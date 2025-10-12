НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город Локации стали неузнаваемыми? Гуляем по ярославским местам съемок культового фильма «Афоня»

Локации стали неузнаваемыми? Гуляем по ярославским местам съемок культового фильма «Афоня»

Фоторепортаж с нотками ностальгии

196
Гуляем по локациям Ярославля, где снимали фильм Афоня | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RUГуляем по локациям Ярославля, где снимали фильм Афоня | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

Гуляем по локациям Ярославля, где снимали фильм Афоня

Источник:

Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

Приятно видеть в фильмах знакомые места. Ярославль смело можно назвать киношным городом. Кажется, тут постоянно что-то снимают.

Одна из известнейших картин — «Афоня», вышедшая в 1975 году. Часть съемок проходила в центре Ярославля, но много сцен отсняли в обычном спальном районе, который сильно изменился за 50 лет. После съемок в городе появился одноименный бар и памятник с героями картины.

Памятник установлен возле бара «Афоня» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПамятник установлен возле бара «Афоня» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На баре заметная вывеска с названием фильма | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа баре заметная вывеска с названием фильма | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В этом фоторепортаже предлагаем прогуляться по локациям из «Афони». Многие места выглядят совершенно иначе, и лишь небольшие детали напоминают о съемках.

В самом начале фильма Афоня проходит по Советской площади. На заднем плане можно заметить здание Присутственных мест | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ самом начале фильма Афоня проходит по Советской площади. На заднем плане можно заметить здание Присутственных мест | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В самом начале фильма Афоня проходит по Советской площади. На заднем плане можно заметить здание Присутственных мест | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 годВ самом начале фильма Афоня проходит по Советской площади. На заднем плане можно заметить здание Присутственных мест | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год

В самом начале фильма Афоня проходит по Советской площади. На заднем плане можно заметить здание Присутственных мест

Источники:

Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

«Афоня» — фильм компании «Мосфильм», снятый режиссером Георгием Данелия. В нем рассказывается про слесаря-сантехника Афанасия Борщева, которого сыграл Леонид Куравлёв. Афоня, так называют его знакомые, любитель выпить и потанцевать. Однажды в его жизни появляется Катя (Евгения Симонова), которая влюблена в беззаботного рабочего, но Афанасий не может ответить ей взаимностью, ведь влюблен в замужнюю Елену (Нина Маслова). Любовные перипетии запутывает Афоню и он уезжает в деревню к тетке, поняв, что городская жизнь не для него.

Через пару сцен Афанасий вместе с Федулом бегут по площади Волкова | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧерез пару сцен Афанасий вместе с Федулом бегут по площади Волкова | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Через пару сцен Афанасий вместе с Федулом бегут по площади Волкова | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 годЧерез пару сцен Афанасий вместе с Федулом бегут по площади Волкова | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год

Через пару сцен Афанасий вместе с Федулом бегут по площади Волкова

Источники:

Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

Вознесенские казармы почти не изменились | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВознесенские казармы почти не изменились | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Вознесенские казармы почти не изменились | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 годВознесенские казармы почти не изменились | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год

Вознесенские казармы почти не изменились

Источники:

Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

Площадь Труда и универмаг уже не узнать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПлощадь Труда и универмаг уже не узнать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Площадь Труда и универмаг уже не узнать | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 годПлощадь Труда и универмаг уже не узнать | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год

Площадь Труда и универмаг уже не узнать

Источники:

Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

На фоне Церковь Николая Чудотворца, а справа дом № 6 на Которосльной набережной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа фоне Церковь Николая Чудотворца, а справа дом № 6 на Которосльной набережной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На фоне Церковь Николая Чудотворца, а справа дом № 6 на Которосльной набережной | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 годНа фоне Церковь Николая Чудотворца, а справа дом № 6 на Которосльной набережной | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год

На фоне Церковь Николая Чудотворца, а справа дом № 6 на Которосльной набережной

Источники:

Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

А это место работы Кати. В здании 17/1 на Волжской набережной находится музей истории Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА это место работы Кати. В здании 17/1 на Волжской набережной находится музей истории Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
А это место работы Кати. В здании 17/1 на Волжской набережной находится музей истории Ярославля | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 годА это место работы Кати. В здании 17/1 на Волжской набережной находится музей истории Ярославля | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год

А это место работы Кати. В здании 17/1 на Волжской набережной находится музей истории Ярославля

Источники:

Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский музей-заповедник засветился в фильме | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославский музей-заповедник засветился в фильме | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Ярославский музей-заповедник засветился в фильме | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 годЯрославский музей-заповедник засветился в фильме | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год

Ярославский музей-заповедник засветился в фильме

Источники:

Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

Перемещаемся в Брагино. В районе было снято, наверное, большинство сцен. На заднем плане дом №59 на Дзержинском проспекте. Здесь жил главный герой фильма&nbsp;— Афанасий | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПеремещаемся в Брагино. В районе было снято, наверное, большинство сцен. На заднем плане дом №59 на Дзержинском проспекте. Здесь жил главный герой фильма&nbsp;— Афанасий | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Перемещаемся в Брагино. В районе было снято, наверное, большинство сцен. На заднем плане дом №59 на Дзержинском проспекте. Здесь жил главный герой фильма&nbsp;— Афанасий | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 годПеремещаемся в Брагино. В районе было снято, наверное, большинство сцен. На заднем плане дом №59 на Дзержинском проспекте. Здесь жил главный герой фильма&nbsp;— Афанасий | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год

Перемещаемся в Брагино. В районе было снято, наверное, большинство сцен. На заднем плане дом №59 на Дзержинском проспекте. Здесь жил главный герой фильма — Афанасий

Источники:

Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

Ленинградский проспект, 63&nbsp;— место работы Афони | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛенинградский проспект, 63&nbsp;— место работы Афони | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Ленинградский проспект, 63&nbsp;— место работы Афони | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 годЛенинградский проспект, 63&nbsp;— место работы Афони | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год

Ленинградский проспект, 63 — место работы Афони

Источники:

Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь Афоня любил выпивать, а так же встретил штукатура Колю, которого сыграл Евгений Леонов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь Афоня любил выпивать, а так же встретил штукатура Колю, которого сыграл Евгений Леонов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Здесь Афоня любил выпивать, а так же встретил штукатура Колю, которого сыграл Евгений Леонов | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 годЗдесь Афоня любил выпивать, а так же встретил штукатура Колю, которого сыграл Евгений Леонов | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год

Здесь Афоня любил выпивать, а так же встретил штукатура Колю, которого сыграл Евгений Леонов

Источники:

Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

В фильме мелькают дома № 97, 101, 103, 105 на Ленинградском проспекте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ фильме мелькают дома № 97, 101, 103, 105 на Ленинградском проспекте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В фильме мелькают дома № 97, 101, 103, 105 на Ленинградском проспекте | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 годВ фильме мелькают дома № 97, 101, 103, 105 на Ленинградском проспекте | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год

В фильме мелькают дома № 97, 101, 103, 105 на Ленинградском проспекте

Источники:

Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

На кадре из фильма видно, что за домом ничего нет. Сейчас там сплошные многоэтажки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа кадре из фильма видно, что за домом ничего нет. Сейчас там сплошные многоэтажки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На кадре из фильма видно, что за домом ничего нет. Сейчас там сплошные многоэтажки | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 годНа кадре из фильма видно, что за домом ничего нет. Сейчас там сплошные многоэтажки | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год

На кадре из фильма видно, что за домом ничего нет. Сейчас там сплошные многоэтажки

Источники:

Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие сцены были сняты во дворе дома, где жил Афоня. Двор Афанасия был между домами № 59, 61, 61А, 61Б на проспекте Дзержинского | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМногие сцены были сняты во дворе дома, где жил Афоня. Двор Афанасия был между домами № 59, 61, 61А, 61Б на проспекте Дзержинского | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Многие сцены были сняты во дворе дома, где жил Афоня. Двор Афанасия был между домами № 59, 61, 61А, 61Б на проспекте Дзержинского | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 годМногие сцены были сняты во дворе дома, где жил Афоня. Двор Афанасия был между домами № 59, 61, 61А, 61Б на проспекте Дзержинского | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год

Многие сцены были сняты во дворе дома, где жил Афоня. Двор Афанасия был между домами № 59, 61, 61А, 61Б на проспекте Дзержинского

Источники:

Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот и сам двор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА вот и сам двор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
А вот и сам двор | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 годА вот и сам двор | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год

А вот и сам двор

Источники:

Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

На месте гастронома, где работал Федул, сейчас сетевые магазины. Локация: улица Урицкого, 50 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа месте гастронома, где работал Федул, сейчас сетевые магазины. Локация: улица Урицкого, 50 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На месте гастронома, где работал Федул, сейчас сетевые магазины. Локация: улица Урицкого, 50 | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 годНа месте гастронома, где работал Федул, сейчас сетевые магазины. Локация: улица Урицкого, 50 | Источник: Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год

На месте гастронома, где работал Федул, сейчас сетевые магазины. Локация: улица Урицкого, 50

Источники:

Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU

Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Афоня Фильм Локации
