, 12, 14, 16 и ул. Семашко, 11, 13, 15. Здесь собирались сделать дополнительные парковочные места, игровые и спортивные площадки.

В Ярославле хотели провести масштабную реконструкцию Перекопа Источник: Роман Киселев

Но в 2025 году прокуратура Ярославской области указала на недочеты застройки берега Которосли. Проект был разработан без учета зонирования. А это может грозить экологическими проблемами и неприятным запахом в жилой зоне. Выяснилось, что проект необходимо доработать.

Собственник восстановил здание за свой счет Источник: Александр Куренной / 76.RU Сейчас дом выглядит свеженьким Источник: Александр Куренной / 76.RU

В итоге идея с новым микрорайоном так и осталась в планах, но вот сам дом на улице Семашко, 13 новый собственник в порядок привел. Правда, власти не в курсе, как именно владелец будет использовать отреставрированное здание. Сейчас в нем нет работающих организаций.

«В настоящее время мэрия не располагает сведениями о планах нового собственника по дальнейшему использованию объекта», — рассказали в мэрии Ярославля.