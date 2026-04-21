НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

2 м/c,

ю-з.

 747мм 64%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,02
EUR 88,76
Откровения водолаза о работе
Атака БПЛА
Здесь был Пушкин
Ударил кулаком пенсионерку
Закрыли детсад
Ярославцы об атаке БПЛА
Владелец ТЦ судится с мэрией
Восемь человек пострадали в ДТП
Город Сокращение бюджетников «Работают 24 на 7»: как сократили службу занятости в Ярославской области

«Работают 24 на 7»: как сократили службу занятости в Ярославской области

Об этом рассказала руководитель отрасли

3 241
В службе занятости Ярославской области сократили сотрудников | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ службе занятости Ярославской области сократили сотрудников | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В службе занятости Ярославской области сократили сотрудников

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

О сокращениях, которые прошли в службе занятости населения Ярославской области 21 апреля на заседании комитета региональной думы рассказала руководитель государственной службы занятости населения Юлия Букаева.

«Что касается непосредственно службы занятости, то было 27 человек, стало 7. Когда я приехала, у меня был один сотрудник — девочка, 23 года. Я приехала из Ленинградской области, от коллектива в 77 человек. В подведомственных организациях было 280 человек. Сейчас 70. То есть на местах в центрах занятости по 2-3 человека работают», — сообщила она.

При этом, по словам Букаевой, фонд оплаты труда остался тем же.

«Сотрудники получают от 140 тысяч, рублей, начальники отделений — где-то 180 тысяч. До этого они получали 40-60 тысяч соответственно. То есть остались те люди, которые готовы впахивать, но за эти деньги. Работают они 24 на 7», — пояснила чиновница.

При этом, по словам Букаевой качество работы остается на уровне.

«Сейчас пришел рейтинг — мы 33-и. Ленинградская область, из которой я приехала — 49-я. Не знаю, как они это делают, но молодцы сотрудники. Это хороший результат за первый квартал», — констатировала она.

При этом Букаева признала, что в ярославском отделении есть очереди.

«Я приезжаю к 8 часам — люди уже стоят. Работает 4-5 окошек. И сотрудник по залу работает. На местах нет очередей, потому что там чаще всего приходят по звонку, потоки распределяют. Одних на утро назначают, других в обед. Я согласна, что люди не должны сидеть в очередях, но если всего пять сотрудников, ничего не сделаешь», — отметила она.

Напомним, также власти рассказали, сколько людей «оптимизировали» в сфере молодежной политики Ярославской области.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Сокращение Центр занятости Работа
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY3
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY8
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
27
Гость
22 апреля, 12:34
А от личного автомобиля и водителя за сче тбюджета, руководитель по-прежнему не хочет отказаться? зачем? везде так одна показуха и экономия не на том!
Гость
22 апреля, 10:10
Центр занятости населения - одна из самых бесполезных организаций. Лучше бы государство напрямую платило это пособие безработным, установив временной ценз. Только отчеты красивые лепят, что уровень безработицы низкий, а не людям помогают. Молодежь и средний возраст предпочитают не связываться с ними - одни проблемы.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
Львам — прибыль, Скорпионам — успех в карьере. Сатурн станет ретроградным — значение для знаков зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
Нужно переводить чиновников на удаленку из-за дефицита бензина — мнение экономиста
​Рустем Шайахметов
Колумнист
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Мнение
«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз
Надежда Губарь
Рекомендуем