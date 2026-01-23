НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-15°C

Сейчас в Ярославле
Погода-15°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -19

1 м/c,

ю-в.

 761мм 85%
Подробнее
3 Пробки
USD 75,92
EUR 89,06
ПСБ: главные события года
Превышен эпидпорог
Аномальная стужа
Убийство из ревности
Самолеты в Нарьян-Мар
Отзывы о роддомах
Что будет с манежем
Город Эксклюзив Снесут или оставят? Власти рассказали, что будет с легкоатлетическим манежем в Ярославле

Снесут или оставят? Власти рассказали, что будет с легкоатлетическим манежем в Ярославле

В мэрии дали ответ на запрос 76.RU

538
В Ярославле будут ремонтировать легкоатлетический манеж | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле будут ремонтировать легкоатлетический манеж | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле будут ремонтировать легкоатлетический манеж

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В мэрии Ярославля рассказали, что будет с легкоатлетическим манежем на улице Чкалова, 20а. В ответ на запрос 76.RU власти сообщили, что сносить здание и строить на его месте новое, не будут. Вместо этого там проведут реконструкцию.

«В настоящее время мэрией города Ярославля рассматривается вопрос о замене воздухоопорного купола на капитальную кровлю на основе металлических ферм. Поскольку предполагается изменение параметров объекта и его частей (высоты, количества этажей, площади, объёма), включая надстройку, перестройку, расширение, а также замену и/или восстановление несущих конструкций, предметом обсуждения является именно реконструкция, а не снос», — говорится в ответе городской администрации для 76.RU.

Власти рассказали, что сейчас проведены необходимые обследования здания, разработана концепция и эскизные проекты реконструкции. Также уже составлено техническое задание на проектные работы.

Сейчас мэрия работает над включением проекта реконструкции манежа в инвестиционные программы. Также власти ищут источники финансирования.

«Таким образом, конкретные сроки проведения работ и сумма, заложенная на работы по проектно-сметной документации, в настоящее время не определены. В случае закрытия легкоатлетического манежа для проведения реконструкции мероприятия занятия будут перенесены на муниципальные спортивные объекты Ярославля», — уточнили в мэрии.

В начале лета 2025 года власти обсуждали вопрос о сносе легкоатлетического манежа в Ленинском районе. Объекту уже несколько лет требуется ремонт. Особенно остро вопрос об этом встал в 2023 году — в манеже протекла надувная крыша. И, все же, в здании продолжают проводить тренировки и соревнования.

В 2024 году мэрии Ярославля направила в адрес ГБУ ЯО «Проектный институт» заявку на архитектурно-строительное проектирование объекта. Проектом предусматривался снос существующего здания манежа и строительство нового. Позднее в мэрии согласились рассмотреть вопрос о реконструкции. На том и остановились, решив обойтись без сноса.

В декабре 2025 года в Ярославле отменили Всероссийские соревнования по легкой атлетике (0+), которые должны были пройти в манеже на Чкалова. Причиной назвали технические причины, пообещав перенести мероприятие на лето. В региональном Минспорта уточняли: причиной переноса стало то, что что даты мероприятия выпадали на новогодние каникулы.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Легкоатлетический манеж Реконструкция Ремонт
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
57 минут
Сделайте лучьше как было при Брежневе чистое поле и все, зимой будут на лыжах, а летом просто бегать, и никаких проблем с ремонтами.
Гость
31 минута
Есть мелочь, ее тырят Есть копейки, их сшибают Есть деньги, их воруют Есть бюджет, его осваивают...
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Я честно пыталась бунтовать»: как выжить в родительском чате, всё «сдать до пятницы» и не сорваться
Наталья Артякова
криминальный журналист
Мнение
«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей
Анна Колотова
Мнение
Турист собрал пятёрку самых депрессивных городов России — почему оттуда хочется уехать
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем