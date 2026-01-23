Снесут или оставят? Власти рассказали, что будет с легкоатлетическим манежем в Ярославле

В Ярославле будут ремонтировать легкоатлетический манеж Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В мэрии Ярославля рассказали, что будет с легкоатлетическим манежем на улице Чкалова, 20а. В ответ на запрос 76.RU власти сообщили, что сносить здание и строить на его месте новое, не будут. Вместо этого там проведут реконструкцию.

«В настоящее время мэрией города Ярославля рассматривается вопрос о замене воздухоопорного купола на капитальную кровлю на основе металлических ферм. Поскольку предполагается изменение параметров объекта и его частей (высоты, количества этажей, площади, объёма), включая надстройку, перестройку, расширение, а также замену и/или восстановление несущих конструкций, предметом обсуждения является именно реконструкция, а не снос», — говорится в ответе городской администрации для 76.RU.

Власти рассказали, что сейчас проведены необходимые обследования здания, разработана концепция и эскизные проекты реконструкции. Также уже составлено техническое задание на проектные работы.

Сейчас мэрия работает над включением проекта реконструкции манежа в инвестиционные программы. Также власти ищут источники финансирования.

«Таким образом, конкретные сроки проведения работ и сумма, заложенная на работы по проектно-сметной документации, в настоящее время не определены. В случае закрытия легкоатлетического манежа для проведения реконструкции мероприятия занятия будут перенесены на муниципальные спортивные объекты Ярославля», — уточнили в мэрии.

В начале лета 2025 года власти обсуждали вопрос о сносе легкоатлетического манежа в Ленинском районе. Объекту уже несколько лет требуется ремонт. Особенно остро вопрос об этом встал в 2023 году — в манеже протекла надувная крыша. И, все же, в здании продолжают проводить тренировки и соревнования.

В 2024 году мэрии Ярославля направила в адрес ГБУ ЯО «Проектный институт» заявку на архитектурно-строительное проектирование объекта. Проектом предусматривался снос существующего здания манежа и строительство нового. Позднее в мэрии согласились рассмотреть вопрос о реконструкции. На том и остановились, решив обойтись без сноса.