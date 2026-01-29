НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
«Запах невыносимый»: почему у ярославцев из кранов течет вонючая вода

«Запах невыносимый»: почему у ярославцев из кранов течет вонючая вода

И что с этим делать

733
Ярославцы жалуются на вонь от горячей воды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы жалуются на вонь от горячей воды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы жалуются на вонь от горячей воды

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы массово жалуются на то, что из кранов в их квартирах течет вонючая горячая вода. Сообщения стали появляться под конец января.

«Запах невыносимый, пользоваться горячей водой невозможно», — написал в группе «Подслушано в Ярославле» житель Дзержинского района.

В комментариях люди сообщают, что такая ситуация сейчас наблюдается почти во всех районах города. Ярославцы говорят, что от воды идет технический, металлический запах.

«Мыться страшно. Тело потом шелушится и кожа чешется», — жалуются в соцсетях.

В ПАО ТГК-2, которое является поставщиком тепла и горячей воды в большинство домов Ярославля, дали пояснение по ситуации. По информации компании, из-за похолодания температура теплоносителя увеличивается, и вода от ТЭЦ в жилые дома поступает более горячей.

«Например, при –20°С на улице температура в подающем трубопроводе от ТЭЦ превышает 100°С», — отметили в ТГК-2.

Эти соотношения регламентируется температурным графиком, утвержденным мэрией города.

«Температура горячей воды в системе горячего водоснабжения поддерживается с помощью автоматического регулятора, который должен быть установлен в жилом доме. Если оборудование не работоспособно или отсутствует, тогда из крана может идти очень горячая вода. В целях безопасности жилищные организации переводят горячее водоснабжение на обратный трубопровод (после системы отопления дома). Если вода не расходится параллельно на отопление и в краны, а сначала проходит через систему отопления, а потом уже подается в краны, вода остывает и поступает в краны не кипятком. Это может вызывать запах, потому что внутренние сети не прошли дезинфекцию», — пояснили в ТГК-2.

В компании порекомендовали жителям, которые считают, что им оказывается некачественная услуга, обратиться в свою управляющую компанию.

«Жилищная организация инициирует проведение комиссионного обследования в присутствии представителя ресурсоснабжающей организации, УК и собственника жилого помещения. После проверки составляется акт о причинах некачественной услуги», — объяснили в ТГК-2.

Свои рекомендации жителям дали и власти. Например, в администрации Кировского и Ленинского районов в ответ на жалобы жителей в соцсетях посоветовали в случае, если управляющая компания не принимает мер, обратиться в Инспекцию административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области.

Чтобы проверить качество воды, жители могут подать заявку в управление Роспотребнадзора по Ярославской области. Сделать это можно одним из следующих способов:

  • через сервис «приём обращений граждан» на сайте Роспотребнадзора (нужно авторизоваться через Госуслуги);

  • написать в социальные сети;

  • лично прийти в Управление Роспотребнадзора по Ярославской области (Ярославль, улица Воинова, д. 1 с письменным обращением и документом, удостоверяющим личность).

Как у вас ситуация с горячей водой?

Всё хорошо
Есть запах/грязь
Напишу в комментариях
Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
11
20 минут
Вода с обратки она даже уже оплачена как отопление далее второй раз как гвс
Гость
43 минуты
За такую высокую плату за ЖКХ, такое ощущение что у нас вода поступает из горячего источника, но источник находится в болоте.
Гость
