Город Продажа Центрального рынка Репортаж «Все разрушили и ничего не делают»: продавцы в Ярославле — о продаже крупного рынка в частные руки

«Все разрушили и ничего не делают»: продавцы в Ярославле — о продаже крупного рынка в частные руки

Репортаж с базара в Ленинском районе

865
Что сейчас с Ленинским рынком, проданным частнику | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧто сейчас с Ленинским рынком, проданным частнику | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Что сейчас с Ленинским рынком, проданным частнику

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле активно обсуждают предстоящую продажу Центрального рынка. Власти решили, что им невыгодно содержать муниципальное имущество. 100% акций АО «Центральный рынок» хотят передать новому владельцу, получив от сделки минимум 150 миллионов рублей. Предприниматели и покупатели расходятся во мнениях о том, как это отразится на деятельности рынка.

Похожая история произошла в 2020 году — власти продали Ленинский рынок на улице Белинского в частные руки. С тех пор имущество не принадлежит городу, им управляет бизнес.

Мы побывали на Ленинском рынке в Ярославле и поговорили с предпринимателями и покупателями о том, как изменилась работа на рынке после сделки, и что они думают о продаже Центрального рынка.

«Мои покупатели ко мне придут»

На рынке есть крытый павильон и уличные палатки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа рынке есть крытый павильон и уличные палатки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На рынке есть крытый павильон и уличные палатки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В 2021 году новый владелец Ленинского рынка — представитель компании «Дордой», заявил, что хочет вложить в его преображение 200 миллионов рублей. Планировалось провести реконструкцию с сохранением назначения территории. Тогда сообщалось, что помимо торговых площадок, на рынке появится зона фуд-корта с русской, вьетнамской, японской, итальянской и грузинской кухнями, детская комната. На улице обещали ярмарку.

В 2024 году разговоры о реконструкции возобновились. И даже появился дизайн-проект. Тогда стало известно, что на месте открытой площадки будет построен новый одноэтажный корпус крытого рынка. По планам после открытия именно там хотели временно разместить продавцов и приступить к реконструкции старого здания.

В сентябре 2025 года территория, на которой начались строительные работы, огорожена зеленым забором. Старое здание рынка встречает гостей выцветшими от времени вывесками и пёстрыми торговыми палатками. Они выставлены вдоль стены строения по улице Чкалова.

Кто купил Ленинский рынок

Владельцем Ленинского рынка в 2020 году стала московская компания «Дордой». Она приобрела городское имущество чуть больше, чем за 145 миллионов рублей. На тот момент владельцем организации был 43-летний бизнесмен и политик Жумабек Салымбеков.

Его семье принадлежит крупнейший в Центральной Азии вещевой рынок «Дордой», который находится в пригороде Бишкека. Реконструкцию объекта бизнесмен доверил питерской компании Ginza Project.

С 2024 года официально заказчиком работ является АО «Ленинский рынок». В открытых источниках актуальная информация о его владельцах не публикуется. Директор организации — Джурат Закиров. Он же — генеральный директор ООО «Дордой» в Ярославле, зарегистрированного по тому же адресу, что и сам рынок, — на улице Чкалова, 17.

Судя по информации «Контур.Фокуса», компания в 2022 году сменила прописку со столичной на ярославскую, а вместо Жумабека Салымбекова владельцем фирмы стала другой кыргызский бизнесмен и политик — 38-летняя Нурзат Осмонова.

По данным сайта Vesti.kg, Жумабек Салымбеков и Нурзат Осмонова — муж и жена.

Вещевые палатки расположены рядом со входом в здание | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВещевые палатки расположены рядом со входом в здание | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Отдельный вход есть для части рынка, размещенной на улице | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОтдельный вход есть для части рынка, размещенной на улице | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В одной палатке можно приобрести одежду, уголь, «незамерзайку» и многое другое | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ одной палатке можно приобрести одежду, уголь, «незамерзайку» и многое другое | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
+1
А вот так сейчас выглядит огороженная стройплощадка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА вот так сейчас выглядит огороженная стройплощадка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Предприниматели на Ленинском рынке не боятся конкуренции | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПредприниматели на Ленинском рынке не боятся конкуренции | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Предприниматели на Ленинском рынке не боятся конкуренции

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В крытой части рынка расположены палатки со стандартным ассортиментом: мясо, овощи, фрукты, рыба, сладости, молочка и фермерские продукты. О временах, когда рынок принадлежал городу, помнят не все. Но часть предпринимателей на вопрос о том, как изменилась их работа, пожимают плечами:

«Да сейчас везде плохо, покупателей нет. Может, у людей денег нет. Год назад еще нормально было, а с каждым годом покупателей все меньше. У каждого есть „постоянники“. Вот они и ходят», — рассказал Нуварис. Он работает на Ленинском рынке с начала нулевых.

На Ленинском рынке можно найти сладости | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа Ленинском рынке можно найти сладости | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На крытой территории также можно найти бытовые товары для дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа крытой территории также можно найти бытовые товары для дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Куда же без фруктовых островков! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКуда же без фруктовых островков! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
+1
К некоторым продавцам выстраиваются очереди | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUК некоторым продавцам выстраиваются очереди | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По мнению предпринимателя, разницы между тем, в чьей собственности находится объект, нет. На вопрос о том, не боится ли он, что на Ленинский рынок может перейти часть продавцов с Центрального, Нуварис смеется.

<p>Нуварис</p><p>Нуварис</p>

Мои покупатели ко мне придут, я старожил.

Нуварис

предприниматель с Ленинского рынка

Большинство продавцов, в целом, не особо волнует, кому именно принадлежит рынок. Для них главное, чтобы были покупатели. А новые лица с каждым годом появляются все реже. И действительно, в полдень четверга по рынку прогуливались лишь пара десятков покупателей.

«У нас на Центральном тоже точка есть. Если придется съезжать — просто переедем в собственный магазин, который открылся недавно», — объяснила Елена. Она работает на Ленинском рынке около восьми лет.

Предприниматели имеют разные мнения о продаже рынка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПредприниматели имеют разные мнения о продаже рынка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Предприниматели имеют разные мнения о продаже рынка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Но есть и те, кто говорит: когда рынок был собственностью города, дела обстояли лучше. Именно так считает Марина. Она продает овощи, ягоды и зелень на Ленинском больше 20-ти лет.

«И аренда была ниже и людей больше. Было лучше. Но мы не страдаем и никогда не жалуемся. Просто народу было больше, и директор постоянно здесь был. Наверное, у него душа за рынок болела. Я не знаю. Сейчас рынок в частных руках, поэтому директор по-своему работает», — объяснила Марина.

<p>Марина</p><p>Марина</p>

Раньше было народу больше и работать интереснее. А сейчас, покупателей нет. Торгующих нет. Интереса-то уже нет.

Марина

предпринимательница с Ленинского рынка

К потенциальным конкурентам она тоже относится спокойно.

«Это даже лучше будет. Если они сюда переедут, хотя бы места заполнятся, и, может, народу будет больше. Пусть приходят», — рассказала продавец.

«Все разрушили»

Если продавцы крытого павильона сдержанно высказываются о передаче рынка из рук власти в частную собственность, то те, кто работает в уличных палатках, не скупятся на выражения.

«Ужасно. Все разрушили и ничего не делают. И скоро вообще все уйдут отсюда. Все сломали, предприниматели ушли, никого не привлекают, аренду бешеную задрали. И все, никаких перспектив, ничего не развивается. Лучше бы оставался муниципальным», — рассказала Лариса, работающая на Ленинском рынке 25 лет.

Лариса работает на Ленинском рынке четверть века | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛариса работает на Ленинском рынке четверть века | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Лариса работает на Ленинском рынке четверть века

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Лариса уверена: рынку давно требуется ремонт.

«Как мечтали. Как новый хозяин планировал. Но ведь ничего не делается. А предприниматели с Центрального… Пусть приходят, мы рады! Нас мало. Чем нас будет больше, тем покупателей будет больше», — рассказала Лариса.

Людям хочется, чтобы покупателей на рынке было больше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛюдям хочется, чтобы покупателей на рынке было больше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Людям хочется, чтобы покупателей на рынке было больше

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сами покупатели заметили, что в последние годы ассортимент на Ленинском рынке стал скуднее. Из-за этого часть товаров им приходится покупать в супермаркетах.

«Стало намного хуже. У них повышается „местовое“ (аренда — Прим. ред.), и все люди уходят. Это раз. Второе: видите, отделили?» — пенсионерка Маргарита указала рукой на забор, где возводят новый павильон. — «Чего там строят? Мы не знаем. Уже третий год».

Пенсионерка считает, что в каждом районе должен быть свой рынок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПенсионерка считает, что в каждом районе должен быть свой рынок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пенсионерка считает, что в каждом районе должен быть свой рынок

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

По словам Маргариты, рынок стал «беднее».

«Всего не хватает. Одежда еще есть, хоть раньше и было больше. А картошкой где торговать? Нет места. Овощами здесь вообще негде торговать. Остались самые преданные», — покачала головой ярославна.

Покупатели заметили, что на рынке стало меньше предпринимателей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПокупатели заметили, что на рынке стало меньше предпринимателей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Покупатели заметили, что на рынке стало меньше предпринимателей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На улице, в основном, торгуют одеждой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа улице, в основном, торгуют одеждой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На улице, в основном, торгуют одеждой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть и те, кто приходит на периодические подработки. Например, бабушки, торгующие соленьями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть и те, кто приходит на периодические подработки. Например, бабушки, торгующие соленьями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть и те, кто приходит на периодические подработки. Например, бабушки, торгующие соленьями

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Людмила тоже посещает Ленинский рынок больше 20-ти лет почти через день. Она рассказала: изменения, действительно, заметны.

«Полрынка пустует. Раньше была обувь, много одежды. Ассортимент стал маленький. Народу нет никого. Молодые сели в машину — поехали в большие магазины и закупились на неделю. А сюда одни пенсионеры ходят. Да и в магазинах цены бывают намного дешевле, чем здесь. И мясо, и рыба», — рассказала Людмила.

На вопрос о том, ждет ли она предпринимателей с Центрального рынка, Людмила засомневалась.

<p>Людмила</p><p>Людмила</p>

Там ведь еще дороже, чем у нас. И здесь дороже сделают.

Людмила

покупательница на Ленинском рынке

Ранее сообщалось, что срок окончания работ по реконструкции Ленинского рынка — 3-й квартал 2026 года. В беседе с 76.RU гендиректор АО «Ленинский рынок» Джурат Закиров пообещал позднее сообщить о том, изменились ли сроки окончания работ, сославшись на то, что находится не в Ярославле.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Ленинский рынок Предприниматель Продавец
Комментарии
8
Гость
26 минут
Нищий малонаселённый город, а все хотят чтоб жизнь кипела как в столицах и деньги крутились. Просто физических покупателей мало.
Гость
22 минуты
Колхоз...
