«Она очень страдает по маме»: у младшей дочки Елены Блиновской проблемы с сердцем

Елена Блиновская находится в СИЗО с января 2024 года. Ее обвиняли в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — сумма ущерба превышала 918 миллионов рублей. В марте 2025 года 43-летнюю Елену Блиновскую осудили на пять лет лишения свободы за неуплату налогов и отмывание денег. Кроме того, ей надо будет выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

Все подробности об уголовном деле блогера публиковали в специальном сюжете.