Развлечения «Там родились сценаристы»: на СТС покажут сериал про мастера маникюра, снятый в Ярославле

«Там родились сценаристы»: на СТС покажут сериал про мастера маникюра, снятый в Ярославле

Главную роль в проекте исполнил Александр Робак

124
На федеральном телеканале СТС выйдет сериал, снятый в Ярославле. В кадре проекта «Мистер Ноготь» (16+) с Александром Робаком в главной роли появляется даже городской трамвай.

Съемочная группа работала в городе в июне 2025 года. По данным 76.RU, сценаристы и креативные продюсеры Роман Маслов, Иван Старостин и Александр Мамедов имеют к столице Золотого кольца непосредственное отношение, они родом из Ярославля. Кроме того, звезда российского кино Александр Робак жил здесь во время учебы в театральном институте.

Александр Робак — актер, продюсер, режиссер. Отец троих детей. В его фильмографии более 180 проектов, массовому зрителю он известен по сериалам «Домашний арест» (16+), «Эпидемия» (18+), а также фильмам «Географ глобус пропил» (18+) или «Горько-2» (18+).

О чем сериал «Мистер Ноготь»

Сериал «Мистер Ноготь» повествует о мастере Семаге, который после потери работы в цехе по производству матрешек решается освоить новую профессию — открывает маникюрный салон.

«В жизни каждого человека наступают кризисы, когда вдруг понимаешь, что становишься никому не нужным, хотя ещё полон сил и желания работать. Есть два пути: смириться и настроить себя на завершение пути или начать новое и найти в этом смысл жизни. Мой герой выбирает второе», — цитируют на СТС слова Александра Робака.

Во время съемок процесса обработки ногтей использовали дублера Робака. Сам актер признался, что ему удалось освоить базовые навыки и разобраться в терминологии бьюти-сферы.

Партнершей Робака стала актриса Анастасия Панина, известная по роли учительницы русского языка и литературы в сериале «Физрук» (18+). В Ярославле ей понравилось.

«Было очень холодно, но мы прокатились по красивым местам города и пригорода и получили колоссальное удовольствие. Здесь же вкусным ужином у реки отметили „экватор“ — середину проекта. Александр пригласил поваров, и они приготовили для нас вкуснейшие плов и шашлыки», — поделилась воспоминаниями актриса.

Первая серия сериала «Мистер Ноготь» выйдет в 19:00 26 января.

Если любите российские сериалы и Ярославль, советуем пройти наш киношный тест.

Комментарии
3
Гость
20 минут
Интересно, как Александр Робак сочетает работу и отцовство при такой насыщенной карьере.
Гость
21 минута
Здорово, что в сериале отражены традиции города, несмотря на современный сюжет.
Гость
