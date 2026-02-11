Уволены десятки человек: сколько сотрудников лишились мест из-за реорганизации соцорганов в Ярославле

11 февраля на заседания постоянной комиссии муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка заместитель мэра Елена Волкова озвучила количество сотрудников, которые были уволены из-за реорганизации соцорганов в Ярославле. Речь идет о передаче полномочий отделов по делам несовершеннолетних и защите их прав, загсов, органов опеки и департамента социальной поддержки населения с городского на областной уровень. Изменение произошло с 1 января 2026 года. В результате, как оказалось, из городских служб был уволен 191 человек.
«Кто-то ушел по сокращению, кто-то по собственному желанию», — пояснила Елена Волкова.
Она добавила, что из 191 уволенного 114 человек уже трудоустроены. Кроме того, осталось 17 ставок в департаменте по соцподдержке — он продолжит выполнять полномочия по предоставлению мер социальной поддержки и решать еще ряд вопросов.
Елена Волкова подчеркнула, что увольнения проходили в соответствии с законодательством. Без положенных в таких ситуациях выплат никого не оставили.
Ранее оговаривалось, что на выплаты увольняемым сотрудникам в бюджете было заложено 26 миллионов рублей.
Напомним, мы писали, что центры социального обслуживания Ярославля, а также Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства передадут на региональный уровень. Также сообщали о реорганизации комиссий по делам несовершеннолетних.