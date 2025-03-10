«Фу! Затыкайте нос!»: ярославец завалил квартиру мусором до потолка. Но это не главная проблема его соседей

Снаружи дом выглядит потрепанным, но внутри все в разы хуже Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Дома в начале проспекта Ленина входят в так называемый соцгород, который был построен в советские годы для рабочих и служащих Ярославского резино-асбестового комбината. Тогда проспект, вдоль которого выстроились четырехэтажные здания, назывался проспектом Шмидта — в честь полярного исследователя, руководителя экспедиции на пароходе «Челюскин». Только в 1957 году ему присвоили имя Ленина.

Дома, расположенные здесь, обладают интересными конструктивными особенностями — симметричные фасады с угловыми балконами-террасами, выступающие лестничные клетки, узкие полосы остекления над ними. В центральной части домов спроектированы обычные квартиры на три-четыре комнаты, а по краям расположены секции с коммуналками коридорного типа с 14 комнатами в каждой, общей кухней и санузлом. Это позволяло использовать жилую площадь максимально взвешенно: в квартиры обычно заселяли семьи, в коммуналки — одиноких жильцов.

Дом № 4 стал одним из первых, построенных в этом месте. Его ввели в эксплуатацию в 1932 году. В этом году зданию исполняется 93 года. Мы побывали внутри здания и ужаснулись тому, что сейчас происходит в этих можно сказать уже исторических стенах.

Дом № 4 на проспекте Ленина был построен более 90 лет назад Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Ночью пять раз проверяю, все ли в порядке»

Поводом для визита в дом на проспекте Ленина стало обращение в редакцию 76.RU жителя Михаила. В его квартире № 19 на последнем четвертом этаже в феврале обвалилась часть потолка.

— На чердаке старые трубы отопления. Их, наверное, никогда не меняли. Они постоянно текут, — сообщил порталу 76.RU мужчина.

Мы отправились на место.

Попасть внутрь дома не представляет труда — все подъезды открыты. Внутри в нос ударяет едкий запах мочи, взгляд скользит по облупившимся стенам со ржавыми следами подтеков.

В подъезде нас встретили облупившиеся стены и запах мочи Повсюду видны следы масштабных протечек Места от намоканий опасно соседствуют с проводкой Ремонта эти стены не видели очень давно 1 из 4 В подъезде нас встретили облупившиеся стены и запах мочи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как оказалось, протечки в последнее время — постоянная проблема дома. На прорывы старых коммуникаций жалуются почти в каждой квартире.

— У нас на кухне из-за этого все потолки и стены сыплются. Лет пять назад потолок вообще рухнул. В том году батареи рвало по всему дому. Все топило, — рассказал Евгений из квартиры № 13.

В квартирах тоже пятна от протечек От воды в кухне Евгения отвалилась часть стены Евгений хотел бы уехать из проблемного дома, но нет возможности 1 из 3 В квартирах тоже пятна от протечек Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В квартире № 9 в январе 2024 года семь часов с потолка лил кипяток.

— Это произошло 8 января. Текло с 5 утра и почти до полудня. Я не знала, что делать. Живем как на вулкане. Страшно! Ночью по пять раз проверяю, все ли в порядке, — рассказала жительница квартиры № 9 Галина Александровна.

В квартире Галины Александровны несколько часов с потолка лил кипяток Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Пробоина от того потопа до сих пор зияет на потолке в комнате женщины.

Следы потопа до сих пор на потолке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











— За эту зиму стояк отопления у нас тек три раза. Трубы проходят по чердаку, поэтому заливало сразу все четыре этажа. Как будем выживать следующей зимой, не понятно, — добавил житель квартиры № 14 Павел Кузнецов.

Вода затекает в подъезды

Впрочем, протечки — существенная, но не единственная проблема жителей дома. В части помещений прогнили полы так, что в них зияют дыры, где-то из-за прорывов отключены батареи. Пол в подъездах находится ниже уровня земли, и соответственно скопившаяся на асфальте вода затекает внутрь.

— Когда здесь несколько лет назад укладывали новый асфальт, рабочие сказали: «Не переживайте, притопчется». Не притопталось. Вода затекала в подъезд. Мы прокопали канавки с тротуара на дорогу — только они и спасают. Но их приходится постоянно прочищать, — пояснил Павел Кузнецов.

Но на этом беды дома не заканчиваются.

Целая комната мусора

— Один пожар в доме — это ЧП. Я здесь живу около десяти лет. И у нас на днях был шестой пожар на моей памяти. Думаю, что скоро будет седьмой, — пожаловался Павел Кузнецов.

Павел Кузнецов — один из неравнодушных жильцов дома, который своими силами пытается облагородить общее жилье Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Возгорания случались в разных частях дома. Эпицентром последнего 1 марта стала комната неблагополучного жильца в коммунальной квартире № 3. Павел посчитал, что увидеть место ЧП мы должны собственными глазами.

С улицы видно, что балкон этой квартиры завален хламом. Это тоже дело рук того самого жильца. По словам соседей, он живет здесь уже много лет. Но примерно год назад начал носить в дом мусор с помоек.

Террасы в секторе коммуналок завалены хламом Так выглядит с улицы квартира проблемного жильца 1 из 2 Террасы в секторе коммуналок завалены хламом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кучи хлама встречают нас у входа в квартиру. Пустые банки, старое тряпье накиданы также в кухне и общем коридоре. Но то, что мы увидели следом, стало шоком.

Общая кухня в коммуналке тоже завалена мусором Готовить жители предпочитают каждый в своей комнате В беспорядке винят местного Плюшкина Кучи хлама навалены и в общем коридоре За дверью явно должно быть не это 1 из 5 Общая кухня в коммуналке тоже завалена мусором Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дверь в комнату «Плюшкина» была закрыта. Около нее метался его сосед — Александр Чернышов.

Степан Плюшкин — один из персонажей романа-поэмы Николая Гоголя «Мертвые души». В произведении описывается маниакальная жадность помещика. Он каждый день обходил улицы и все, что находил, нес к себе в дом. В современной психиатрии синдромом Плюшкина называют поведение человека, когда он собирает ненужные вещи и отказывается с ними расстаться. По-научному патология называется хоардинг.

— Я стучусь, стучусь. Он не открывает, заперся изнутри, — обрадовался он, увидев нас. Вдвоем Павел и Александр сумели открыть дверь забаррикадировавшегося внутри жильца.

— Фу! Затыкайте нос! — скомандовал Александр.

Комната в квартире почти до потока завалена мусором Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Из комнаты хлынул запах помойки. Все помещение за дверью оказалось почти до потолка завалено старыми вещами. Наверху мусорной кучи недовольно зашевелился ее хозяин, видимо, разбуженный шумом и светом.

— Вон он там, как царь, — выругался Александр.

Хлам посыпался из открытой двери в коридор и по нему, как по горке, к нашим ногам съехал обитатель комнаты. На нем была красная стеганая куртка и такая же шапка с опушкой из искусственного меха. Головной убор был явно велик и постоянно съезжал на лицо. Общаться он был явно не настроен.

«Плюшкин» молча начал загребать мусор обратно в комнату и карабкаться по нему вверх. Это получилось у него не сразу — хлам сползал вниз, увлекая за собой хозяина. После нескольких неудачных попыток он сумел наконец, забраться обратно и закрыл за собой дверь.

Мужчина поспешил укрыться в своем убежище Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











— Он все это по ночам таскает. У нас уже крысы бегают, я их травлю. Но я же не волонтер, чтобы и мусор за ним выгребать. Тем более он говорит, что ему все это нужно, — рассказал Александр.

Чуть не сгорели

Пожар в замусоренной комнате, по словам соседей, случился поздно вечером — около половины одиннадцатого. Владелец проблемной комнаты в этот момент находился внутри.

— У нас один из соседей астматик — он первым почувствовал дым. Это нас всех и спасло, а то могли бы задохнуться во сне. Не знаю, что конкретно там загорелось. Мы начали ведрами все это тушить, вытащили этого ненормального — у него одежда уже дымилась. Потом подъехали пожарные. Они час выгребали весь хлам, но он потом половину затащил обратно, — рассказал Александр Чернышов.

Александр Чернышов говорит, что жильцы не могут найти управу на проблемного соседа Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Соседи говорят, что обращались в полицию, администрацию района, но найти управу на проблемного жильца пока так и не получилось. По словам людей, у мужчины где-то есть сестра, но она приезжает редко и не следит за тем, как живет ее родственник.

«А куда ехать?»

Самое печальное, что со всеми проблемами жители дома на проспекте Ленина должны разбираться самостоятельно. Управляющей компании здесь нет. Несколько активных жильцов пытаются хоть как-то облагородить жилье.

— Мы с соседом покрасили стены в подъезде. Я вторую дверь в подъезд сделал, потому что было очень холодно. Своими силами отремонтировали козырек, который пробила льдина. Убираемся сами здесь, — перечислил Павел Кузнецов.

Подъезд некоторое время назад красили сами жильцы. Но постоянные потопы все испортили Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Но далеко не все жители такие ответственные. Остальные, как сказал Павел, — «мутный контингент». Содержать дом в том объеме, в котором требуется, жильцы не могут ни физически, ни материально. По их мнению, в таких случаях на помощь должно приходить государство.

— У нас государство свои социальные обязанности выполнять не хочет. Да, у нас дом убыточный, он не может сам зарабатывать, не все платят. Но государство должно какие-то дотации давать таким домам. Может быть, какую-то муниципальную управляющую компанию поставить, — рассуждают жильцы.

Активисты дома записались на прием к мэру города, чтобы обсудить все эти вопросы. Встреча должна состояться 26 марта.

Пробитую льдиной крышу над выступом при входе в подъезд тоже ремонтировали жители. А вот козырек над дверью пока не восстановили Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На вопрос, не хотят ли они просто уехать отсюда и забыть обо всем, как о страшном сне, большинство жильцов отмахиваются:

— А куда ехать? Где денег на это взять? Наши квартиры никто не купит.

Многие живут здесь от безысходности Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Некоторые считают, что их дом уже аварийный, а значит стоит ждать расселения и переезда в более благоустроенное жилье. Однако в мэрии Ярославля сказали, что это не так.

— Многоквартирный жилой дом № 4 по проспекту Ленина аварийным на сегодняшний день не признан, обращений в городскую межведомственную комиссию о признании данного многоквартирного дома аварийным не поступало, — сообщили в департаменте городского хозяйства.

Кто-то все-таки пытается продать жилье Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Конкурсы проходили 26 раз — управдома не нашлось

При этом власти отметили, что в настоящее время жильцами дома не выбран ни один способ управления. Якобы администрация района пыталась провести несколько собраний для выбора способа управления, но кворума на них не было. Мэрия ищет управляющую компанию, которая могла бы взять здание под свое крыло, но пока безрезультатно.

— Проводится открытый конкурс по отбору управляющей организации. Данный конкурс, объявленный 26 раз, не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие. В настоящее время объявлен новый конкурс. Его итоги станут известны 31 марта, — сообщили в департаменте городского хозяйства.

В таких условиях живут люди в ХХI веке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Как поступить с проблемным соседом по закону

Как поступать жителям, если сосед захламляет квартиру, порталу 76.RU рассказал заместитель прокурора Ленинского района Ярославля Данила Леванов:

— Если собственник помещения использует его не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно содержит помещение, допуская его разрушение, уполномоченный государственный орган или орган местного самоуправления может предупредить собственника о необходимости устранить нарушения, а если они влекут разрушение помещения, также назначить собственнику соразмерный срок для ремонта помещения. Если собственник помещения после предупреждения продолжит нарушать права и интересы соседей или использовать помещение не по назначению либо без уважительных причин не произведет необходимый ремонт, суд по иску уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов такого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.

Власти заверяют, что борются с проблемами дома Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Кстати, в администрации Кировского и Ленинского района подтвердили, что обращения о неблагополучном жильце к ним, действительно, поступали. Не исключено, что проблемного соседа вскоре выселят.