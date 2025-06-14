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Культура Известный актер приехал в Ярославль: что он здесь делает

Известный актер приехал в Ярославль: что он здесь делает

Александр Робак находится в столице Золотого кольца уже несколько дней

15 183
30 комментариев
В Ярославле снимают фильм с Александром Робаком | Источник: Russian Code / Vk.comВ Ярославле снимают фильм с Александром Робаком | Источник: Russian Code / Vk.com

В Ярославле снимают фильм с Александром Робаком

Источник:

Russian Code / Vk.com

В Ярославле начались съемки новой 12-серийной комедии «Мистер Ноготь». Главную роль в картине исполняет известный актер Александр Робак. До этого работа над фильмом шла в Москве. Команда перебралась в столицу Золотого кольца несколько дней назад.

«Съемочная группа нашей новой комедии уже несколько дней находится в экспедиции в живописном Ярославле, откуда, кстати, родом его сценаристы и креативные продюсеры Роман Маслов, Иван Старостин и Александр Мамедов. Передают, что погода радует, а местные жители не только живо интересуются происходящим, но и принимают участие в съемках в качестве актеров массовых сцен», — рассказали в пресс-службе продюсерской компании Russian Code, которая занимается производством сериала.

По сценарию, 50-летний отец семейства с «золотыми руками» решается на неожиданный шаг и осваивает профессию мастера маникюра, чтобы сохранить собственный статус и свою семью.

Съемочная группа работает в локациях Ярославля уже несколько дней | Источник: Russian Code / Vk.comСъемочная группа работает в локациях Ярославля уже несколько дней | Источник: Russian Code / Vk.com

Съемочная группа работает в локациях Ярославля уже несколько дней

Источник:

Russian Code / Vk.com

Режиссер картины — Константин Колесов («Жуки» (16+), «Развод» (16+), «Училки в законе» (16+)). В ролях кроме Александра Робака Анастасия Панина, Алексей Корсуков, Игорь Хрипунов, Ангелина Пахомова, Анастасия Светлова, Дарья Пицик, Сергей Комаров, Вероника Журавлева, Борис Дейков и др.

По сценарию, герой Александра Робака становится мастером маникюра | Источник: Russian Code / Vk.comПо сценарию, герой Александра Робака становится мастером маникюра | Источник: Russian Code / Vk.com

По сценарию, герой Александра Робака становится мастером маникюра

Источник:

Russian Code / Vk.com

«Команда мечты! Очень веселый сценарий, хорошие ребята сценаристы, кто все это придумал и написал. Прекрасные партнеры: Настя Панина, Игорь Хрипунов, Лёша Корсуков, в общем, наслаждение. Думаю, что будет кино — бомба!», — прокомментировал участие в проекте Александр Робак.

Кино будет состоять из 12 серий | Источник: Russian Code / Vk.comКино будет состоять из 12 серий | Источник: Russian Code / Vk.com

Кино будет состоять из 12 серий

Источник:

Russian Code / Vk.com

Александр Робак — 51-летний актер, продюсер, режиссер, оператор и отец троих детей. Снялся в 185 фильмах. Одни из недавних работ — сериалы «Макрон» (18+), «Домашний арест» (16+), «Эпидемия (18+).

Напомним, в Переславле-Залесском идут съемки кино с участием Дмитрия Нагиева.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Александр Робак Кино Съемки
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Комментарии
30
Гость
15 июня, 06:40
лещенкова, какая тебе печаль, что он здесь делает? ты ко всем в трусы лезешь???? либо пиши нормальный заголовок, а не для имбецилов
с++
14 июня, 22:06
почему он в 51 выглядит на 80? Грим?
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