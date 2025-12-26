«Вместо четырех человек останется один»: в Ярославской области грядут очередные сокращения

В Ярославской области создали агентство по вопросам семьи и детства Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области грядут сокращения в комиссиях по делам несовершеннолетних в связи с созданием нового органа власти — агентства по вопросам семьи и детства. Об этом стало известно на внеочередном заседании комиссии областной Думы, которое прошло 25 декабря 2025 года.

«На самом деле наша комиссия по делам несовершеннолетних имеет очень хорошие результаты и самые высокие оценки на федеральном уровне. И при всём этом правительство региона эту реформу запускает», — сообщила председатель комитета Ярославской областной думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Ольга Хитрова.

Специалистов мы уже сами сократили, почти на 50 процентов. Их было 176 и останется 53. При этом еще 12 вакансий на данный момент не закрыты. Ольга Хитрова председатель комитета Ярославской областной думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи

Напомним, агентство по вопросам семьи и детства начнет работать с 1 января 2026 года. Возглавит его Марина Башмашникова, ранее занимавшая должность начальника управления по социальной и демографической политике Ярославской области.

Ольга Хитрова не исключает, что возникнут риски. Она предполагает, что оставшиеся сотрудники могут не выдержать нагрузку по работе с детьми и семьями.

«Потому что человеческий ресурс не безграничен. Они трудятся без выходных и праздников. Поэтому в данном случае обращаю внимание всех депутатов, что мы приняли это решение. Но как это заработает, у нас нет твердой уверенности, что это на 100% не даст сбоев», — добавила председатель комитета думы Ярославской области Ольга Хитрова.

Люди, которые согласились работать, я уже знаю, что они в ближайшее время уйдут. Вопросы оплаты, мы предполагаем, должны быть повышены. Но здесь есть определенные опасения и риски, что этого не произойдет. Ольга Хитрова председатель комитета Ярославской областной думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи

С резкой критикой возможных сокращений выступил и заместитель председателя комитета Ярославской областной думы по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Виталий Бобков.

«Комиссия по делам несовершеннолетних была образована ещё в 1918 году. Она исправно, четко и правильно работала в составе территориальных администраций — где-то три, где-то четыре человека. Но ответственность на них всегда лежала колоссальная. Их работа была важна, как работа скорой помощи: они приходили на самый трудный участок и спасали наших детей», — отметил депутат.

Виталий Бобков поделился, что лично руководил комиссией по делам несовершеннолетних на протяжении шести лет и хорошо понимает специфику этой работы.

«Насколько мне сейчас известно, в результате сокращений вместо четырех человек в районе останется один. Я даже не понимаю, кто это будет. Секретарь? В основном на этой должности работают женщины. И что она сможет сделать при выезде на место, если ребенок в опасности, родители — алкоголики или наркоманы? Эти люди работали 24 на 7 и свой хлеб ели не зря. А сейчас мы их очень жестко и сильно сокращаем. Я серьезно переживаю за результат», — подчеркнул он.