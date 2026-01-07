НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Ярославский бизнесмен рассказал, что планирует открыть в старинной мельнице на набережной

Ярославский бизнесмен рассказал, что планирует открыть в старинной мельнице на набережной

Какова сейчас ситуация со зданием-памятником

Собственник рассказал, что откроется в здании старинной мельницы | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Собственник рассказал, что откроется в здании старинной мельницы

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Ярославский бизнесмен Евгений Мухин рассказал, как планирует использовать здание старинной мельницы бывшего мукомольного завода на Которосльной набережной в Ярославле.

«Планировали переделать этот корпус под жилье. Но сейчас решили, что отдадим здание под офисы. Уже ведем переговоры с двумя компаниями о передаче части помещений им в аренду», — рассказал Евгений Мухин порталу 76.RU.

В здании уже вставлены окна, оштукатурена стена фасада, практически завершен ремонт крыши.

«Ставим задачу полностью закончить ремонт корпуса в 2026 году», — уточнил Евгений Мухин.

Так бывшая мельница выглядел до ремонта | Источник: предоставлено собственником
Здание нуждалось в восстановлении | Источник: предоставлено собственником
Так выглядит оштукатуренная часть фасада | Источник: предоставлено собственником

Так выглядит оштукатуренная часть фасада

Источник:

предоставлено собственником

Рядом со зданием бывшей мельницы планируется возвести жилые корпуса. Также, по задумке владельца комплекса, будет благоустроена территория со стороны набережной.

В здании обновили крышу | Источник: предоставлено собственником

В здании обновили крышу

Источник:

предоставлено собственником

Напомним, Мукомольный завод № 1 построили на берегу Которосли в середине XIX века. Основал производство купец Павел Крохоняткин. В 1880-х годах завод перешел в руки купца Александра Вахромеева. В 2006 году, после падения объемов производства, предприятие закрыли. Сейчас владельцем комплекса является ярославская компания «Инкомпроект-Инвест», принадлежащая Евгению Мухину.

Летом 2024 года начались обсуждения застройки территории бывшего мукомольного завода. В октябре 2024 года мэрия Ярославля утвердила проект межевания и планировки этой площадки. Компания «Инкомпроект-инвест» показала эскизы проекта по осовремениванию квартала. Здесь предполагалось открытие клубов, студий, гостиниц, строительство жилых домов.

С августа 2025 года здание «Паровая мукомольная мельница Крохоняткиных-Вахрамеевых» обрело статус объекта культурного наследия муниципального значения. При этом Государственная служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области через суд попыталась изъять объект у компании «Инкомпроект-Инвест» на основании того, что собственник якобы не принимал меры по поддержанию здания в надлежащем техническом состоянии. Однако суд встал на сторону владельца, указав, что бесхозяйственного содержания здания или совершения собственником действий, угрожающих сохранности объекта, не установлено.

В департаменте градостроительства мэрии Ярославля порталу 76.RU сообщили, что по обращению собственника объекта было выдано задание на проведение работ по ремонту здания. Разрешение на работы также было выдано, но потом отозвано мэрией. Сейчас, по словам Евгения Мухина, компания планирует повторно получить необходимое разрешение.

