Город В Ярославской области построят коттеджи для работников крупного завода

В Ярославской области построят коттеджи для работников крупного завода

Где появятся дома, и сотрудников какого предприятия в них поселят

545
В Ярославской области построят жилые дома для заводчан | Источник: правительство Ярославской областиВ Ярославской области построят жилые дома для заводчан | Источник: правительство Ярославской области

В Ярославской области построят жилые дома для заводчан

Источник:

правительство Ярославской области

В рабочем поселке Ишня Ростовского округа Ярославской области в 2026 году начнут строить 12 жилых домов для сотрудников завода «Красный маяк». Как рассказали в региональном правительстве, коттеджи для работников агропредприятия возведут по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

«Общий объем финансирования — порядка 80 млн рублей, из них 48,4 млн рублей — федеральные средства», — рассказал губернатор Михаил Евраев.

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» действует в Ярославской области с 2020 года. Общий объем ее финансирования в регионе в 2026 году — больше 700 млн рублей. В эту сумму входят 388,7 млн рублей из федерального бюджета и 315,2 млн из регионального.

По этой программе, например, строят многофункциональный центр в селе Новый Некоуз, ФОК в Любиме и другие объекты.

В 2024 году в Ишне с помощью господдержки уже строили два жилых дома. Стоимость работ составила 12,3 млн рублей, из них 8,7 млн рублей — это федеральные средства по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Остальные 3 миллиона вложило само предприятие.

Помимо этого «Красный маяк» строит новый молочно-товарный комплекс стоимостью 3,9 млрд рублей на четыре тысячи голов крупного рогатого скота.

Также сейчас вводят в эксплуатацию цех рафинации и дезодорации рапсового масла, на который потратили 95 млн рублей.

Что известно про «Красный маяк»

ООО «Красный маяк» было образовано 19 июля 2013 года. На сайте самого предприятия указано, что оно работает на рынке сельского хозяйства с 1931 года.

По данным сервиса «Контур.Фокус», фирма зарегистрирована в селе Марково Ростовского округа. Компания занимается разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока.

Гендиректор и соучредитель компании, владеющий долей в 15% — Василий Финогеев. Большей частью предприятия владеет Дмитрий Золотов. Он также занимается бизнесом в сфере фармацевтики, выращивания зерна, а еще ремонтом машин и оборудования.

Василий Финогеев тоже имеет дополнительный доход: он занимается выращиванием овощей и зерна.

Выручка компании «Красный маяк» в 2024 году составила 4,1 млрд рублей, из которых после всех расходов чистой прибылью остались 1,1 млрд.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Гость
50 минут
Интересно, кто получит это жилье ? Кто будут эти "работники крупного завода" ?
Гость
42 минуты
отлично!!!
