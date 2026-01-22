НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Реконструкция центра Обнажили у всех на виду. Что случилось с памятником известнейшему ярославцу

Обнажили у всех на виду. Что случилось с памятником известнейшему ярославцу

Публикуем объяснение компании-подрядчика

316
В Ярославле отложили реставрацию памятника Леониду Собинову | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле отложили реставрацию памятника Леониду Собинову

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле приостановили работы по восстановлению памятника оперному певцу Леониду Собинову. Об этом 76.RU сообщили в компании «Ярдормост».

«Работы на памятнике были приостановлены по совместному решению с заказчиком для разработки детального технологического процесса совместно с экспертами-реставраторами. После согласования технологии ремонта памятника работы будут выполнены в полном объеме», — прокомментировал подрядчик 21 января.

Скульптура, которая находится в самом центре — на улице Максимова, рядом с филармонией, стоит без антикоррозийного покрытия с сентября 2025 года.

Леонид Собинов родился в Ярославле 26 мая (7 июня) 1872 года. Он стал одним из крупнейших представителей русской классической вокальной школы. Заслуженный артист Императорских театров. Народный артист РСФСР.

Памятник оперному певцу установлен на улице Максимова вблизи ярославской филармонии в январе 2008 года. Автор — скульптор Елена Пасхина.

В сентябре 2025-го после начала работ по созданию пешеходного центра и благоустройства улицы Максимова с памятника оперному певцу сняли защитный слой.

«В процессе работ по очистке памятника, которые были предусмотрены проектно-сметной документацией, нашими сотрудниками была допущена ошибка», — тогда комментировали в «Ярдормосте».

Так выглядел памятник Леониду Собинову до начала всех работ. Фото сделано в 2022 году | Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

Так выглядел памятник Леониду Собинову до начала всех работ. Фото сделано в 2022 году

Источник:

Алёна Косточкина / 76.RU

В январе 2026-го памятник знатно присыпало снегом | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В январе 2026-го памятник знатно присыпало снегом

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В декабре того же года стало известно, что памятник собираются увезти на площадку для реставрации. Работы стопорятся из-за того, что согласно законодательству для определения подрядчика нужны минимум три коммерческих предложения. Кстати, в числе претендентов на проведение реставрации была и автор памятника Елена Пасхина.

Желтые сколы — это следы от снятого антикоррозийного слоя | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Желтые сколы — это следы от снятого антикоррозийного слоя

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Идею сделать центр Ярославля пешеходным озвучивал глава Ярославской области Михаил Евраев еще в 2022 году. Изначально от машин хотели освободить три улицы — Депутатскую, Нахимсона и Андропова. Осенью 2023 года появилась мысль о расширении этой зоны.

Пешеходная зона в Ярославле будет включать улицы Максимова, Депутатскую, Нахимсона и Андропова, еще один участок Кирова, территорию вокруг часовни Александра Невского. | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Пешеходная зона в Ярославле будет включать улицы Максимова, Депутатскую, Нахимсона и Андропова, еще один участок Кирова, территорию вокруг часовни Александра Невского.

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

К реализации проекта приступили в 2025 году. Благоустройство началось с улицы Максимова, спустя несколько месяцев «Ярдормост» также занялся улицей Депутатской. Примерная сумма, в которую может обойтись все благоустройство, составляет 450 миллионов рублей. В этом материале мы показывали эскизы проекта.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Оперный певец Памятник Реставрация
Комментарии
1
Гость
13 минут
Памятнику угрожает реставрация
Читать все комментарии
Гость
