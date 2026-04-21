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Город Сокращение бюджетников Сокращенные в Ярославской области госслужащие не хотят переобучаться ради новой работы

Сокращенные в Ярославской области госслужащие не хотят переобучаться ради новой работы

Об этом сообщила руководитель службы занятости

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Сокращенные в Ярославской области госслужащие не хотят переобучаться ради новой работы | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUСокращенные в Ярославской области госслужащие не хотят переобучаться ради новой работы | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Сокращенные в Ярославской области госслужащие не хотят переобучаться ради новой работы

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Сокращенные в Ярославской области бюджетники не хотят переобучаться ради новой работы. Об этом 21 апреля на заседании комитета региональной думы рассказала руководитель государственной службы занятости населения Юлия Букаева.

Она отметила, что сейчас среди соискателей много сокращенных работников госорганов. По сравнению с ними обычных безработных меньше. При этом найти новую работы бывшим госслужащим проблематично.

«Говорю правду. Большинство — это взрослые граждане, предпенсионеры. Некоторые надеются на досрочную пенсию. Некоторые не готовы переобучаться. Человек работал в всю жизнь в госоргане — он не пойдет на предприятие, не станет слесарем, не станет токарем. Чаще всего они стоят три месяца, потом просто снимаются с учета. Люди уходят сами, мало кто готов переобучиться», — констатировала она.

Несмотря на то, что многие из сокращенных хотели бы досрочно уйти на пенсию, удается это сделать единицам. За первый квартал 2026 года этот шаг согласовали только семи людям.

«Должен быть соблюден ряд критериев. Например, исчерпать все возможности службы занятости. Ко мне пришла бывшая сотрудница госоргана. Она обучаться не хочет. Говорит: „Я 30 лет отработала, вы мне обязаны“. Таких много», — рассказала Юлия Букаева.

Всего на учете в службе занятости на настоящий момент находится около 280 сокращенных госслужащих.

Напомним, в самих органах службы занятости также произошли значительные сокращения.

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Екатерина Лещенкова
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Комментарии
68
Гость
22 апреля, 11:43
Где цифры сколько сократили в том году людей и сколько реально устроились от биржи, в том числе после пере обучения? Статья ни о чем. Конечно, если с большей зарплаты на МРОТ идти и с обучением никто не захочет. Какие новые вакансии есть на бирже? Пять лет одно и то же там крутят! Фиктивные выгружают? Где набор ? Куда идти работать? По конкретнее, на кого не хотят учится
Гость
22 апреля, 11:19
Если три месяца и на улицу, так что у нас с реальной безработицей в городе? Это кого то наверху волнует?
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Гость
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