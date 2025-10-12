Локации стали неузнаваемыми? Гуляем по ярославским местам съемок культового фильма «Афоня»

Приятно видеть в фильмах знакомые места. Ярославль смело можно назвать киношным городом. Кажется, тут постоянно что-то снимают.
Одна из известнейших картин — «Афоня», вышедшая в 1975 году. Часть съемок проходила в центре Ярославля, но много сцен отсняли в обычном спальном районе, который сильно изменился за 50 лет. После съемок в городе появился одноименный бар и памятник с героями картины.
В этом фоторепортаже предлагаем прогуляться по локациям из «Афони». Многие места выглядят совершенно иначе, и лишь небольшие детали напоминают о съемках.
В самом начале фильма Афоня проходит по Советской площади. На заднем плане можно заметить здание Присутственных мест
Источники:
Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU
«Афоня» — фильм компании «Мосфильм», снятый режиссером Георгием Данелия. В нем рассказывается про слесаря-сантехника Афанасия Борщева, которого сыграл Леонид Куравлёв. Афоня, так называют его знакомые, любитель выпить и потанцевать. Однажды в его жизни появляется Катя (Евгения Симонова), которая влюблена в беззаботного рабочего, но Афанасий не может ответить ей взаимностью, ведь влюблен в замужнюю Елену (Нина Маслова). Любовные перипетии запутывает Афоню и он уезжает в деревню к тетке, поняв, что городская жизнь не для него.
Через пару сцен Афанасий вместе с Федулом бегут по площади Волкова
Источники:
Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU
Вознесенские казармы почти не изменились
Источники:
Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU
Площадь Труда и универмаг уже не узнать
Источники:
Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU
На фоне Церковь Николая Чудотворца, а справа дом № 6 на Которосльной набережной
Источники:
Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU
А это место работы Кати. В здании 17/1 на Волжской набережной находится музей истории Ярославля
Источники:
Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU
Ярославский музей-заповедник засветился в фильме
Источники:
Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU
Перемещаемся в Брагино. В районе было снято, наверное, большинство сцен. На заднем плане дом №59 на Дзержинском проспекте. Здесь жил главный герой фильма — Афанасий
Источники:
Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU
Ленинградский проспект, 63 — место работы Афони
Источники:
Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU
Здесь Афоня любил выпивать, а так же встретил штукатура Колю, которого сыграл Евгений Леонов
Источники:
Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU
В фильме мелькают дома № 97, 101, 103, 105 на Ленинградском проспекте
Источники:
Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU
На кадре из фильма видно, что за домом ничего нет. Сейчас там сплошные многоэтажки
Источники:
Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU
Многие сцены были сняты во дворе дома, где жил Афоня. Двор Афанасия был между домами № 59, 61, 61А, 61Б на проспекте Дзержинского
Источники:
Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU
А вот и сам двор
Источники:
Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU
На месте гастронома, где работал Федул, сейчас сетевые магазины. Локация: улица Урицкого, 50
Источники:
Кадр из фильма «Афоня» (12+), реж. Георгий Данелия, киностудия «Мосфильм», 1975 год, Кирилл Поверинов / 76.RU