Город «Там все перекопано»: что с реконструкцией Ленинского рынка в Ярославле

Вопрос о судьбе торговой площадки подняли в муниципалитете города

Рынок Ленинского района Ярославля планировали реконструировать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле депутаты муниципалитета на заседании 11 февраля задались вопросом, что происходит с Ленинским рынком. В 2020 году его у города выкупила компания «Дордой» и собиралась реконструировать. Однако сейчас торговая площадка обнесена забором, обещанного преображения не видно.

«На данный момент там ничего такого не происходит. Есть обращения от граждан из соседних домов, что там все перекопано. Но каких-то нарушений нет. Мы выходили вместе с прокуратурой Ленинского района. Они тоже явных нарушений не выявили», — прокомментировал глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Юрий Емец.

Депутаты решили провести встречу с собственниками рынка, чтобы понять, что делается на объекте.

«Хотя бы понять, что там будет. Там один большой забор. А это все-таки центр Ленинского района. Как-то не совсем все красиво смотрится. Я понимаю, что бывают разные финансовые ситуации, люди выкупили участок с одними намерениями, потом эти намерения изменились», — выступил председатель комиссии по экономике и развитию города Константин Шлапак.

Напомним, в 2020 году рынок Ленинского района власти Ярославля продали за 145 миллионов рублей московской компании «Дордой». На тот момент учредителем организации был 43-летний киргизский бизнесмен и политик Жумабек Салымбеков.

В 2021 году появилась информация, что запланирована реконструкцию объекта. Говорилось, что это будет пространство нового формата. Помимо торговых площадок на рынке якобы появится зона фуд-корта с русской, вьетнамской, японской, итальянской и грузинской кухнями, детская комната, уличная ярмарка.

Официально заказчиком работ по реконструкции является АО «Ленинский рынок».

В августе 2024 года главный инженер АО «Ленинский рынок» Сергей Мартынов рассказал порталу 76.RU, что на месте, где сейчас открытая площадка, будет построен новый одноэтажный корпус крытого рынка. После того как новый корпус откроется, торговлю переведут туда и приступят к реконструкции старого здания.

По планам срок окончания работ — 3-й квартал 2026 года.

Осенью 2025 года в беседе с 76.RU гендиректор АО «Ленинский рынок» Джурат Закиров пообещал позднее сообщить, изменились ли сроки окончания работ, сославшись на то, что находится не в Ярославле. Мы пробовали дозвониться до бизнесмена при подготовке этого материала, но он так и не вышел на связь.

Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
24
Гость
11 февраля, 19:24
Вопрос у меня один - человейник на этом месте будет меньше 18 этажей или больше?
Гость
11 февраля, 20:27
под самим рынком ,есть комната . Ой нечистые там дела творятся....
