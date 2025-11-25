Вместо десяти будет один: центры соцобслуживания Ярославля передадут региону и объединят

Комплексные центры социального обслуживания Ярославля, а также Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства передадут на региональный уровень. Об этом на заседании комиссии муниципалитета города по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью 24 ноября сообщила директор департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Ярославля Валентина Бриенкова.
Почему передают
«С 1 января 2026 года прекращается осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий. В том числе это касается сферы предоставления социального обслуживания. Эти полномочия будут осуществляться на региональном уровне», — пояснила Валентина Бриенкова.
Вместе с самими учреждениями планируется передать и их имущество — здания, сооружения, помещения на общую сумму 19,8 млн. рублей, два земельных участка общей кадастровой стоимостью 7,8 миллиона рублей, другое имущество на сумму 58,6 миллиона рублей.
Центры социального обслуживания населения оказывает различные виды поддержки людям, которые нуждаются в помощи — гражданам пожилого возраста, инвалидам и другим. Здесь люди могут получить психологическую поддержку, помощь по дому, в покупке продуктов, оформлению документов и т. п. Также в центрах открыты отделения дневного пребывания. В доме ночного пребывания оказывают помощь бездомным и лицам, попавшим в экстремальную ситуацию, в том числе освободившимся из мест лишения свободы. Здесь подопечным дают не только временное пристанище и пропитание, но и помогают в социальной адаптации, возвращению к нормальной жизни в обществе.
Валентина Бриенкова отметила, что содержание данных учреждений и ранее осуществлялось за счет денег областного бюджета. В 2025 году на эти цели было потрачено 704,6 миллиона рублей. При этом в 2026 году из городского бюджета Ярославля планировали выделить 2,5 миллиона на надбавки руководителям и главным бухгалтерам. После передачи учреждений на региональный уровень эти деньги в городской казне удастся сэкономить и потратить на другие нужды.
Дальше — объединение?
По информации Валентины Бриенковой, после перехода в региональное подчинение все семь ярославских учреждений планируют объединить в государственное бюджетное учреждение «Комплекс социального обслуживания населения Ярославской области». Вместе с учреждениями Ярославля в комплекс также должны войти центры соцобслуживания Ярославского района, Большого села и Тутаева.
«Всего у нас в регионе 24 подобных центра. 10 из них войдут в данный комплекс. Остальные 14 будут распределены еще в трех новых комплексах», — отметила Валентина Бриенкова.
Также она добавила, что ожидается изменение штатной численности работников данных центров. По ее информации, сейчас штат сотрудников ярославских учреждений включает 1089 человек. После объединения в один комплекс вместе еще с тремя общая штатная численность будет установлена на уровне 1091 человека.
«Мы полагаем, что сокращение будет иметь место. Но каких должностей это коснется, пока не известно», — пояснила Валентина Бриенкова.
По ее словам, нормативных актов, в которых были бы четко прописаны все условия реорганизации, пока нет.
Какие учреждения Ярославля передадут на региональный уровень:
«Комплексный центр социального обслуживания населения „Светоч“ Дзержинского района Ярославля» (Архангельский проезд, 3);
«Комплексный центр социального обслуживания населения Заволжского района Ярославля» (пр. Авиаторов, 98);
«Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района Ярославля» (ул. Свердлова, 43а);
«Комплексный центр социального обслуживания населения Красноперекопского района Ярославля» (ул. Гагарина, 32а);
«Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района Ярославля» (пр. Ленина, 3);
«Комплексный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района Ярославля» (ул. Калинина 1/165);
«Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий города Ярославля» (ул. Чехова, 42).
Напомним, стало известно, что с февраля 2026 года в Ярославле на базе социально-реабилитационного центра «Медвежонок» создадут единый областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семейный центр». В его состав войдут девять государственных социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Ярославля, Рыбинска, Ярославского, Брейтовского, Борисоглебского, Большесельского, Угличского, Ростовского и Тутаевского округов.