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Криминал «Они посещали психолога»: дети Елены Блиновской переехали жить в Ярославль

«Они посещали психолога»: дети Елены Блиновской переехали жить в Ярославль

Об этом рассказал отец блогера

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4 комментария
Стало известно, где живут дети Елены Блиновской | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUСтало известно, где живут дети Елены Блиновской | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Стало известно, где живут дети Елены Блиновской

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Отец Елены Блиновской Олег Останин пожаловался на то, что после того, как у дочери начались проблемы с законом, под угрозой оказалось имущество ее родственников. Об этом Останин рассказал в интервью «Super».

«Может ли отец отвечать за 42-летнюю дочь? Я не пойму. Мне почти 68. Брату тоже 43 почти. Так вот как же может брат отвечать за действия сестры? Тоже я не понимаю», — отмечает Олег Останин.

Отец Блиновской два года живет в квартире в Ярославле, которую арестовали после начала уголовного преследования дочери. По словам Олега Останина, сейчас у него пытаются отобрать вторую ярославскую квартиру, которую он получил от государства много лет назад.

Подробности уголовного дела Елены Блиновской в одном видео

Источник:

Городские медиа

Под угрозой также находится имущество младшего брата Елены Блиновской, Алексея Останина. Отец семейства отмечает, что ни он, ни его сын никакого отношения к бизнесам дочери не имели.

У Лены и Саши еще до ее блогерства были натянутые отношения, соревновательные. Она с ним вообще никаких дел не имела. Лена предлагала ему работу, но он гордый человек, не хотел [работать с ней]. Я пытался к ней устроиться водителем, но она меня, конечно, не взяла.

Олег Останин

отец Елены Блиновской

Напомним, 3 марта 2025 года Савеловский районный суд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере одного миллиона рублей с конфискацией имущества. Ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), «отмывании» денег, полученных преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

С кем остались дети Блиновской?

У блогера из Ярославля Елены Блиновской четверо детей: старшему сыну 16 лет, близнецам — по 14, а младшей дочери всего 5 лет.

Как рассказал в интервью «Super» Олег Останин, дети дочери также живут в Ярославле. После того как Елену задержали, а ее муж Алексей Блиновский ушел на СВО, опекунство над детьми оформили его родители.

По возможности я вижусь с внуками на каникулах или в летние лагеря к ним приезжаю. Для детей ситуация [с Еленой] реально сложная, они посещали психолога. Но они мощные ребята, могут дать отпор.

Олег Останин

отец Елены Блиновской

Елена Блиновская всё еще находится в СИЗО — пробудет там до рассмотрения апелляции на приговор. Ежемесячно блогеру полагается два свидания с близкими.

«Бывает, что муж отпрашивается с СВО и [навещает ее], но это очень редко, — отметил отец Блиновской. — Старший сын уже ходил к Лене, планирует еще раз со мной в этом месяце».

Всё про уголовное дело Елены Блиновской рассказали в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Елена Блиновская
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Комментарии
4
Гость
23 минуты
если бы они переехали в нищую Кострому им бы пришлось посещать психиатра😭🕯️😱
Гость
16 минут
да им не светят всевозможные и дали и ордена, а также часы с 280 бриллиантами за 28 ЛИМОНОВ ДОЛЛАРОВ слушаем песню ЩАМАНА - потому что я русский
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