Елена Блиновская пытается обжаловать приговор суда. Сколько ей осталось сидеть

Блогер Елена Блиновская осуждена на 4,5 года лишения свободы Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Защита Елены Блиновской подала кассационную жалобу на ее приговор по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Об этом сообщил ТАСС 11 января 2026 года, уточняя, что дата рассмотрения жалобы будет уточнена позже.

Кассационная жалоба — это обращение в суд более высокой инстанции с просьбой проверить законность и правильность судебного решения, которое уже вступило в законную силу.

Напомним, в марте 2025 года в московском суде блогера осудили на пять лет лишения свободы и обязали ее выплатить штраф — один миллион рублей. В октябре 2025 года приговор смягчили — до 4 лет и 6 месяцев со штрафом 950 тысяч рублей. Учитывая срок, проведенный в СИЗО, где один день считается за полтора, Блиновской осталось отсидеть меньше полутора лет.

По данным РИА Новости, Елена Блиновская была этапирована в отряд женской ИК-1 во Владимирской области.

За что судили Блиновскую

Уголовное преследование Елены Блиновской началось в апреле 2023 года. Блогера задержали в Смоленской области при попытке уехать в Республику Беларусь. Долгое время она была под домашним арестом, пока в декабре 2023-го Елена не решила провести дома вечеринку в канун Нового года. Выяснилось, что на встречу пришла ее подруга Виктория Асмолова, которая проходила по делу свидетелем. После этого в начале 2024 года суд отправил Блиновскую в СИЗО.

3 марта 2025 года Блиновской вынесли приговор. Ее обвиняли в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — сумма ущерба превышала 918 миллионов рублей.

Напомним, что в апреле 2024 года муж Елены, Алексей Блиновский, отправился в зону СВО. Опекунство над четырьмя детьми пары оформили родители Алексея. Мама «марафонщицы» Нина Останина ранее сообщила в интервью «СтарХиту», что дети очень скучают по маме. Особенно тяжело переживает расставание пятилетняя дочь.