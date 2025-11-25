Вместо десяти будет один: центры соцобслуживания Ярославля передадут региону и объединят

Вместе с самими учреждениями планируется передать и их имущество — здания, сооружения, помещения на общую сумму 19,8 млн. рублей, два земельных участка общей кадастровой стоимостью 7,8 миллиона рублей, другое имущество на сумму 58,6 миллиона рублей.

«С 1 января 2026 года прекращается осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий. В том числе это касается сферы предоставления социального обслуживания. Эти полномочия будут осуществляться на региональном уровне», — пояснила Валентина Бриенкова.

Комплексные центры социального обслуживания Ярославля, а также Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства передадут на региональный уровень. Об этом на заседании комиссии муниципалитета города по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью 24 ноября сообщила директор департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Ярославля Валентина Бриенкова.

Центры социального обслуживания населения оказывает различные виды поддержки людям, которые нуждаются в помощи — гражданам пожилого возраста, инвалидам и другим. Здесь люди могут получить психологическую поддержку, помощь по дому, в покупке продуктов, оформлению документов и т. п. Также в центрах открыты отделения дневного пребывания. В доме ночного пребывания оказывают помощь бездомным и лицам, попавшим в экстремальную ситуацию, в том числе освободившимся из мест лишения свободы. Здесь подопечным дают не только временное пристанище и пропитание, но и помогают в социальной адаптации, возвращению к нормальной жизни в обществе.

Валентина Бриенкова отметила, что содержание данных учреждений и ранее осуществлялось за счет денег областного бюджета. В 2025 году на эти цели было потрачено 704,6 миллиона рублей. При этом в 2026 году из городского бюджета Ярославля планировали выделить 2,5 миллиона на надбавки руководителям и главным бухгалтерам. После передачи учреждений на региональный уровень эти деньги в городской казне удастся сэкономить и потратить на другие нужды.

Дальше — объединение?

По информации Валентины Бриенковой, после перехода в региональное подчинение все семь ярославских учреждений планируют объединить в государственное бюджетное учреждение «Комплекс социального обслуживания населения Ярославской области». Вместе с учреждениями Ярославля в комплекс также должны войти центры соцобслуживания Ярославского района, Большого села и Тутаева.

«Всего у нас в регионе 24 подобных центра. 10 из них войдут в данный комплекс. Остальные 14 будут распределены еще в трех новых комплексах», — отметила Валентина Бриенкова.

Также она добавила, что ожидается изменение штатной численности работников данных центров. По ее информации, сейчас штат сотрудников ярославских учреждений включает 1089 человек. После объединения в один комплекс вместе еще с тремя общая штатная численность будет установлена на уровне 1091 человека.

«Мы полагаем, что сокращение будет иметь место. Но каких должностей это коснется, пока не известно», — пояснила Валентина Бриенкова.

По ее словам, нормативных актов, в которых были бы четко прописаны все условия реорганизации, пока нет.

Какие учреждения Ярославля передадут на региональный уровень:

«Комплексный центр социального обслуживания населения „Светоч“ Дзержинского района Ярославля» (Архангельский проезд, 3);

«Комплексный центр социального обслуживания населения Заволжского района Ярославля» (пр. Авиаторов, 98);

«Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района Ярославля» (ул. Свердлова, 43а);

«Комплексный центр социального обслуживания населения Красноперекопского района Ярославля» (ул. Гагарина, 32а);

«Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района Ярославля» (пр. Ленина, 3);

«Комплексный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района Ярославля» (ул. Калинина 1/165);

«Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий города Ярославля» (ул. Чехова, 42).

Напомним, стало известно, что с февраля 2026 года в Ярославле на базе социально-реабилитационного центра «Медвежонок» создадут единый областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семейный центр». В его состав войдут девять государственных социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Ярославля, Рыбинска, Ярославского, Брейтовского, Борисоглебского, Большесельского, Угличского, Ростовского и Тутаевского округов.