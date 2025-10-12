Локации стали неузнаваемыми? Гуляем по ярославским местам съемок культового фильма «Афоня»

Одна из известнейших картин — «Афоня», вышедшая в 1975 году. Часть съемок проходила в центре Ярославля, но много сцен отсняли в обычном спальном районе, который сильно изменился за 50 лет. После съемок в городе появился одноименный бар и памятник с героями картины.

«Афоня» — фильм компании «Мосфильм», снятый режиссером Георгием Данелия. В нем рассказывается про слесаря-сантехника Афанасия Борщева, которого сыграл Леонид Куравлёв. Афоня, так называют его знакомые, любитель выпить и потанцевать. Однажды в его жизни появляется Катя (Евгения Симонова), которая влюблена в беззаботного рабочего, но Афанасий не может ответить ей взаимностью, ведь влюблен в замужнюю Елену (Нина Маслова). Любовные перипетии запутывает Афоню и он уезжает в деревню к тетке, поняв, что городская жизнь не для него.