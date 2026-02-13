У арены собралась толпа: почему ярославцы выстроились в очередь. Фото

У «Арены.2000» в Ярославле выстроилась очередь. Дело в том, что 13 февраля здесь состоится концерт Вани Дмитриенко (12+). Ярославцы раскупили все билеты.
19-летний Ваня Дмитриенко стал популярен после премьеры песни «Ты — Венера, я — Юпитер» в 2020 году. Тогда он, будучи белокурым парнишкой, пел про подростковую любовь. Даже записал альбом к популярному сериалу «Плакса».
В 2025-м артист серьезно изменил имидж и репертуар, и это резко расширило его аудиторию. Последние месяцы в соцсетях вирусятся кадры с концертов Дмитриенко, где женщины от тридцати лет и старше признаются в любви юному артисту. Особую волну популярности ему добавил роман с юной актрисой Анной Пересильд.
3 февраля билеты еще были в продаже. Тогда цены варьировались от 3,2 до 8 тысяч рублей. Самые бюджетные места — на танцполе. Но и последние билеты быстро раскупили.
Обрушившаяся метель никак не остановила фанатов. Поклонники укутались в теплую одежду и выстроились в очередь.
«Здесь очень холодно, люди бегом заходят в арену», — сообщает корреспондент 76.RU Кристина Геворкян с места событий.
У арены образовалась и пробка из машин. Автомобилисты встали на Московском проспекте и на улице Гагарина. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки в городе достигли пяти баллов.
Из-за затора многие ярославцы не могут проехать домой. Читатель 76.RU Марк рассказал, что его дорога от Ярославля-Главного до арены заняла практически полтора часа.
Напомним, концерт Вани Дмитриенко в Ярославле изначально был запланирован на 7 декабря 2025 года в баре «Руки Вверх!». Но за неделю до выступления организаторы сообщили о переносе.