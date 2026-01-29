В Ярославской области построят коттеджи для работников крупного завода

ООО «Красный маяк» было образовано 19 июля 2013 года. На сайте самого предприятия указано, что оно работает на рынке сельского хозяйства с 1931 года.

По данным сервиса «Контур.Фокус», фирма зарегистрирована в селе Марково Ростовского округа. Компания занимается разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока.

Гендиректор и соучредитель компании, владеющий долей в 15% — Василий Финогеев. Большей частью предприятия владеет Дмитрий Золотов. Он также занимается бизнесом в сфере фармацевтики, выращивания зерна, а еще ремонтом машин и оборудования.

Василий Финогеев тоже имеет дополнительный доход: он занимается выращиванием овощей и зерна.

Выручка компании «Красный маяк» в 2024 году составила 4,1 млрд рублей, из которых после всех расходов чистой прибылью остались 1,1 млрд.