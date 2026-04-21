Сокращенные в Ярославской области госслужащие не хотят переобучаться ради новой работы Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Сокращенные в Ярославской области бюджетники не хотят переобучаться ради новой работы. Об этом 21 апреля на заседании комитета региональной думы рассказала руководитель государственной службы занятости населения Юлия Букаева.

Она отметила, что сейчас среди соискателей много сокращенных работников госорганов. По сравнению с ними обычных безработных меньше. При этом найти новую работы бывшим госслужащим проблематично.

«Говорю правду. Большинство — это взрослые граждане, предпенсионеры. Некоторые надеются на досрочную пенсию. Некоторые не готовы переобучаться. Человек работал в всю жизнь в госоргане — он не пойдет на предприятие, не станет слесарем, не станет токарем. Чаще всего они стоят три месяца, потом просто снимаются с учета. Люди уходят сами, мало кто готов переобучиться», — констатировала она.

Несмотря на то, что многие из сокращенных хотели бы досрочно уйти на пенсию, удается это сделать единицам. За первый квартал 2026 года этот шаг согласовали только семи людям.

«Должен быть соблюден ряд критериев. Например, исчерпать все возможности службы занятости. Ко мне пришла бывшая сотрудница госоргана. Она обучаться не хочет. Говорит: „Я 30 лет отработала, вы мне обязаны“. Таких много», — рассказала Юлия Букаева.

Всего на учете в службе занятости на настоящий момент находится около 280 сокращенных госслужащих.