Известный актер приехал в Ярославль: что он здесь делает

В Ярославле снимают фильм с Александром Робаком Источник: Russian Code / Vk.com











В Ярославле начались съемки новой 12-серийной комедии «Мистер Ноготь». Главную роль в картине исполняет известный актер Александр Робак. До этого работа над фильмом шла в Москве. Команда перебралась в столицу Золотого кольца несколько дней назад.

«Съемочная группа нашей новой комедии уже несколько дней находится в экспедиции в живописном Ярославле, откуда, кстати, родом его сценаристы и креативные продюсеры Роман Маслов, Иван Старостин и Александр Мамедов. Передают, что погода радует, а местные жители не только живо интересуются происходящим, но и принимают участие в съемках в качестве актеров массовых сцен», — рассказали в пресс-службе продюсерской компании Russian Code, которая занимается производством сериала.

По сценарию, 50-летний отец семейства с «золотыми руками» решается на неожиданный шаг и осваивает профессию мастера маникюра, чтобы сохранить собственный статус и свою семью.

Съемочная группа работает в локациях Ярославля уже несколько дней Источник: Russian Code / Vk.com











Режиссер картины — Константин Колесов («Жуки» (16+), «Развод» (16+), «Училки в законе» (16+)). В ролях кроме Александра Робака Анастасия Панина, Алексей Корсуков, Игорь Хрипунов, Ангелина Пахомова, Анастасия Светлова, Дарья Пицик, Сергей Комаров, Вероника Журавлева, Борис Дейков и др.

По сценарию, герой Александра Робака становится мастером маникюра Источник: Russian Code / Vk.com











«Команда мечты! Очень веселый сценарий, хорошие ребята сценаристы, кто все это придумал и написал. Прекрасные партнеры: Настя Панина, Игорь Хрипунов, Лёша Корсуков, в общем, наслаждение. Думаю, что будет кино — бомба!», — прокомментировал участие в проекте Александр Робак.

Кино будет состоять из 12 серий Источник: Russian Code / Vk.com











Александр Робак — 51-летний актер, продюсер, режиссер, оператор и отец троих детей. Снялся в 185 фильмах. Одни из недавних работ — сериалы «Макрон» (18+), «Домашний арест» (16+), «Эпидемия (18+).