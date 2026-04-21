«Работают 24 на 7»: как сократили службу занятости в Ярославской области

В службе занятости Ярославской области сократили сотрудников Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

О сокращениях, которые прошли в службе занятости населения Ярославской области 21 апреля на заседании комитета региональной думы рассказала руководитель государственной службы занятости населения Юлия Букаева.

«Что касается непосредственно службы занятости, то было 27 человек, стало 7. Когда я приехала, у меня был один сотрудник — девочка, 23 года. Я приехала из Ленинградской области, от коллектива в 77 человек. В подведомственных организациях было 280 человек. Сейчас 70. То есть на местах в центрах занятости по 2-3 человека работают», — сообщила она.

При этом, по словам Букаевой, фонд оплаты труда остался тем же.

«Сотрудники получают от 140 тысяч, рублей, начальники отделений — где-то 180 тысяч. До этого они получали 40-60 тысяч соответственно. То есть остались те люди, которые готовы впахивать, но за эти деньги. Работают они 24 на 7», — пояснила чиновница.

При этом, по словам Букаевой качество работы остается на уровне.

«Сейчас пришел рейтинг — мы 33-и. Ленинградская область, из которой я приехала — 49-я. Не знаю, как они это делают, но молодцы сотрудники. Это хороший результат за первый квартал», — констатировала она.

При этом Букаева признала, что в ярославском отделении есть очереди.

«Я приезжаю к 8 часам — люди уже стоят. Работает 4-5 окошек. И сотрудник по залу работает. На местах нет очередей, потому что там чаще всего приходят по звонку, потоки распределяют. Одних на утро назначают, других в обед. Я согласна, что люди не должны сидеть в очередях, но если всего пять сотрудников, ничего не сделаешь», — отметила она.