У арены собралась толпа: почему ярославцы выстроились в очередь. Фото

У «Арены.2000» в Ярославле выстроилась очередь. Дело в том, что 13 февраля здесь состоится концерт Вани Дмитриенко (12+). Ярославцы раскупили все билеты.

19-летний Ваня Дмитриенко стал популярен после премьеры песни «Ты — Венера, я — Юпитер» в 2020 году. Тогда он, будучи белокурым парнишкой, пел про подростковую любовь. Даже записал альбом к популярному сериалу «Плакса».

В 2025-м артист серьезно изменил имидж и репертуар, и это резко расширило его аудиторию. Последние месяцы в соцсетях вирусятся кадры с концертов Дмитриенко, где женщины от тридцати лет и старше признаются в любви юному артисту. Особую волну популярности ему добавил роман с юной актрисой Анной Пересильд.