«Они посещали психолога»: дети Елены Блиновской переехали жить в Ярославль

Отец Елены Блиновской Олег Останин пожаловался на то, что после того, как у дочери начались проблемы с законом, под угрозой оказалось имущество ее родственников. Об этом Останин рассказал в интервью «Super».
«Может ли отец отвечать за 42-летнюю дочь? Я не пойму. Мне почти 68. Брату тоже 43 почти. Так вот как же может брат отвечать за действия сестры? Тоже я не понимаю», — отмечает Олег Останин.
Отец Блиновской два года живет в квартире в Ярославле, которую арестовали после начала уголовного преследования дочери. По словам Олега Останина, сейчас у него пытаются отобрать вторую ярославскую квартиру, которую он получил от государства много лет назад.
Под угрозой также находится имущество младшего брата Елены Блиновской, Алексея Останина. Отец семейства отмечает, что ни он, ни его сын никакого отношения к бизнесам дочери не имели.
У Лены и Саши еще до ее блогерства были натянутые отношения, соревновательные. Она с ним вообще никаких дел не имела. Лена предлагала ему работу, но он гордый человек, не хотел [работать с ней]. Я пытался к ней устроиться водителем, но она меня, конечно, не взяла.
Напомним, 3 марта 2025 года Савеловский районный суд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере одного миллиона рублей с конфискацией имущества. Ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), «отмывании» денег, полученных преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).
С кем остались дети Блиновской?
У блогера из Ярославля Елены Блиновской четверо детей: старшему сыну 16 лет, близнецам — по 14, а младшей дочери всего 5 лет.
Как рассказал в интервью «Super» Олег Останин, дети дочери также живут в Ярославле. После того как Елену задержали, а ее муж Алексей Блиновский ушел на СВО, опекунство над детьми оформили его родители.
По возможности я вижусь с внуками на каникулах или в летние лагеря к ним приезжаю. Для детей ситуация [с Еленой] реально сложная, они посещали психолога. Но они мощные ребята, могут дать отпор.
Елена Блиновская всё еще находится в СИЗО — пробудет там до рассмотрения апелляции на приговор. Ежемесячно блогеру полагается два свидания с близкими.
«Бывает, что муж отпрашивается с СВО и [навещает ее], но это очень редко, — отметил отец Блиновской. — Старший сын уже ходил к Лене, планирует еще раз со мной в этом месяце».
Всё про уголовное дело Елены Блиновской рассказали в специальном сюжете.