НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -14

0 м/c,

 752мм 85%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,79
EUR 91,97
ПСБ: главные события года
Уходит директор ДГХ
История ТРК «Альтаир»
Какие социальные объекты откроют
В центре города закрывается ресторан
Как выглядел советский Ярославль
Город Задержали Елену Блиновскую Елена Блиновская пытается обжаловать приговор суда. Сколько ей осталось сидеть

Елена Блиновская пытается обжаловать приговор суда. Сколько ей осталось сидеть

Блогера посадили за уклонение от уплаты налогов

394
Блогер Елена Блиновская осуждена на 4,5 года лишения свободы | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUБлогер Елена Блиновская осуждена на 4,5 года лишения свободы | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Блогер Елена Блиновская осуждена на 4,5 года лишения свободы

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Защита Елены Блиновской подала кассационную жалобу на ее приговор по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Об этом сообщил ТАСС 11 января 2026 года, уточняя, что дата рассмотрения жалобы будет уточнена позже.

Кассационная жалоба — это обращение в суд более высокой инстанции с просьбой проверить законность и правильность судебного решения, которое уже вступило в законную силу.

Напомним, в марте 2025 года в московском суде блогера осудили на пять лет лишения свободы и обязали ее выплатить штраф — один миллион рублей. В октябре 2025 года приговор смягчили — до 4 лет и 6 месяцев со штрафом 950 тысяч рублей. Учитывая срок, проведенный в СИЗО, где один день считается за полтора, Блиновской осталось отсидеть меньше полутора лет.

По данным РИА Новости, Елена Блиновская была этапирована в отряд женской ИК-1 во Владимирской области.

За что судили Блиновскую

Уголовное преследование Елены Блиновской началось в апреле 2023 года. Блогера задержали в Смоленской области при попытке уехать в Республику Беларусь. Долгое время она была под домашним арестом, пока в декабре 2023-го Елена не решила провести дома вечеринку в канун Нового года. Выяснилось, что на встречу пришла ее подруга Виктория Асмолова, которая проходила по делу свидетелем. После этого в начале 2024 года суд отправил Блиновскую в СИЗО.

3 марта 2025 года Блиновской вынесли приговор. Ее обвиняли в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — сумма ущерба превышала 918 миллионов рублей.

Напомним, что в апреле 2024 года муж Елены, Алексей Блиновский, отправился в зону СВО. Опекунство над четырьмя детьми пары оформили родители Алексея. Мама «марафонщицы» Нина Останина ранее сообщила в интервью «СтарХиту», что дети очень скучают по маме. Особенно тяжело переживает расставание пятилетняя дочь.

Читайте также

Все подробности об уголовном деле Елены Блиновской опубликовали в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Елена Блиновская Суд Уголовное дело
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Инженер1
57 минут
Что то у неё с ростом...
Гость
59 минут
Как бы ни прибавили...
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Рекомендуем