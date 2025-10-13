НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Задержали Елену Блиновскую «Она очень страдает по маме»: у младшей дочки Елены Блиновской проблемы с сердцем

«Она очень страдает по маме»: у младшей дочки Елены Блиновской проблемы с сердцем

Об этом рассказала мама «феи желаний» Нина Останина

136
У дочери Блиновской проблемы с сердцем | Источник: Елена Блиновская / Vk.comУ дочери Блиновской проблемы с сердцем | Источник: Елена Блиновская / Vk.com

У дочери Блиновской проблемы с сердцем

Источник:

Елена Блиновская / Vk.com

У младшей дочери Елены Блиновской проблемы с сердцем. Болезнь выявили у пятилетней девочки в раннем возрасте. Об этом рассказала журналистам «СтарХита» мама «марафонщицы» Нина Останина:

«Родилась [Елена Блиновская] с дефектом межжелудочковой перегородки, с больным сердцем. Всю жизнь прожила. Дочка с таким же [заболеванием]. У нее эти две дырки на сердце должны были закрыться. Но закрылась только одна, потому что она очень страдает по маме. Сделайте выводы», — со слезами на глазах рассказала мама Елены Блиновской Нина Останина.

За что посадили Елену Блиновскую

Елена Блиновская находится в СИЗО с января 2024 года. Ее обвиняли в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — сумма ущерба превышала 918 миллионов рублей. В марте 2025 года 43-летнюю Елену Блиновскую осудили на пять лет лишения свободы за неуплату налогов и отмывание денег. Кроме того, ей надо будет выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

Все подробности об уголовном деле блогера публиковали в специальном сюжете.

Мама Блиновской рассказала о болезни младшей внучки

Источник:

StarHit / Telegram

13 октября в Москве состоялся суд, на котором рассматривали апелляцию блогера Елены Блиновской. Ярославна просила отсрочить ее наказание до тех пор, пока все ее дети не достигнут 14-летнего возраста. Суд не стал отменять приговор, а лишь смягчил его, сократив срок лишения свободы с пяти до четырех с половиной лет.

У Елены и Алексея Блиновских четверо детей: 16-летний сын, 14-летние близнецы и 5-летняя дочь.

Отец Блиновской, Олег Останин, поделился, что редко удается созваниваться с дочкой — всего раз в один–два месяца. По его словам, дети блогера тяжело переживают разлуку с мамой. Пятилетняя дочь помнит ее, хотя не видела уже несколько лет.

«Каждый ребенок хочет быть с матерью, с отцом», — подытожил Олег Останин.

Ранее в интервью Super Олег Останин рассказывал, что дети Елены Блиновской живут в Ярославле у родителей Алексея Блиновского, которые оформили опекунство.

Кристина Геворкян
корреспондент
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
1
Гость
5 минут
Что-то же елена блиновская не подумала о дочери когда людей разводила, налоги не платила???
Читать все комментарии
