Город Сокращение бюджетников Уволены десятки человек: сколько сотрудников лишились мест из-за реорганизации соцорганов в Ярославле

Об этом сообщили в мэрии города

Артем Бауман / 76.RU

11 февраля на заседания постоянной комиссии муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка заместитель мэра Елена Волкова озвучила количество сотрудников, которые были уволены из-за реорганизации соцорганов в Ярославле. Речь идет о передаче полномочий отделов по делам несовершеннолетних и защите их прав, загсов, органов опеки и департамента социальной поддержки населения с городского на областной уровень. Изменение произошло с 1 января 2026 года. В результате, как оказалось, из городских служб был уволен 191 человек.

«Кто-то ушел по сокращению, кто-то по собственному желанию», — пояснила Елена Волкова.

Она добавила, что из 191 уволенного 114 человек уже трудоустроены. Кроме того, осталось 17 ставок в департаменте по соцподдержке — он продолжит выполнять полномочия по предоставлению мер социальной поддержки и решать еще ряд вопросов.

Елена Волкова подчеркнула, что увольнения проходили в соответствии с законодательством. Без положенных в таких ситуациях выплат никого не оставили.

Ранее оговаривалось, что на выплаты увольняемым сотрудникам в бюджете было заложено 26 миллионов рублей.

Напомним, мы писали, что центры социального обслуживания Ярославля, а также Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства передадут на региональный уровень. Также сообщали о реорганизации комиссий по делам несовершеннолетних.

Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
57
Гость
11 февраля, 17:45
Всех волнует вопрос , когда будут сокращать депутатов и мэров ?
Гость
11 февраля, 18:11
Сокращают работников социальных учреждений, и не думают, что будет со стариками, за которыми они ухаживают, приносят и готовят еду. Каждый социальный работник, это связь стариков с внешним миром, многие из них не могут выйти на улицу по состоянию здоровья. Они привыкают к соц работнику, как родному человеку. Можно сколько угодно реаоргоанизовывать, объединять, но нельзя резать по животу. Прежде всего о людях нужно думать.
