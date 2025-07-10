«Они посещали психолога»: дети Елены Блиновской переехали жить в Ярославль

Стало известно, где живут дети Елены Блиновской Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Отец Елены Блиновской Олег Останин пожаловался на то, что после того, как у дочери начались проблемы с законом, под угрозой оказалось имущество ее родственников. Об этом Останин рассказал в интервью «Super».

«Может ли отец отвечать за 42-летнюю дочь? Я не пойму. Мне почти 68. Брату тоже 43 почти. Так вот как же может брат отвечать за действия сестры? Тоже я не понимаю», — отмечает Олег Останин.

Отец Блиновской два года живет в квартире в Ярославле, которую арестовали после начала уголовного преследования дочери. По словам Олега Останина, сейчас у него пытаются отобрать вторую ярославскую квартиру, которую он получил от государства много лет назад.

Подробности уголовного дела Елены Блиновской в одном видео Источник: Городские медиа

Под угрозой также находится имущество младшего брата Елены Блиновской, Алексея Останина. Отец семейства отмечает, что ни он, ни его сын никакого отношения к бизнесам дочери не имели.

У Лены и Саши еще до ее блогерства были натянутые отношения, соревновательные. Она с ним вообще никаких дел не имела. Лена предлагала ему работу, но он гордый человек, не хотел [работать с ней]. Я пытался к ней устроиться водителем, но она меня, конечно, не взяла. Олег Останин отец Елены Блиновской

Напомним, 3 марта 2025 года Савеловский районный суд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере одного миллиона рублей с конфискацией имущества. Ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), «отмывании» денег, полученных преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

С кем остались дети Блиновской?

У блогера из Ярославля Елены Блиновской четверо детей: старшему сыну 16 лет, близнецам — по 14, а младшей дочери всего 5 лет.

Как рассказал в интервью «Super» Олег Останин, дети дочери также живут в Ярославле. После того как Елену задержали, а ее муж Алексей Блиновский ушел на СВО, опекунство над детьми оформили его родители.

По возможности я вижусь с внуками на каникулах или в летние лагеря к ним приезжаю. Для детей ситуация [с Еленой] реально сложная, они посещали психолога. Но они мощные ребята, могут дать отпор. Олег Останин отец Елены Блиновской

Елена Блиновская всё еще находится в СИЗО — пробудет там до рассмотрения апелляции на приговор. Ежемесячно блогеру полагается два свидания с близкими.

«Бывает, что муж отпрашивается с СВО и [навещает ее], но это очень редко, — отметил отец Блиновской. — Старший сын уже ходил к Лене, планирует еще раз со мной в этом месяце».