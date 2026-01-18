НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Россиянка впала в кому в Египте. С родных требуют 13 млн — и это даже не за лечение

Россиянка впала в кому в Египте. С родных требуют 13 млн — и это даже не за лечение

Столько стоит просто вернуть пациентку на родину

121

Фото из архива | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RUФото из архива | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Фото из архива

Источник:
Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Россиянка в Египте впала в кому из-за инсульта и уже почти две недели находится в больнице. Семья ищет способ вернуть ее на родину, но услуга у частных транспортных компаний стоит около 13 миллионов рублей. Об этом РИА Новости рассказал сын женщины Руслан Гардиханов.

51-летняя Ольга Гардиханова, учительница начальных классов из райцентра Алексеевское в Татарстане, пережила инсульт сразу по прилете в Шарм-эш-Шейх 4 января. Прямо в аэропорту ей стало плохо: появилась головная боль и одышка, затем остановилось сердце. Врачи приехали быстро, реанимировали ее, а томография в больнице показала, что произошел инсульт. С тех пор Ольга остается в коме в реанимации международной больницы Шарм-эш-Шейха, пребывание стоит 2–2,5 тысячи долларов в сутки. Пока оплату покрывает страховка, но скоро она закончится.

Сын с семьей уже вернулся в Татарстан и пытается перевезти мать. Он обращался к местным властям и дипломатам, пока решить вопрос не удается.

«Мы узнавали про транспортировку больных в частных компаниях, одна из них запросила за эту услугу 13,5 миллиона рублей, для нас это нереальные деньги. Очень надеемся на помощь властей», — говорит Гардиханов.

Яковлева Юлия
Гость
15 минут
Россияне живут на Родине: не нужен им берег турецкий, и Африка им не нужна!
