У арены собралась толпа: почему ярославцы выстроились в очередь. Фото

Ярославцы раскупили все билеты на концерт | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Ярославцы раскупили все билеты на концерт

Артем Бауман / 76.RU

У «Арены.2000» в Ярославле выстроилась очередь. Дело в том, что 13 февраля здесь состоится концерт Вани Дмитриенко (12+). Ярославцы раскупили все билеты.

19-летний Ваня Дмитриенко стал популярен после премьеры песни «Ты — Венера, я — Юпитер» в 2020 году. Тогда он, будучи белокурым парнишкой, пел про подростковую любовь. Даже записал альбом к популярному сериалу «Плакса».

В 2025-м артист серьезно изменил имидж и репертуар, и это резко расширило его аудиторию. Последние месяцы в соцсетях вирусятся кадры с концертов Дмитриенко, где женщины от тридцати лет и старше признаются в любви юному артисту. Особую волну популярности ему добавил роман с юной актрисой Анной Пересильд.

3 февраля билеты еще были в продаже. Тогда цены варьировались от 3,2 до 8 тысяч рублей. Самые бюджетные места — на танцполе. Но и последние билеты быстро раскупили.

Обрушившаяся метель никак не остановила фанатов. Поклонники укутались в теплую одежду и выстроились в очередь.

«Здесь очень холодно, люди бегом заходят в арену», — сообщает корреспондент 76.RU Кристина Геворкян с места событий.

Ярославцы забегают в арену | Источник: Артем Бауман / 76.RU
Поклонники идут на концерт со всех сторон | Источник: Артем Бауман / 76.RU
У арены выстроилась очередь | Источник: Артем Бауман / 76.RU

У арены образовалась и пробка из машин. Автомобилисты встали на Московском проспекте и на улице Гагарина. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки в городе достигли пяти баллов.

У арены образовалась пробка | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

У арены образовалась пробка

Кристина Геворкян / 76.RU

Ярославцы не могут разъехаться | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Ярославцы не могут разъехаться

Кристина Геворкян / 76.RU

Из-за затора многие ярославцы не могут проехать домой. Читатель 76.RU Марк рассказал, что его дорога от Ярославля-Главного до арены заняла практически полтора часа.

Напомним, концерт Вани Дмитриенко в Ярославле изначально был запланирован на 7 декабря 2025 года в баре «Руки Вверх!». Но за неделю до выступления организаторы сообщили о переносе.

Екатерина Тарыгина
Гость
13 февраля, 22:59
У КБ и АМ в Ярославле выстроились в очередь. Что случилось ?
Гость
14 февраля, 14:38
Ваня, это - кто?
