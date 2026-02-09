В Ярославской области хотят ввести почетные звания для 22 профессий. Что за это дадут

Законопроект рассмотрят в областной думе

В регионе хотят начать награждать специалистов разных профессий

Артем Бауман / 76.RU

В Ярославской области хотят ввести почетные звания для 22 профессий. Проект закона об этом внес на рассмотрение в областную думу губернатор Михаил Евраев 6 февраля 2026 года.

Почетные звания будут присваиваться представителям различных сфер деятельности. А именно:

  • ветеринарному врачу;

  • врачу;

  • деятелю искусств;

  • журналисту;

  • лесоводу;

  • работнику жилищно-коммунального хозяйства;

  • работнику здравоохранения;

  • работнику культуры;

  • работнику лесной промышленности;

  • работнику местного самоуправления;

  • работнику пожарной охраны;

  • работнику промышленности;

  • работнику связи и информации;

  • работнику сельского хозяйства;

  • работнику социальной защиты населения;

  • работнику транспорта;

  • работнику физической культуры;

  • строителю;

  • учителю;

  • экономисту;

  • энергетику;

  • юристу.

Так будет выглядеть почетный знак, которым планируют награждать ярославцев

Ярославская областная дума

Почетное звание планируется присваивать лицам, имеющим стаж работы по профилю на территории Ярославской области не менее 15 лет, в том числе не менее трех лет по последнему месту работы. У номинанта обязательно должны быть награды или поощрения по профильному виду деятельности.

Предложить кандидата на награждение могут органы власти, муниципалитеты, общественные организации и компании в отношении своих сотрудников. Решение о присвоении звания будет принимать областная комиссия, а оформлять его будет губернатор.

«Принятие законопроекта не повлечет за собой увеличение расходов (снижение доходов) областного бюджета, не потребует признания утратившими силу, приостановления действия, изменения или принятия иных законодательных актов Ярославской области», — уточняется в проекте законопроекта.

Напомним, в Ярославле также действуют знаки отличия, грамоты, статус почетного гражданина, премии и стипендии. Они присуждаются за заслуги перед городом. Подробнее о каждом виде награды и ее получателях — в этом материале.

Кристина Геворкян
Гость
9 февраля, 12:33
Да, если кто не знал — депутаты в СССР работали по своим специальностям, не имея никакого оклада за свою депутатскую деятельность. ☝️
Гость
9 февраля, 14:53
Лучше позаботьтесь о предпенсионерах. Никаких внятных выплат им нет. Ветеран труда предпенсионер не имеет льгот по оплате ЖКУ, ибо местный социальный кодекс (или как оно там называется) просто набор слов. Хотя, да.... денег нет, но вы там держитесь...
