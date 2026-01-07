Ярославский бизнесмен рассказал, что планирует открыть в старинной мельнице на набережной

Собственник рассказал, что откроется в здании старинной мельницы Источник: Артем Бауман / 76.RU

Ярославский бизнесмен Евгений Мухин рассказал, как планирует использовать здание старинной мельницы бывшего мукомольного завода на Которосльной набережной в Ярославле.

«Планировали переделать этот корпус под жилье. Но сейчас решили, что отдадим здание под офисы. Уже ведем переговоры с двумя компаниями о передаче части помещений им в аренду», — рассказал Евгений Мухин порталу 76.RU.

В здании уже вставлены окна, оштукатурена стена фасада, практически завершен ремонт крыши.

«Ставим задачу полностью закончить ремонт корпуса в 2026 году», — уточнил Евгений Мухин.

Так выглядит оштукатуренная часть фасада Источник: предоставлено собственником

Рядом со зданием бывшей мельницы планируется возвести жилые корпуса. Также, по задумке владельца комплекса, будет благоустроена территория со стороны набережной.

В здании обновили крышу Источник: предоставлено собственником

Напомним, Мукомольный завод № 1 построили на берегу Которосли в середине XIX века. Основал производство купец Павел Крохоняткин. В 1880-х годах завод перешел в руки купца Александра Вахромеева. В 2006 году, после падения объемов производства, предприятие закрыли. Сейчас владельцем комплекса является ярославская компания «Инкомпроект-Инвест», принадлежащая Евгению Мухину.

Летом 2024 года начались обсуждения застройки территории бывшего мукомольного завода. В октябре 2024 года мэрия Ярославля утвердила проект межевания и планировки этой площадки. Компания «Инкомпроект-инвест» показала эскизы проекта по осовремениванию квартала. Здесь предполагалось открытие клубов, студий, гостиниц, строительство жилых домов.

С августа 2025 года здание «Паровая мукомольная мельница Крохоняткиных-Вахрамеевых» обрело статус объекта культурного наследия муниципального значения. При этом Государственная служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области через суд попыталась изъять объект у компании «Инкомпроект-Инвест» на основании того, что собственник якобы не принимал меры по поддержанию здания в надлежащем техническом состоянии. Однако суд встал на сторону владельца, указав, что бесхозяйственного содержания здания или совершения собственником действий, угрожающих сохранности объекта, не установлено.