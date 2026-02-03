В Ярославле разрешили высотную застройку у легкоатлетического манежа. Что там появится

В Ярославле хотят построить новую высотку на улице Чкалова Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле разрешили высотную жилую застройку на улице Чкалова, 20б в Ленинском районе. Постановление об этом 19 января подписал мэр Артем Молчанов. Указано, что документ начал действовать со дня его официального опубликования.

В мэрии Ярославля в ответ на запрос 76.RU рассказали, что участок площадью 5386 квадратных метров принадлежит в равном соотношении двум предпринимателям — Евгению Щугореву и Ольге Лапшиной.

Евгений Щугорев — ярославский индивидуальный предприниматель, занимающийся покупкой и продажей недвижимости. Ольга Лапшина зарегистрирована как ИП с аналогичной деятельностью.

Что известно о проекте

По данным городской администрации, одна из ярославских компаний уже выполнила за свой счет подготовку проектов планировки и межевания территории, ограниченной улицами Радищева, Автозаводской, Добролюбова, Кузнецова и Чкалова в Ленинском районе. Речь идет про «Ярославский торговый дом „Сити Груп“».

«Утвержденной документацией по планировке территории на земельном участке возможно размещение многоквартирного жилого дома переменной этажности — 12, 14, 18 этажей, с выходом жилищного фонда 15830 квадратных метров количеством жителей 633 человека», — рассказали в мэрии Ярославля.

ООО «Ярославский торговый дом Сити Груп» было образовано в мае 2005 года, зарегистрировано на Тверицкой набережной, 50А в Ярославле. Компания оказывает услуги в области инженерно-технического проектирования, выполняет строительный контроль и авторский надзор, предоставляет технические консультации в этих областях. Генеральным директором и единственным учредителем указан Игорь Мусаров. У компании зарегистрирован товарный знак «Точно построите» — к слову, у Игоря Мусарова также есть компания с таким названием. В Интернете представлен сайт «Точнопостроите.рф», где указаны услуги «ЯТД Сити Груп». Специалисты из Ярославля помогают застройщикам с разработкой проектной документации, получением разрешения на строительство, вводом объекта в эксплуатацию и другими услугами. По данным сервиса «Контур. Фокус», в 2024 году компания «ЯТД Сити Груп» заработала 9,2 млн рублей. Чистая прибыль после всех расходов из этих денег — 100 тысяч рублей.

Разрешение на строительство компания должна получить в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области.

«Застройщик вправе обратиться в его адрес за соответствующим разрешением, при наличии положительного заключения экспертизы. Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной документации объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной, безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов», — рассказали в мэрии.

Опубликован чертеж межевания территории Источник: мэрия Ярославля

То есть, когда проект пройдет экспертизу, компания получит право застроить территорию.

На сайте мэрии указано, что общественные обсуждения по вопросу проектов планировки и межевания территории на Пятерке проходили с 21 по 28 ноября 2025 года. В документации говорилось, что помимо многоквартирного дома построят детский сад на 220 мест. При этом не все жители поддержали идею возведения высотки.

«Против застройки квартала и строительства многоквартирных жилых домов. Существующие сети инженерно-технического обеспечения изношены, они не выдержат дополнительной нагрузки. В квартале не хватает парковочных мест. Машинами заставлены все проезды и обочины дорог, проезжая часть сужена. Отсутствуют тротуары», — говорится в одном из комментариев.

«Не надо прикрываться детским садом, там еще кроме него есть многоэтажка в 18 этажей и в три секции на крошечном пятачке у меня во дворе дома, в котором всего три этажа, и которую хотят посадить на наши 70-летние коммуникации», — выразил мнение еще один местный житель.

Чертеж планировки территории Источник: мэрия Ярославля

По итогам голосования, участие в нем принял 71 ярославец. Поддержал проект — 31 местный житель, а не поддержали — 40 человек.

Также в проекте указано, что жители нового дома смогут пользоваться услугами существующей Центральной городской больницы, поликлиники № 1.

«Сроки строительства объектов социальной инфраструктуры (дошкольные образовательные организации) будут определены в муниципальной программе комплексного развития социальной инфраструктуры. Строительство объектов транспортной, коммунальной инфраструктур (внутриквартальные проезды, инженерные сети) будет осуществляться в несколько этапов в соответствии с этапами реализации строительства жилых домов», — говорится в приложении к постановлению мэрии.

Указанные объекты по первому этапу хотят построить в течение 1,5 лет с момента утверждения проекта планировки территории.

Землю давно хотели застроить жильем

Информация о том, что на улице Чкалова, 20б хотят построить высотный многоквартирный дом, появилась еще в мае 2023 года. Тогда прошли общественные обсуждения по вопросу разрешения использования земли для многоэтажной жилой застройки. По данным мэрии, на тот момент владельцем участка был бизнесмен Дмитрий Абросимов. Он же инициировал проведение общественных обсуждений.

Так выглядела бы новая высотка по проекту Источник: мэрия Ярославля

Высота будущего дома по задумке составляла 13–18 этажей Источник: мэрия Ярославля

Судя по всему, с того времени Дмитрий Абросимов успел продать участок.

Индивидуальный предприниматель Дмитрий Абросимов занимается управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Также он частично владеет ООО «Дд Логистик», осуществляющим деятельностью курьерской и почтовой связи. Помимо этого бизнесмен является председателем некоммерческого дачного партнерства «Ильинское».