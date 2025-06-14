Известный актер приехал в Ярославль: что он здесь делает

В Ярославле начались съемки новой 12-серийной комедии «Мистер Ноготь». Главную роль в картине исполняет известный актер Александр Робак. До этого работа над фильмом шла в Москве. Команда перебралась в столицу Золотого кольца несколько дней назад.
«Съемочная группа нашей новой комедии уже несколько дней находится в экспедиции в живописном Ярославле, откуда, кстати, родом его сценаристы и креативные продюсеры Роман Маслов, Иван Старостин и Александр Мамедов. Передают, что погода радует, а местные жители не только живо интересуются происходящим, но и принимают участие в съемках в качестве актеров массовых сцен», — рассказали в пресс-службе продюсерской компании Russian Code, которая занимается производством сериала.
По сценарию, 50-летний отец семейства с «золотыми руками» решается на неожиданный шаг и осваивает профессию мастера маникюра, чтобы сохранить собственный статус и свою семью.
Режиссер картины — Константин Колесов («Жуки» (16+), «Развод» (16+), «Училки в законе» (16+)). В ролях кроме Александра Робака Анастасия Панина, Алексей Корсуков, Игорь Хрипунов, Ангелина Пахомова, Анастасия Светлова, Дарья Пицик, Сергей Комаров, Вероника Журавлева, Борис Дейков и др.
«Команда мечты! Очень веселый сценарий, хорошие ребята сценаристы, кто все это придумал и написал. Прекрасные партнеры: Настя Панина, Игорь Хрипунов, Лёша Корсуков, в общем, наслаждение. Думаю, что будет кино — бомба!», — прокомментировал участие в проекте Александр Робак.
Александр Робак — 51-летний актер, продюсер, режиссер, оператор и отец троих детей. Снялся в 185 фильмах. Одни из недавних работ — сериалы «Макрон» (18+), «Домашний арест» (16+), «Эпидемия (18+).
Напомним, в Переславле-Залесском идут съемки кино с участием Дмитрия Нагиева.